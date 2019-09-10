Билан пьяненький. Самарцы заигрались с критикой певца

Выступление Димы Билана на Дне города в Самаре закончилось скандалом. Певец вышел на сцену сильно подшофе — у него заплетался язык, он не попадал в слова собственной фонограммы и странно двигался. Казалось бы, на российской эстраде такие ситуации не новы, но выходку Билана не стерпели. Пришлось извиняться и даже обещать городу новую детскую площадку. Вот она — цена славы.

С точки зрения профессионализма то, что произошло на концерте Димы Билана в Самаре, — большая беда. Артист вышел на сцену пьяным, наверняка понимая, что полноценно провести концерт не сможет.

Разумнее было бы отменить или перенести выступление и оправдать это плохим самочувствием. Не было бы скандала, подозрений и прочих неприятностей — каждому может стать нехорошо, за это не линчуют, а жалеют.

Но раз случилось то, что случилось, предполагать другие варианты развития событий бесполезно. Дима Билан вышел на сцену. Концерт, что неудивительно, провалился.

Но почему реакция людей оказалась столь непримиримой? Ведь раньше Билан не злоупотреблял доверием публики, не хулиганил и всячески поддерживал свой позитивный образ.

Цена ошибки

Певец не раз упоминал в своих аккаунтах в социальных сетях, что ведет здоровый образ жизни. Рассказывал, что не пьет алкоголь, работает с диетологом. В этот раз распитый в гримерке коньяк сыграл с ним «жуткую шутку».

Понять возмущение самарцев нетрудно — на День города хотелось слушать песни, а не пьяный поток сознания. Возмущенные самарцы даже создали петицию, в которой требовали от исполнителя извинений. Сейчас ее подписали уже более 600 человек.

Но не слишком ли жестко отнеслись к артисту его зрители? «Билан опозорил наш город» — именно так они охарактеризовали единичный проступок певца. «Мы хотим видеть артистов, которые уважают своих слушателей», — говорится в обращении жителей Самары.

Фанаты обрушились на исполнителя в социальных сетях, кто-то шутил, кто-то всерьез упрекал и обвинял. «За такие бабки это не простительно. Он не за две тысячи рублей смену отпел», — пишет пользователь с ником peppers_007. «Вы видели, как он на всех одно место клал как будто?! Вот она, настоящая „любовь“ к слушателям», — пишет alina_113092. «Ты не оплошал… Ты упал на дно каньона по имени „отморозь“, ударение на первое „о“», — пишет пользователь plejada2019.

Можно ли обвинять Диму Билана в неуважении и тем более в позоре? Нет. Он же не матерился и устраивал похабщины. Да и пару рюмок коньяка явно недостаточно, чтобы «опозорить» жителей целого города. На улицах Самары в День города наверняка можно было найти людей в состоянии и похуже.

Тем более сложно говорить, что певец не уважает свою аудиторию, когда он готов просить прощения и подтверждать свои слова действиями.

В видеообращении к фанатам Билан извинился и пообещал загладить вину перед разочарованными зрителями — провести бесплатный концерт, построить детскую площадку и купить для детской больницы оборудование.

Если он выполнит обещание, то это хороший поступок, который показывает, что артисту действительно важно восстановить свою репутацию. Несложно представить, что все вышеупомянутые действия будут стоить Билану немалых денег — от аренды площадки для бесплатного концерта до покупки медицинского оборудования, на которое скупятся выделить бюджетные средства. Кажется, репутация для кого-то все же дороже денег.

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