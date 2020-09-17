Биполярочка шалит? Канье Уэст объявил себя новым Моисеем и помочился на «Грэмми»

Американский рэпер Канье Уэст в очередной раз удивил своих подписчиков в Twitter. Музыкант выкинул в унитаз золотую статуэтку музыкальной премии «Грэмми» и помочился на нее. Все это он заснял на видео. А до этого Уэст опубликовал серию постов, в которых отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от обязательств по ним.

«Грэмми» в унитаз

На опубликованном в Twitter-аккаунте рэпера ролике, можно увидеть, что артист положил «Грэмми» в унитаз и помочился на нее. «Поверьте мне, я не остановлюсь», — подписал видео хип-хоп-исполнитель.

Пользователей удивил поступок знаменитости, но при этом они заметили, что в последнее время Уэст часто совершает странные поступки, которыми периодически делится на своей странице в соцсети.

Контракты и ультиматум

Перед публикацией странного видео с «Грэмми» Канье Уэст сделал серию постов, в которых объявил себя новым Моисеем. Рэпер отказался выпускать новую музыку до тех пор, пока компании, с которыми у него подписаны договоры, не освободят его от обязательств по ним. Причем страницы документов артист также опубликовал в Сети.

Перед этим он попросил пользователей молиться за него. «Мне нужна молитва, мне нужно прикрытие, когда я иду в бой. Все, пожалуйста, молитесь за меня», — написал Уэст.

Фото Путина с тренировки по дзюдо

Еще несколькими часами ранее музыкант опубликовал снимок президента России Владимира Путина. На фото российский лидер выполняет прием на тренировке по дзюдо.

Причем в посте Уэст заявил, что это будет его последним твитом за день. Но спустя некоторое время музыкант изменил свое решение.

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Ранее Канье Уэст уже зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Рэпер — кандидат от комитета «Канье-2020», в качестве партии заявлена аббревиатура BDY. Ранее музыкант рассказывал, что создаст партию The Birthday Party, что переводится как «Партия дня рождения» или «Вечеринка по случаю дня рождения». Задумку он объяснил просто: «Когда мы выиграем, это будет словно день рождения у всех».

В июле музыкант провел первую встречу с избирателями в качестве кандидата в президенты США. Пришло всего 200 человек. Однако небольшое количество людей не помешало рэперу шокировать публику. В ходе выступления он шутил, матерился и даже заплакал.

Реакция на это была неоднозначной. Кто-то сочувствовал Уэсту, кто-то с недовольными восклицаниями покидал помещение. Присутствующие назвали речь музыканта бессвязной. Якобы рэпер перескакивал с одной темы на другую и его было трудно понять.

Пользователи Сети тогда заговорили о психическом здоровье Уэста. Примечательно, что в этом же месяце о биполярном расстройстве Уэста рассказала его супруга Ким Кардашьян. Это произошло после того, как рэпер признался своим поклонникам, что уже несколько лет думает о разводе. Причиной этих мыслей он назвал ревность.