Битва шуток началась из-за Telegram-канала Роскомнадзора. Потому что это фаталити от Дурова
«Если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — так ведомство объявило о создании канала.
На самом деле канал появился еще в середине октября, судя по публикациям, но рассказать об этом в Роскомнадзоре решили только сейчас.
Буквально за пару часов число подписчиков канала Роскомнадзора приблизилось к шести тысячам. Россияне начали шутить над этим.
Появились идеи для новых скороговорок.
Вот так, по мнению пользователей, проходили переговоры между Роскомнадзором и Telegram:
Припомнили и известное высказывание Владимира Путина. Только президент так два года назад говорил о концертах рэперов, которые в какой-то момент стали отменять по всей стране.
Нашлись пользователи, которые расстроились из-за новости о создании канала. По крайней мере для вида.
Telegram пока никак не отреагировал на появление своего старого врага в мессенджере. Но пользователи уже подкинули Павлу Дурову идею достойного ответа.
Так или иначе, все согласны, что этот бой выиграл Telegram. Один из пользователей изобразил Дурова и его противника в образах персонажей игры Mortal Kombat.
А другой автор решил, что появление Роскомнадзора в Telegram — лишь одно из потрясений, на которые оказался богат 2020 год.