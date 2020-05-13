Билеты на рейсы по России стали дорожать. Что будет с ценами в 2020 году?

В апреле авиаперелеты по России подорожали на 13% в сравнении с мартом 2020 года. Но это не так страшно, как кажется. Ведь сравнивать цены помесячно, да еще в условиях закрытия международных направлений некорректно. Правда, рост тарифов все равно неизбежен.

Средняя стоимость перелета экономклассом по России в апреле выросла в сравнении с мартом на 12,3-19%, сообщили «Известия». Билеты с вылетом 1–8 мая подорожали на 24%. Средняя цена перелета в одну сторону в мае 2020 года увеличилась на 13% в сравнении с аналогичным месяцем 2019 года. При этом пассажиропоток в сравнении с апрелем 2019 года сократился в 12 раз — до 9,37 миллиона пассажиров. А за год может снизиться на 56% — до 31,8 миллиона человек.

По словам директора по маркетингу OneTwoTrip Алексея Теплова, существеннее всего, на 75%, в мае выросли цены на перелеты из Москвы в Казань, на 28% — в Нижний Новгород и на 17% — в Екатеринбург.

Однако, пояснил Теплов «360», в период резко снизившегося спроса и небольшой загрузки самолетов (из-за пандемии коронавируса) изменения средних цен от месяца к месяцу нельзя назвать показательными.

«Если сравнивать среднюю стоимость авиабилетов по России не месяц к месяцу, а за период с января по апрель, то она не увеличилась, а осталась на прежнем уровне: 5950 рублей в 2019 году и 5900 рублей в 2020-м», — пояснил «360» Теплов.

Источник фото: РИА «Новости»

Средний чек на авиабилеты туда-обратно по России, забронированные 20–30 апреля в 2019 и 2020 годах, составил 11 276 рублей и 6482 рубля, сообщили «360» представители сервиса Biletix. С 1 по 10 мая — 10 483 рубля и 7408 рублей.

«Таким образом, мы видим, что в первые 10 дней мая цены на авиабилеты по России выросли на 14% — с 6482 до 7408 рублей. Однако это на 30% все равно ниже, чем в прошлом году», — подчеркнули в Biletix.

По данным Aviasales, в сравнении с прошлогодними ценами средняя стоимость перелета экономклассом в марте–апреле 2020 года для одного взрослого пассажира снизилась на 8% — до 6835 рублей.

В частности, вылеты из Москвы в Челябинск подешевели на 38% — до 3873 рублей, в Красноярск — на 33% — до 5927 рублей, в Уфу — на 32% — до 3391 рубля, в Омск — на 30% — до 4505 рублей, в Екатеринбург и Казань — на 25% — до 4156 и 2977 рублей, в Санкт-Петербург — на 18% — до 2838 рублей. Но какой будет тарифная политика после открытия международных направлений, представители сервиса предположить затруднились.

«С одной стороны, введение обязательной рассадки в самолете через одно кресло может оказать влияние на подорожание авиабилетов. В данный момент на примере других стран мы видим, что особенного роста нет. С другой стороны, для быстрого восстановления индустрии необходимы доступные авиабилеты», — пояснили в Aviasales.

Летние цены

В конце апреля «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и Utair на 50-110% повысили стоимость перелетов в города-миллионники. На это повлияли ежегодный традиционный рост тарифов в апреле и мае, восстановление цен после мартовского снижения и приостановка работы лоукостера «Победа». Но уже с 1 июня перевозчик поэтапно возобновит перелеты внутри страны.

«Средний тариф грядущего сезона почти в три раза ниже среднего тарифа летнего сезона 2019 года. В продажу будут добавлены билеты на рейсы по 73 российским маршрутам. Более 60% всех билетов на июнь будет предложено по 499-2999 рублей», — сообщили «360» в пресс-службе авиакомпании.

Источник фото: РИА «Новости»

Средний тариф на перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург в июне 2020 года будет в 2,8 раза ниже, чем прошлым летом. Из Казани в Москву — в 1,8 раза дешевле, из Минвод и Краснодара в Москву — в 2,9, из Калининграда в Петербург — в 3,4 раза меньше.

Компании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair и Red Wings на вопросы «360» о летней тарифной политике не ответили.

Возврат на докризисный уровень

К настоящему моменту перевозчики накопили огромные убытки, поэтому повышение цен выглядит почти безальтернативным, пояснил «360» исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но назначить цены произвольно, игнорируя рыночную ситуацию, у них не получится — тарифы привязаны к соотношению спроса и предложения.

«Если к началу восстановления международных полетов предложение будет существенно превышать спрос, у авиаперевозчиков не будет возможности установить высокие тарифы, потому что пассажиры будут выбирать конкурирующие авиакомпании», — сказал Пантелеев.

Вероятность возникновения картельных сговоров, считает эксперт, будет строжайше пресекать ФАС. То есть увеличение тарифов произойдет неизбежно, но оно должно происходить на фоне снижения предложений. По мнению Пантелеева, реальнее всего, что билеты подорожают примерно на 10%. И вряд ли в ближайшие годы они откатятся назад.

«В целом мы исходим из того, что в течение двух-трех лет рынок должен восстановиться до докризисных позиций. После этого должна произойти стабилизация цен, даже возврат их на докризисный уровень. Тогда можно будет говорить о возвращении их на достаточно комфортный уровень ценовых условий», — заключил Пантелеев.