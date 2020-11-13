Битва шуток началась из-за Telegram-канала Роскомнадзора. Потому что это фаталити от Дурова

История взаимоотношений Роскомнадзора и Telegram завершила полный цикл. Сначала ведомство пыталось заблокировать мессенджер, потом смирилось с его работой, а теперь и вовсе создало там канал. Пользователи оценили иронию Роскомнадзора и добавили шуток от себя.

«Если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — так ведомство объявило о создании канала.

На самом деле канал появился еще в середине октября, судя по публикациям, но рассказать об этом в Роскомнадзоре решили только сейчас.

Буквально за пару часов число подписчиков канала Роскомнадзора приблизилось к шести тысячам. Россияне начали шутить над этим.

Появились идеи для новых скороговорок.

Вот так, по мнению пользователей, проходили переговоры между Роскомнадзором и Telegram:

Припомнили и известное высказывание Владимира Путина. Только президент так два года назад говорил о концертах рэперов, которые в какой-то момент стали отменять по всей стране.

Нашлись пользователи, которые расстроились из-за новости о создании канала. По крайней мере для вида.

Telegram пока никак не отреагировал на появление своего старого врага в мессенджере. Но пользователи уже подкинули Павлу Дурову идею достойного ответа.

Так или иначе, все согласны, что этот бой выиграл Telegram. Один из пользователей изобразил Дурова и его противника в образах персонажей игры Mortal Kombat.

А другой автор решил, что появление Роскомнадзора в Telegram — лишь одно из потрясений, на которые оказался богат 2020 год.