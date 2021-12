Билли Айлиш в свои 20 лет уже феномен. За что ее любят?

Билли Айлиш исполнилось 20 лет. К этому юному возрасту американская певица успела обзавестись целой армией фанатов, миллионами подписчиков в Instagram, а также забрать все основные премии «Грэмми». Феномен Айлиш как композитора заключается в том, что она тонко чувствует свою аудиторию и не боится проявлять себя.

Взлет Билли Айлиш на вершину популярности

Айлиш — это однозначно феномен современного музыкального мира. За свои 20 лет она взлетела на пик популярности так быстро, что, кажется, в шоке до сих пор находятся и критики, и фанаты певицы. На данный момент у нее 97,8 миллиона подписчиков в Instagram и рекордное количество наград.

Американка прославилась еще подростком. Это произошло пять лет назад благодаря публикации ее дебютного сингла Ocean Eyes на SoundCloud. А через три года дебютный альбом Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил и американский, и британский хит-парады: Billboard 200 и Albums Chart.

Тем временем нашумевший сингл Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100 (США). Так Айлиш стала первым человеком, рожденным в XXI веке, которому удалось возглавить Hot 100. Композиция стал визитной карточкой певицы. Мелодию использовали и в мультфильмах, и в фильмах.

Еще больший успех пришел к певице в прошлом году. Она затмила всех коллег на премии «Грэмми» и победила в пяти номинациях, из которых четыре были основными: «Песня года», «Альбом года», «Запись года» и «Лучший новый исполнитель, а также «Лучший вокальный поп-альбом». До Айлиш это удалось лишь одному исполнителю в истории — Кристоферу Кроссу.

В общей сложности у Айлиш есть семь премий «Грэмми». Более того, ее включили в список 100 наиболее влиятельных людей этого года по версии журнала Time в категории «Пионеры».

Феномен Билли Айлиш

Айлиш начала петь, когда ей было 11 лет. Она пошла по стопам своего старшего брата Финнеаса, у которого тогда была своя группа. При этом основам написания песен обоих детей научили родители. А свой дебютный альбом Айлиш записала с максимально комфортной для себя обстановке — в спальне в доме, в котором они с братом выросли.

Помимо расслабленности и некого уюта подачи, Айлиш включает в песни типичные для современного молодого поколения моменты. Например, междометие duh, которое встречается в композиции Bad Guy, или необычные подпевки в сингле Xanny, или скороговорка hey, hey, hey, hey, путешествующая из одного наушника в другой в песне Wish You Were Gay. Каждый из этих моментов, казалось бы, можно спокойно убрать из мелодии, ничего не потеряв. Однако именно такие небольшие вставки придают композициям Айлиш особый шарм.

Более того, весь имидж певицы говорит о некоем подростковом бунтарстве: зеленые волосы, мешковатые яркие вещи. При этом певица успела побывать на обложке июньского номера культового журнала моды — британского Vogue. Там повзрослевшая Айлиш была в нижнем белье и без зеленых волос.

Феномен этой певицы не в том, что в мире музыки появилась очередная юная звезда, которая покорила мир. Такие сценарии в мировой истории были, и не раз. Интересно то, как именно Айлиш ворвалась в сферу музыки. Она фактически презрела стилистические конвенции мейнстрима. При этом она громко не заявляла о себе, а просто опубликовала первый сингл в Сети. А в своих работах тонко передала настроения молодежи.