Улицы снимают в панорамах с высоким разрешением. Приблизив, найдете много забавных сцен

Так, сайт предлагает погулять по Пекину, Шанхаю, Гонконгу, Гуанчжоу, Шэньчжэню и другим городам. Один из пользователей приблизил небоскреб и смог рассмотреть находящихся внутри людей.

Источник фото: boredpanda

На другом фото, сделанном, по-видимому, с большой высоты, можно увидеть семью, которая изображает супергероев.

Источник фото: boredpanda

И если семейка супергеров не видела снимающего, то героиня другого снимка, вероятно, заметила фотографа.

Источник фото: boredpanda

Иногда при рассматривании фотографии можно увидеть и что-то очень таинственное. Например, тень человека, окутанную как будто бы клубами дыма.

Источник фото: boredpanda

Надо отметить, что на среднюю по оснащенности камеру смартфона можно делать фотографии разрешением 12 мегапикселей или 12 миллионов пикселей. Между тем 195 гигапикселей равны 195 миллиардам пикселей. Об этом написал портал boredpanda.