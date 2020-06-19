Бильбо навсегда ушел из Шира. Мировые звезды трогательно попрощались с Иэном Холмом

Гениальным актером, прекрасным человеком и самым ярким образом юности назвали британского актера сэра Иэна Холма его коллеги, с которыми ему довелось встретиться на съемочной площадке. Много теплых слов сказали те, кто знал его и даже те, кому не довелось с ним познакомиться.

Иэн Холм начинал свою актерскую карьеру в театре и вынужден был завершить ее из-за неожиданного постигших его приступов страха сцены, с которыми он так и не смог до конца справиться. Однако в Британском Национальном театре его помнят как экстраординарного актера. В особенности, в роли короли Лира, которого он сыграл в 1997 году.

После ухода со сцены Холм заинтересовался кино и сыграл около 130 ролей. В 1968 году он получил премию BAFTA. За роль второго плана в фильме «Огненные колесницы» 1981 года он был номинирован на «Оскар».

Мировую известность ему принесли фильмы «Чужой», «Пятый элемент» и роль Бильбо Бэггинса во «Властелине колец».

Английский стендап-комик Эдди Иззард назвал Иэна Холмса замечательным актером и признался, что ему грустно знать, что он ушел.

«Великий Иэн Холм мертв. Прекрасный актер, и так грустно видеть его уходящим. Прощайте, сэр, вы проделали большую работу», — написал он.

Режиссер Эдгар Райт («Зомби по имени Шон») также в соцсетях отдал ему дань уважения. Он назвал его гениальным актером, который сыграл «забавные, душераздирающие и ужасные роли». Режиссер привел цитату андроида из «Чужого», которая ему запомнилась.

«Спасибо за Бильбо, Наполеона (дважды), «Сладкую жизнь», «Большую ночь», «Бразилию» и, конечно, культового Эша. «Я не могу лгать вам о ваших шансах, но… у вас есть мои симпатии»», — припомнил режиссер.

Звезда «Лиги джентльменов» Рис Ширсмит написал в Twitter: «Что за актер! Жизнь, наполненная невероятными спектаклями».

Английский комик, звезда ситкома Peep Show, Роберт Уэбб выразил свое уважение к великолепному актеру, который умел быть забавным.

Партнер Иэна Холма по «Властелину колец» актер Элайджа Вуд написал в соцсетях: «Так грустно слышать, что сэр Иэн Холм скончался. Прощай, дядя».

Актер Зак Бафф, наиболее известный по роли Джона Дориана в сериале «Клиника», рассказал, что Холм рисковал, когда согласился сниматься в его дебютном фильме «Страна садов».

«Он был невероятно добрым и скромным, старался изо всех сил поддержать меня. Он был невероятно хорошим актером и прекрасным человеком», — написал Бафф.

Сыгравший Хуана Борджиа в культовом телесериале «Борджиа» актер Дэвид Оукс написал: «Очень жаль слышать о кончине великого Иэна Холма. Только на прошлой неделе пересмотрел „Колесницы“, в которых он был великолепен. Забавно, как бы я не любил его фильм „Бразилия“, больше всего мне он запомнился в роли андроида Эша в фильме „Чужой“, который я посмотрел в юности».

Актриса Сигурни Уивер, сыгравшая в «Чужом» несгибаемого лейтенанта Эллен Рипли попрощалась с ним лаконично: «Покойся с миром».