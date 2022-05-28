НИИ Культурных скреп, марафоны с поэтами и встречи с писателями. Как пройдет «Библионочь-2022»

Во всероссийской акции «Библионочь» в этом году примут участие свыше 2,5 тысячи библиотек. Она начнется в 18:00 28 мая, а завершится в 02:00 29 мая.

Библиотеки подготовили для посетителей более трех тысяч мероприятий. Участники смогут побывать в книгохранилищах, встретиться с писателями и поэтами, поучаствовать в квизах и мастер-классах, сообщил ТАСС.

Поэтический фестиваль

Тема «Библионочи» в этом году «Про традиции». Внимание уделят сказкам, традициям, народному творчеству. Главной площадкой акции станет Российская государственная библиотека (РГБ) в Москве. Гостям презентуют первую электронную библиотеку креативных индустрий. Здесь же пройдут писательский марафон с известными российскими авторами, поэтический фестиваль и обширная экскурсионная программа.

Театр сторителлинга Константина Кожевникова покажет спектакль «Сказ о Петре и Февронии». Фольклорный исследователь и организатор «Живого музея народных искусств» Илья Ахрамеев расскажет о старинных народных играх, а писательница Елена Усачева — о традициях и обрядах в мистической детской прозе.

НИИ Культурных скреп и традиций

Сотрудники Российской государственной библиотеки для молодежи заявили, что на одну ночь превратят РГБМ в НИИ Культурных скреп и традиций. В Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино в «Библионочь» покажут кукольный спектакль на немецком языке «Госпожа Метелица» от театра «Превращение».

В детском зале «Иностранки» состоится презентация журнала на немецком языке «Шрумдирум», а в культурном центре «Франкотека» пройдет лингвистическая мастерская на французском языке.

Лекции о русской тоске в «Севкабеле»

В Санкт-Петербурге Российская национальная библиотека откроет выставку более чем 100 иллюстрированных изданий о народах России, которые вышли в свет с 1899 года. В пространстве «Севкабель Порт» сотрудники библиотеки Маяковского организуют лекции о русской тоске и о влиянии текстов Древней Руси на современную прозу.

В Челябинске «Библионочь» пройдет в Литературном сквере Публичной библиотеки. В Екатеринбурге в рамках «Библионочи» с участниками пообщаются автор романа «Вонгозеро», по которому снят сериал «Эпидемия», Яна Вагнер и детский писатель Марина Москвина.

VR-путешествие по культурным местам

В Ханты-Мансийске гостей «Библионочи» ждут песни на языках народов России. Библиотека Югры в «Библионочь» проведет встречи с представителями русского, татарского, армянского, таджикского, азербайджанского, киргизского и дагестанского национально-культурных объединений.

В главной библиотеке ЯНАО жители смогут встретиться с писательницей Татьяной Устиновой. В Губкинском в библиотеках проведут культурный променад «VR-путешествие по культурным местам России», народный квартирник. Также запланирована презентация книг двух губкинских писательниц Александры Гусаревич и Вероники Дементьевой.