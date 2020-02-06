В четверг, 6 февраля, в российский прокат выходит супергеройский боевик о злоключениях экс-подружки Джокера. Колумнист «360» уже посмотрел фильм и рассказывает, стоит ли ждать от него феминистичной пропаганды, так полюбившейся современному Голливуду.

Источник фото: Youtube/WBRussia

Новый год давно начался, а в прокате не было ни одного фильма про супергероев. Как же так — неужели наша вселенная обречена на неминуемую гибель?

Спасти всех от очередной придуманной напасти вызвалась Марго Робби: на экраны выходит картина «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», в которой 29-летняя актриса сыграла главную роль и выступила в качестве продюсера.

Быть плохим

«Птицы» формально продолжают сюжетную линию «Отряда самоубийц», но по сути являются его ребутом. Вместо пестрого отряда самых отъявленных негодяев Готэма мы получаем не менее яркую (хотя бы по раскраске волос и одежды) команду, явно подобранную по гендерному признаку.

Предыдущая серия злоключений самых отъявленных негодяев Готэма добилась впечатляющего кассового успеха, но была в пух и прах разгромлена критиками. Особенно досталось Джокеру в исполнении Джареда Лето. Поэтому фильм начинается с символичного развода: Джокера отправляют в отставку, а его место занимает бывшая боевая подруга Харли Квинн, окружающая себя помощницами с говорящими именами вроде Черная Канарейка или Охотница. Составить ей конкуренцию может разве что Черная Маска — невероятно опасный и почти непобедимый мафиози в исполнении обаятельного Юэна Макгрегора.

Надо бы посвятить несколько абзацев сюжету, но зачем? Вы и сами прекрасно представляете, о чем может быть такое кино. Сила его не в сюжете, а в подаче. И она производит впечатление: отлично снятые погони, драки и схватки в меру и без злоупотребления приправлены спецэффектами и оттого выглядят еще более убедительно. Харли Квинн со знанием дела орудует бейсбольной битой и другими подручными предметами, превращая в отбивные очередной полк тупых вышибал. Не отстают и ее подруги — их личности основаны на супергероинях DC-комиксов, и у каждой припасена пара особенных трюков.

С точки зрения аттракциона «Птицы» удались на славу — по духу они далеки от «Темного Рыцаря» и тем более «Джокера», зато близки весельчаку «Дедпулу». Здесь много удалой ругани, гэгов и шуток, порой таких же черных, как маска главного злодея, а каждый второй кадр напоминает о пятничной вечеринке в самом злачном баре города.

Квинн изначально была злодейкой, что позволяет сделать ее экранный образ более живым — все-таки быть в меру плохим героем куда легче, чем убедительно сыграть очередного спасителя человечества в облегающем трико. Однако в этом кроется и ее главная слабость — порой «Хищные птицы» превращаются из легкого попкорнового развлечения в феминистский боевик, чей посыл никак не вяжется с общим несерьезным настроением.

Женская власть

Новая Квинн, скорее всего, понравится отечественным феминисткам вроде Залины Маршенкуловой — хипстерша с разноцветными волосами, дубасящая почем зря «грубых мужланов», выглядит идеальным амбассадором этого движения.

Местами гендерный перекос становится откровенным перебором, не говоря уже о своеобразном составе «банды Квинн». Чтобы собрать вместе команду супергероинь, сценаристы переосмыслили все первоисточники, заодно серьезно осовременив образы. Например, была убрана излишняя сексуальность: место роковых женщин и дерзких красоток из оригинальных комиксов заняли небрежно одетые чудачки.

У местных «мстительниц» нет харизмы Гаморы или Кэрол Дэнверс, зато есть целый букет психических отклонений — от истерии до клептомании. Вполне закономерно, что их лидером становится Джокер в юбке — Харли Квинн.

Не сомневаюсь, что это оттолкнет какую-то часть зрителей, а также вызовет резко негативные отзывы: слишком уже откровенно Квинн копирует немезиду Бэтмена и самого любимого антигероя всех времен. Не мрачного психопата в исполнении Феникса или Леджера, но хорошо знакомого по другим экранизациям и комиксам эксцентричного клоуна, любящего смертельно опасные фокусы.

Можно было бы понять, если эту историю написали с нуля. Но воротилы киноиндустрии в который раз пытаются и рыбку съесть, и на елку влезть: они продолжают эксплуатировать известный бренд, разрешая идти на очевидные отхождения от канона. Чтобы найти злодея под стать Квинн, пришлось «обидеть» даже Бэтмена — Черную Маску взяли из коллекции его главных врагов.

Что же в сухом остатке? С одной стороны, у Марго Робби и режиссера Кэти Янь получился весьма крепкий кинокомикс в масштабном голливудском исполнении, с другой — общее впечатление портит неоднозначная интерпретация классических сюжетов вселенной DC. У таких фильмов два пути: новую трактовку либо примут и сделают каноном, либо сразу забудут.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.