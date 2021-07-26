От исторического золота до битвы двух Софий. Понедельник стал триумфом России на Олимпиаде

Сегодня российская команда вышла на четвертое место в медальном зачете на Олимпиаде в Токио. Произошло это благодаря сразу нескольким спортсменам, среди которых — Максим Храмцов. Именно он принес стране первое золото в истории российского тхэквондо. Кто еще пополнил копилку медалей сборной?

Историческое золото в тхэквондо

Максим Храмцов на Играх в Токио завоевал первую золотую олимпийскую медаль в истории российского тхэквондо.

В финале россиянин встретился с иорданцем Сабахом Эльшарабати (шестой номер мирового рейтинга). Максим — лидер мирового рейтинга в весовой категории до 80 килограммов.

Россиянин начал осторожно, но разогрелся и вошел в бой. Он провел отличную комбинацию и мастерски держал соперника на дистанции. Иорданец просто не мог ничего поделать. В итоге Храмцов победил. И это при том, что в мае спортсмен сломал руку, а в первом же поединке в Токио случился рецидив.

«До руки дотронуться нельзя в принципе. А он становится олимпийским чемпионом», — отметили в официальном аккаунте Олимпийского комитета России.

Максиму всего 22 года. К этому возрасту юноша успел обзавестись не только рядом побед, но и ярким прозвищем — Красная Машина.

«Когда я выиграл чемпионат мира, мой тренер подарил мне форму хоккейной сборной России. Сзади написана моя фамилия и номер 80 — как и моя весовая категория. Форма стала моим талисманом, я в ней выхожу на награждение. Ее можно назвать счастливой. В 2017 году я выиграл свой первый турнир Grand Slam, и зрители прозвали меня Red Machine (Красная Машина)», — рассказал сам спортсмен.

Триумфальная победа гимнастов

Принесли сборной золото и гимнасты. Они выиграли в групповом многоборье. Команду представляли Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин. В шести видах спорта россияне в сумме получили 262,500 балла.

Как две россиянки бились за золото

В финале в фехтовании на саблях у женщин на Олимпиаде в Токио схлестнулись две россиянки, причем обе — Софьи. В итоге 36-летняя Великая проиграла 24-летней Поздняковой — дочери президента ОКР и четырехкратного олимпийского чемпиона.

Женский олимпийский турнир среди саблисток — традиционно успешный для России вид программы.

Бронза в синхронных прыжках с вышки в воду

Виктор Минибаев и Александр Бондарь завоевали бронзу в синхронных прыжках с вышки. Парни отметили, что рады медали. Но подчеркнули, что им по силам было стать и чемпионами.

«Британцы и китайцы не сильнее, просто сегодня они оказались чуть лучше, но завтра лучше можем оказаться уже мы. Прыжки в воду — непредсказуемый вид спорта. Сумма баллов у нас меньше, чем на последнем чемпионате Европы в Будапеште, сейчас ребята показали результаты приблизительно те же, что мы тогда. То есть бороться было вполне реально. Впереди индивидуальные прыжки — руки не опускаем», — пояснил Минибаев.

Теперь в копилке российской команды на Олимпиаде четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые медали. Сборная находится на четвертом месте в общем зачете.