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    13 ноября 2020, 17:10

    Битва шуток началась из-за Telegram-канала Роскомнадзора. Потому что это фаталити от Дурова

    Юлия Булыгина

    История взаимоотношений Роскомнадзора и Telegram завершила полный цикл. Сначала ведомство пыталось заблокировать мессенджер, потом смирилось с его работой, а теперь и вовсе создало там канал. Пользователи оценили иронию Роскомнадзора и добавили шуток от себя.
    Битва шуток началась из-за Telegram-канала Роскомнадзора. Потому что это фаталити от Дурова

    «Если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит, у вас должна быть такая возможность», — так ведомство объявило о создании канала.

    На самом деле канал появился еще в середине октября, судя по публикациям, но рассказать об этом в Роскомнадзоре решили только сейчас.

    Буквально за пару часов число подписчиков канала Роскомнадзора приблизилось к шести тысячам. Россияне начали шутить над этим.

    Появились идеи для новых скороговорок.

    Вот так, по мнению пользователей, проходили переговоры между Роскомнадзором и Telegram:

    Припомнили и известное высказывание Владимира Путина. Только президент так два года назад говорил о концертах рэперов, которые в какой-то момент стали отменять по всей стране.

    Нашлись пользователи, которые расстроились из-за новости о создании канала. По крайней мере для вида.

    Telegram пока никак не отреагировал на появление своего старого врага в мессенджере. Но пользователи уже подкинули Павлу Дурову идею достойного ответа.

    Так или иначе, все согласны, что этот бой выиграл Telegram. Один из пользователей изобразил Дурова и его противника в образах персонажей игры Mortal Kombat.

    А другой автор решил, что появление Роскомнадзора в Telegram — лишь одно из потрясений, на которые оказался богат 2020 год.