Суть претензии

Бывшие привилегированные вкладчики «Промсвязьбанка» подали в суд на владельцев ПСБ братьев Ананьевых. Банкиров обвиняли в том, что они обманным путем завладели инвестициями вкладчиков и не выплатили положенные суммы обратно.

По словам адвоката Александра Бенхина, такая ситуация оказалась возможной из-за того, что маркетологи «Промсвязьбанка» сумели предложить своим клиентам новый продукт. «Все и так понимали, что банк в не очень хорошем положении, что у него скоро отнимут лицензию», — подтвердил Бенхин «360».

Но ВИП-вкладчики все же проинвестировали в различные компании, связанные с ПСБ, хотя ни для кого не были секретом проблемы финансового учреждения. Дело в том, что маркетологи утверждали, что «облигации [которые покупают ВИП-клиенты] выпущены не самим „Промсвязьбанком“, а корневыми, якорными компаниями, которые его учредили. Они принадлежат братьям Ананьевым, то есть, по сути, это личная гарантия олигархов-миллиардеров», утверждает Александр Бенхин.

Облигации компаний, которые покупают инвесторы, вкладываясь в чей-то бизнес, называются бонды. В дальнейшем тот, кто выпустил облигации, обязуется выплатить проинвестированные в его пользу деньги. Выплата делится на несколько частей и происходит по так называемым купонам.

Банк «Открытие» будет судиться с бывшим руководством почти за 290 млрд рублей Подробнее

Первые два купона компании братьев Ананьевых выплатили, хотя к этому времени у банка уже отозвали лицензию. «Дальше братья Ананьевы убегают из России, их местонахождение официально неизвестно. Люди поняли, что никакой выплаты по третьему купону не будет, и ломанулись в суд», — объясняет ситуацию адвокат.

Формальное оправдание

Иронично, но сами братья Ананьевы были против того, чтобы английский суд рассматривал их дело — они хотели оспорить юрисдикцию лондонского суда. Вероятно, такое нежелание связываться с английскими судьями было связано с крайне высокой ценой судебного процесса в Великобритании.

«Там очень высокие судебные издержки. Поэтому, если ответчик проигрывает, кроме арестованных средств он должен будет выплатить еще и судебные издержки. А если ответчик выигрывает суд, издержки должны выплачивать истцы», — объяснил Александр Бенхин.

Высокий суд Лондона братьев Ананьевых оправдал, поэтому ВИП-клиенты, инициировавшие судебный процесс, должны будут выплатить 2,7 миллиона долларов — около 173 миллионов рублей.

Правда, оправдательный приговор оказался формальным — судьи обозначили, что дело находится вне их юрисдикции. Английские компании, которые выдавали облигации, на самом деле учреждены кипрской компанией. Кроме того, братья Ананьевы не являются гражданами Великобритании, поэтому Лондонский суд не мог выносить приговор относительно виновности или невиновности Ананьевых.

«Оправдательность» приговора заключалась в том, что истцы, то есть ВИП-инвесторы, подали неправомерный иск — тот, который находится вне юрисдикции суда. По словам адвоката Бенхина, дело Ананьевых и их экс-инвесторов должно решаться либо на Кипре — так как один из братьев имеет кипрское гражданство, либо в России — так как «Промсвязьбанк» российское предприятие.