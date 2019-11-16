Улицы снимают в панорамах с высоким разрешением. Приблизив, найдете много забавных сцен
Так, сайт предлагает погулять по Пекину, Шанхаю, Гонконгу, Гуанчжоу, Шэньчжэню и другим городам. Один из пользователей приблизил небоскреб и смог рассмотреть находящихся внутри людей.
На другом фото, сделанном, по-видимому, с большой высоты, можно увидеть семью, которая изображает супергероев.
И если семейка супергеров не видела снимающего, то героиня другого снимка, вероятно, заметила фотографа.
Иногда при рассматривании фотографии можно увидеть и что-то очень таинственное. Например, тень человека, окутанную как будто бы клубами дыма.
Надо отметить, что на среднюю по оснащенности камеру смартфона можно делать фотографии разрешением 12 мегапикселей или 12 миллионов пикселей. Между тем 195 гигапикселей равны 195 миллиардам пикселей. Об этом написал портал boredpanda.