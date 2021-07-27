Битва курортов. Составит ли Египет конкуренцию Турции этим летом

Запуск регулярных авиарейсов из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не вызвал у россиян большого спроса на путевки. Правда, все может измениться после старта чартерных рейсов, который произойдет 9 августа. «360» разбирался, обгонит ли Египет Турцию по количеству гостей из России.

Египет не конкурент Турции

По имеющейся у туроператоров информации, летать на египетские курорты будут всего по пять рейсов: пять — в Шарм-эш-Шейх и пять — в Хургаду. Из-за такого объема Египет не сможет составить конкуренцию популярной среди россиян Турции. Об этом «360» рассказала руководитель турагентства Go Tavel Наталия Ансталь.

«Если же все встанет на прежние рельсы и будет такое же количество рейсов на Египет, то 100% начиная с октября Египет затмит Турцию, потому что там погода будет значительно лучше. С октября в Турции море начинает значительно остывать, а в Египте как раз набор летнего сезона. В августе же, думаю, Турция не пострадает», — пояснила собеседница.

Она отметила, что спрос среди россиян на курорты Египта и сейчас очень высокий, клиенты интересуются Хургадой и Шарм-эш-Шейхом постоянно. Правда, их отпугивает нынешняя цена путевок. Из-за этого потенциальные гости Египта выбирают другие курорты. Например, Турцию или Кипр.

«Сейчас в Египет — буквально единичные продажи туров, так как стоимость на человека составляет порядка 50 тысяч рублей на 10 дней в нормальный отель с системой „все включено“. Когда откроют чартерные рейсы, цена снизится примерно на 30%. Египет будет дешевле Турции. Насколько — пока сказать не могу. Правда, в августе там и очень сильная жара, так что спрос у туристов пока будет невысокий», — рассказала собеседница.

Схожую точку зрения в разговоре с «360» высказал и генеральный директор SpaceTravel Артур Мурадян. Он уверен, что Египет станет не конкурентом Турции, а продолжением массового направления в зимний период.

Лететь в Египет в августе дорого

Собеседник «360» подчеркнул, что первое время туры в Египет будут необоснованно дорогими. Все дело в уже традиционном ажиотаже при открытии нового направления во время пандемии.

«С августа мы увидим коррекцию цены, коррекцию предложения. Надо понимать, что первые рейсы будут продаваться дорого. Это новая закономерность, постковидная. Как только открывается новое направление, первые рейсы создают ажиотажный спрос из тех, кто давно ждал и собирался. Ближе к октябрю мы увидим реальную картину спроса на Египет. Но он будет высокий, это точно можно сказать», — пояснил собеседник.

Подтверждает эти слова и стоимость на туры в Египет на сайтах туроператоров. Согласно им, цены на путевки на 20 августа для семьи из трех человек достаточно высокая — 113–165 тысяч рублей. Это за шесть ночей. Тем временем в Турцию в эти даты можно поехать отдохнуть семьей всего за 50–70 тысяч.

Если же смотреть цены только на авиабилеты на двоих взрослых и ребенка, то их стоимость также непривычно высока. За полет в Хургаду или Шарм-эш-Шейх и обратно придется заплатить от 80 тысяч, по данным Aviasales. Для сравнения: в те же даты таким же составом можно улететь в Афины или Стамбул всего за 50 тысяч рублей, в Анталью — за 40 тысяч.

Чартеры пока не получили разрешений

Как уточнили в правительстве, решение об увеличении числа полетов в Египет принималось во время заседания с вице-премьером Татьяной Голиковой. Теперь в Египет должна будет прилететь российская делегация. Ее задача — оценить эпидемическую ситуацию. По результатам встречи решат, можно ли еще увеличить количество рейсов на курорты.

То есть чартеры пока не получили разрешений. Об этом Forbes рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Все участники рынка ждут решения инспекции, состоящей из представителей Роспотребнадзора, Ростуризма и других ведомств, которая после оценки эпидситуации в Египте даст рекомендации об увеличении квот или их отмене», — пояснил он.

Он уверен, что в случае успеха Египет быстро займет второе место после Турции в рейтинге любимых курортов россиян.