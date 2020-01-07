Покупка наудачу и выигрыш без адресата. Как работают лотереи и кто на них зарабатывает?

Выиграть в лотерею кучу денег, наверное, одно из самых распространенных желаний. Пока одни покупают очередной билет и мечтают, кому-то уже улыбнулась удача. Житель подмосковного села выиграл миллиард рублей и «потерялся». Пока его разыскивают, пользователи Сети строят теории заговора и заявляют, что человека вовсе не существует. В том, как устроены подобные розыгрыши и реально ли на них заработать — разбирался «360».

Миллиард за 100 рублей

Новый год начался для одного из жителей Одинцовского городского округа с приятной новости. Он выиграл в «Русском лото» рекордную сумму в миллиард рублей. При этом билет он купил всего за 100 рублей. Казалось бы, кто откажется от такого выигрыша, но счастливчика не могут найти уже не первый день. В соцсетях и на сайте «Столото» объявили о розыске новоиспеченного миллиардера.

Сначала сообщили, что счастливым обладателем стал мужчина из Москвы, но через пару дней стало известно, где именно продали лотерейный билет и даже имя продавца.

Источник фото: vk.com/stoloto

«13 декабря, в пятницу вечером, в подмосковном Юдино купили тот самый счастливый билет. Мы нашли продавца билета на миллиард: им оказался Андрей Овезов. Посмотрите, может вы приобретали свой билет именно у него и именно в этот день», — сказано в сообщении «Столото» во «ВКонтакте».

Выигрыш — фейк?

Пока шли поиски миллиардера из Подмосковья, под постами в соцсетях набиралось все больше гневных комментариев. Некоторые пользователи рассказывали, что за долгие годы участия ни разу ничего не выигрывали, а кто-то заявлял, что никакого победителя просто не существует.

«Все это блеф. Я уже говорил, что покупаю билеты 30 лет и и почти впустую! Выигрывают непонятно кто! Даже если выигрывает каждый второй билет, мы почему-то оказываемся каждым первым!» — негодовал один из-подписчиков.

«Этого счастливчика просто не существует! Чтобы он прятался? Если купили билет, то ведь зачем-то!!! Надеялись на выигрыш! Большой! А тут вдруг не объявляется счастливчик! Не может быть такого!!! Умер от счастья?» — задалась вопросом пользовательница.

Не обошлось и без «разоблачителей» хитрых схем. Но, стоит отметить, что на некоторые комментарии «Столото» отвечало.

«Выигрыш объявили, а билет потом просто допечатали и сейчас предъявят фейк-выигрывавшего. Вот и вся арифметика», — заверяли под постом недовольные участники лотереи.

«Да уже давно говорили, что сначала снимают передачу, а только потом печатают билеты. Все передачи в записи. Так что выигрывают только они сами или их родня. Простой народ никогда ничего не получит», — поддерживали предыдущего автора сообщения.

Однако на эти обвинения в «Столото» заверили, что «никогда так не делают», а все победителя являются настоящими и получают положенные выигрыши.

Источник фото: pixabay

Кто проводит лотереи и как они работают?

Начиная с 2014 года в России введена государственная монополия на проведение лотерей. Так власти обезопасили игроков от мошенников, которые обманывали людей с выигрышами и уходили от налогов.

Сегодня есть только два организатора лотерей: Министерство финансов и Министерство спорта. Они утверждают условия и заключают контракты с операторами: АО «ГСЛ» и ООО «Спортлото». Операторы проводят розыгрыши, а продают билеты и выплачивают деньги распространители — крупнейший из них «Столото».

Обычно лотерейные билеты стоят не очень дорого, но покупает их огромное количество людей. Отсюда возникает резонный вопрос, куда идет вся выручка. Оказывается, что как минимум 50% от продажи идет в призовой фонд. Еще 10% от разницы между фондом и выручкой получает государство. Эту сумму тратят на программы по развитию спорта и физической культуры. Например, в 2014 году были розыгрыши в поддержку сочинской Олимпиады. Все остальные деньги делят между собой операторы и распространители билетов.

Чаще всего участники лотерей получают небольшие денежные призы, но абсолютно все надеются на что-то крупное. Кто-то скупает билеты пачками и сетует, что в очередной раз ничего не выиграл, а кто-то просто рассчитывает на удачу. Несмотря на разные подходы, шансы у обоих практически одинаковые, так как теорию вероятности никто не отменял. Практически во всех розыгрышах шанс выиграть один к нескольким миллионам, поэтому даже сотня билетов вряд ли сможет значительно приблизить к заветному кушу.

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Все ли так прозрачно?

Получается, что от проведения лотерей выигрывают все стороны, за исключением только тех, кто не отгадывает комбинации. Но, может, деньги в итоге получают только операторы, распространители и государство?

Провернуть какие-либо махинации не так уж и просто. За работой лотерейных компаний постоянно следит государство, а сами организации проходят регулярные проверки. Кроме того, на розыгрышах всегда присутствует тиражная комиссия. Ее набирают из числа обычных людей, которые следят за всем происходящим и подтверждают результаты.

Также стоит обратить внимание на оборудование для проведения лотереи. Устройства изготавливают западные компании из прозрачных материалов. Производители дорожат своей репутацией и заинтересованы в том, чтобы лототрон нельзя было «подкрутить».

Победители лотерей действительно существуют, но, согласно закону, без их согласия нельзя раскрывать личные данные. Тех, кто не хочет афишировать свою удачу, понять можно. Не всегда подобная публичность идет на пользу.

Например, в 2017 году пенсионерка из Воронежской области Наталья Власова выиграла 506 миллионов рублей. Тогда о ней узнали по всей России, а позже женщина призналась, что ей стало не хватать денег на жизнь. Из-за известности ей пришлось перестать торговать пирожками и ждать выплаты своего приза.