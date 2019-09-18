Билан спасает леса и имидж

Дима Билан отправился в Рязанскую область тушить лесные пожары. С его слов, еще с июля певец договаривался с защитниками природы, чтобы рвануть на помощь полыхающим лесам. Все бы ничего, но поездка с благородным мотивом случилась сразу после скандала в Самаре и похожа на попытку «замолить грехи».

Людям свойственно допускать ошибки, а искупить вину хочется каждому, особенно когда понимаешь ответственность. Именно так выглядит внезапное откровение Димы Билана по поводу тушения лесных пожаров, которые начались еще в июне.

Билан присоединился к акции Greenpeace как добровольный пожарный, чтобы тушить торфяники в Рязанской области. О своем желании ликвидировать огонь певец говорил представителям организации, с его слов, «уже как месяца два». Но что-то они не очень охотно звали его на помощь.

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Рассуждая о качествах, которые Билан увидел в пожарных, давно работающих на месте, певец отметил их силу, но что самое важное — скромность и умение «не выпячивать себя».

Тем абсурднее выглядят «героическая» фотосессия Билана с места происшествия: на одном фото Билан стоит на пепелище весь в грязи, на другом он держит в руках шланг.

Если преобладает собственное желание помогать, то зачем всему миру знать о том, что Дима Билан самоотверженно борется с огнем? Учитывая количество положительных комментариев и замечаний, что певец «молодец и пример для многих», артист добился в первую очередь пристального внимания к своей персоне, а не к происходящему в Сибири.

Да и совпадение ли, что Билан отправился на помощь пожарным именно после скандала на самарском концерте, когда он вышел петь пьяный? Вспомните, как его «кошмарило».

За это выступление Билан получил почти 2,8 миллиона рублей, после чего пообещал повторно выступить перед жителями Самары 29 сентября. Вскоре граждане смогут снова увидеть любимого певца.

После таких историй ненароком веришь, что теперь всем виновникам скандалов стоит дергать за «ниточки общественно важных тем». Но, в любом случае, какой бы истинный мотив не был у Димы Билана, надо признать — хоть немного, но он помог природе.

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