  • Улицы снимают в панорамах с высоким разрешением. Приблизив, найдете много забавных сцен

    16 ноября 2019, 06:00

    Наза Салех Захи

    Пользователи Сети выкладывают в соцсетях самые необычные и смешные кадры, которые получились при увеличении фото с разрешением 195 гигапикселей. Такую технологию придумала китайская компания Big Pixel. На ее официальном сайте можно в деталях рассмотреть крупные мегаполисы в Азии.

    Так, сайт предлагает погулять по Пекину, Шанхаю, Гонконгу, Гуанчжоу, Шэньчжэню и другим городам. Один из пользователей приблизил небоскреб и смог рассмотреть находящихся внутри людей.

    Источник фото: boredpanda

    На другом фото, сделанном, по-видимому, с большой высоты, можно увидеть семью, которая изображает супергероев.

    Улицы снимают в панорамах с высоким разрешением. Приблизив, найдете много забавных сцен | Изображение 1
    Источник фото: boredpanda

    И если семейка супергеров не видела снимающего, то героиня другого снимка, вероятно, заметила фотографа.

    Источник фото: boredpanda

    Иногда при рассматривании фотографии можно увидеть и что-то очень таинственное. Например, тень человека, окутанную как будто бы клубами дыма.

    Улицы снимают в панорамах с высоким разрешением. Приблизив, найдете много забавных сцен | Изображение 2
    Источник фото: boredpanda

    Надо отметить, что на среднюю по оснащенности камеру смартфона можно делать фотографии разрешением 12 мегапикселей или 12 миллионов пикселей. Между тем 195 гигапикселей равны 195 миллиардам пикселей. Об этом написал портал boredpanda.