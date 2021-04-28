Биометрия в аэропортах будет работать с ошибками и долго. Но ее готовятся опробовать в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево планируют испытать биометрическую систему для посадки пассажиров. Старт планируется осенью, а участие будет добровольным. Технические детали пока держат в тайне, но есть опасения, что распознавание пассажиров системой ЕБС займет больше времени. Ведь придется обработать и сравнить десятки миллионы лиц из базы данных.

Осенью в Шереметьево начнут распознавать пассажиров по лицам. Систему биометрической идентификации установят на входе в зону предполетного досмотра внутренних рейсов и при выходе на посадку. На входе в зал посадки поставят специальный биометрический турникет с камерой.

Предполагается, что технология за считаные секунды сможет определить личность человека. Поэтому при проходе в самолет посадочный талон предъявлять уже не понадобится: система сама проверит, зарегистрирован ли человек на рейс и прошел ли он предполетный досмотр.

При идентификации по лицу задействуют данные из Единой биометрической системы. На рейсах какого именно направления планируют провести эксперимент, пока не уточнялось. Пассажиры смогут отказаться от сканирования.

Считается, что использование биометрии поможет избежать контактов в людьми, ускорит проверку пассажиров и их посадку. Но это не избавит от необходимости иметь при себе пусть и электронный, но все-таки билет, а также документы, удостоверяющие личность.

Два лучше чем один

Пока в системе ЕБС, которая изначально позволяла лишь дистанционно открывать счета и получать кредиты, собрано около 200 тысяч слепков. Правда, в ближайшее время они объединят базу со Сбербанком, у которого насчитывается 34 миллиона образцов, написал РБК.

Эксперт по биометрическим системам безопасности компании «EkeyRus» Константин Новиков рассказал «360», что Единая биометрическая система работает с двумя идентификаторами. Она обрабатывает изображение лица и голос человека. Сделано это для того, чтобы снизить вероятность ошибки.

«База данных большая, и когда биометрия начинает ее обрабатывать, то она вправе ошибаться чаще, чем нам бы этого хотелось. Вот, например, я зарегистрировался на рейс, у меня есть запись в ЕБС, подошел к камере, а она меня не распознала. Или подошел к терминалу, а мне говорят: вы уже на борту. То есть система приняла кого-то за меня», — объяснил эксперт.

По его словам, такая вероятность есть, если использовать лишь один идентификатор — изображение. В изображении лица по сравнению с голосом больше биометрических характеристик, то есть легче работать с такими данными. Но все-таки один идентификатор на одну большую базу — всегда хуже, чем два.

Долго и с ошибками

По мнению эксперта, если в Шереметьево будут использовать только изображение лица, то могут быть два варианта работы. Первый — они должны заранее создать маленькую базу данных для конкретного рейса конкретного перевозчика, куда зарегистрировалось, например, 300 человек.

«Из них в лучшем случае 20 человек, а, скорее всего, максимум двое оставили свои данные в ЕБС. И вот когда эти два человека подойдут к камере, камера их быстренько распознает и скажут: да-да, у нас есть два шаблона изображения и вы подходите», — предположил Константин Новиков.

Второй вариант, по мнению эксперта, — использование общей базы данных. А там, предположим, 10 миллионов зарегистрированных пользователей. И вот пока эти 300 пассажиров будут проходить, камера будет просматривать и сличать 10 миллионов шаблонов изображения лиц. Это будет очень долго, и вероятность ошибки будет велика.

Информации мало

Константин Новиков согласился, что сама идея довольно хороша. Ведь биометрия создана для безопасности и удобства пользователя, за ней будущее. Не нужно распечатывать документы, отпадет надобность в паролях или ключах, останется только отпечаток пальца и изображение лица.

При этом эксперт отметил. что есть много вопросов, а информация довольно скудная. Например, неясно, какова вероятность ошибок. Непонятно, как именно будут защищены базы данных от мошенников. Также неясно, получил ли терминал Шереметьево или другой какой-то оператор системы согласие на обработку персональных данных от тех клиентов, которые оставили свои биометрические данные ЕБС.