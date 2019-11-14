Бибер пришел на открытие бургерной Тимати в Лос-Анджелесе. Сколько ему заплатили, и почему он «не отработал гонорар»?

Российский рэпер Тимати открыл первый ресторан Black Star Burger в Лос-Анджелесе. На мероприятие пришел известный певец Джастин Бибер со своей супругой Хейли. Звездного гостя Тимати угостил бесплатно, но пользователи соцсетей задались вопросом, каков же был гонорар именитых посетителей за визит, и, судя по лицу Бибера, денег он не отработал. К такому выводу пришли пользователи Сети.

Российский рэпер Тимати лично открыл первую бургерную Black Star в США во вторник, 12 ноября. Ресторан находится на одной из модных улиц американского «города ангелов» — Лос-Анджелеса. На рекламную кампанию своего заведения Тимати не пожалел никаких сил (и средств). Накануне открытия российский рэп-исполнитель лично пригласил всех желающих, а также он пообещал абсолютно бесплатно накормить своих гостей «самыми сочными и мощными бургерами» в городе.

«Готовлю сам, кормлю весь город бесплатно», — заявил Тимати в видеоприглашении на открытие Black Star Burger. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте российского рэпера.

И надо заметить, что на открытие ресторана пришло достаточно много народу, ко входу в заведение даже выстроилась очередь. Отведать бесплатные бургеры в Black Star Burger пришли не только жители Лос-Анджелеса, но и знаменитости. Так, среди гостей мероприятия был канадский певец Джастин Бибер со своей супругой Хейли, сообщил PeopleTalk. Исполнитель даже поднялся на сцену, чтобы лично поздравить Тимати с открытием бургерной, и сделал несколько совместных фото.

Однако под опубликованным видео с мероприятия многие пользователи отметили, что Бибер выглядит не очень жизнерадостным. Одному из комментаторов даже показалось, что на последнем ролике телохранитель помогает певцу уйти от дружеских объятий хозяина нового ресторана. Кроме того, пользователей заинтересовал вопрос гонорара, который Тимати пришлось заплатить за визит знаменитости такого уровня. Дело в том, что, по слухам, чек может достигать нескольких миллионов долларов. При этом, Бибер не всегда дает согласие на подобные выходы даже за хорошее вознаграждение.

И учитывая это, многим пользователям показалось, что канадский исполнитель «не слишком старался отработать свой немаленький гонорар».