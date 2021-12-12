Билл Гейтс сделал прогноз на 2022 год. Есть причины для оптимизма

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выпустил традиционное предновогоднее письмо с прогнозами на предстоящий год. Свое послание он назвал «Причины для оптимизма после тяжелого года». Предприниматель заявил, что пандемия сильно изменила мир. Она выявила недостатки, которые раньше не особо показывались, но при этом подтолкнула вперед науку и развитие технологий.

На первое место от ожиданий Гейтс поставил конец пандемии коронавирусной инфекции. Он пояснил, что в уходящем году мир сделал гигантский шаг к тому, чтобы распространение заболевания наконец закончилось. Началась массовая вакцинация, сократилось количество смертей.

«Если бы не штамм „дельта“ и проблемы с распространением вакцин мы были бы намного ближе к концу пандемии. Но я не ожидал появление смертельного варианта возбудителя и недооценил, как сложно убедить людей носить маски и делать прививки», — написал Гейтс.

Он отметил, что острая фаза пандемии должна закончится в 2022 году. Вспышки инфекции еще будут происходить, но станут редкими, с ними смогут справиться больницы и новые лекарства. Сейчас главное извлечь уроки из того, что произошло с человечеством, чтобы быть готовыми к новому приходу.

Плюсы и минусы пандемии

По словам Гейтса, положительной стороной пандемии стало развитие производства вакцин, которых за первый год создали достаточное количество. Людей наконец приучили использовать средства индивидуальной защиты, а значит в случае повторения массовой эпидемии люди поймут зачем нужны маски.

Главным недостатком, который обнажила пандемия — это недоверие и разделение людей.

«Пандемия показала огромный уровень снижения доверия к государственным учреждениям. Если нам необходим прогресс в решении проблем, которые все еще стоят человечество эту ситуацию надо менять», — призвал Гейтс.

Предприниматель отметил, что это происходит во всем мире. Отчасти это понятно, человек предпочитает искать виноватых в своих неудачах, а власти — это удобная цель.

Разделение общества подстегивает огромное обилие дезинформации, особенно в социальных сетях, где вместо общения возникают жаркие споры. Эти платформы стали основными разносчиком фейков, что приводит к разделению пользователей на несколько лагерей, где каждый отстаивает свою позицию.

Я считаю, что правительствам необходимо регулировать для чего вы можете и не можете использовать социальные сети. Вы не можете клеветать кого-то или обманывать. Как по телевидению нельзя показывать откровенные сексуальные сцены, так и здесь нужны правила Билл Гейтс

В этом году мир увидел дальнейшее развитие своего цифрового будущего. Люди стали чаще общаться по видеосвязи, делать заказы через интернет. Но впереди развитие новых технологий, которые пока только начинаются.

Предсказания Билла Гейтса

Прежде всего это коснется офисной работы. Многие сотрудники не хотят возвращаться в офисы и просят оставить их на удаленке. В 2022 году им предложат совмещать офисную и удаленную работу, чтобы посмотреть на их результаты в том и другом случае. Но в будущем совещания можно проводить не просто в Zoom, а в виртуальных комнатах — метавселенных, о которых говорил Марк Цукерберг и также разрабатывает Microsoft.

Я предсказываю, что в течение следующих двух или трех лет большинство виртуальных встреч переместятся в метавселенную, трехмерное пространство с цифровыми аватарами Билл Гейтс

Вторая область цифровизации — это образование. Новые инструменты смогут превращать в классную комнату помещение дома, будет появляться все больше образовательных программ. Само обучение становится более гибким, а контент в интернете начнет подстраиваться под обучение детей.

«Если вы учитель, вы лучше поймете, как идут дела у ваших учеников. Простое нажатие кнопки покажет вам, что ученику X может потребоваться дополнительная помощь по определенному типу вопросов, и при этом сообщит вам, что ученик Y готов взять на себя более сложное задание по чтению», — отметил предприниматель.

Третий пункт, где цифровизация сыграла свою роль — это телемедицина. Оказание врачебных услуг через интернет встречалось и раньше и большинство специалистов снова принимают пациентов лично. Но есть область медицины, которая может развиваться в интернете — это психология.

«Сеансы могут быть сколь угодно длинными или короткими — может показаться, что 15-минутный сеанс не стоит того, но если вам необходим специалист, то лучше обратиться к нему из дома», — отметил Гейтс.

По его словам, полного понимания, как цифровизация изменит мир у него пока нет. Но причин, чтобы смотреть в будущее с оптимизмом достаточно.