Безвозмездно, но с умыслом. Зачем России делиться военной техникой с другими странами

Российские военные передали вооруженным силам Таджикистана более 40 боевых машин и специальной техники. Россия периодически делится с другими государствами своими разработками, но зачем?

В Душанбе прошла церемония вручения российской военной техники, передает телеканал «Звезда». Минобороны РФ безвозмездно передало Таджикистану боевые машины. По словам командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина, техника «проверенная и надежная». Она может выполнять «широкий круг задач в условиях горной местности».

Таджикистан получил инженерно-разведывательные машины «Жук», мастерские технического обслуживания МТО-ИМ2, траншейные колесные машины и экскаваторы.

«Я убежден, что совместными усилиями мы обеспечим региональную безопасность и поставим надежный заслон проникновению различных вызовов угроз на территории наших стран», — сказал начальник генерального штаба ВС Республики Таджикистан, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода.

Новое — дорого и иногда бесполезно

Таджикистану не впервой получать от России вооружение. В 2017 году республике, писал сайт РБК, запланировали передать самолеты, вертолеты, оружие и боеприпасы. Еще одна поставка была в 2019-м — тоже безвозмездная, на общую стоимость около 320 миллионов рублей, напомнил ТАСС. Церемонию тогда провели в Душанбе после совместных учений контингентов стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство».

Военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал, что аналогичная передача техники была в том числе Сирии.

«Мы им передали танки, которые были на длительном хранении — Т-64. Их привели в чувство, немного доработали. Потому что уровень подготовки сирийских танкистов на современную технику не годился от слова „совсем“. Редкие экипажи могли воевать на Т-72 и единицы — на Т-90», — подчеркнул он.

Леонков добавил, что российские комплексы БМП и БМП-2 есть в странах Африки и Южной Америки. Технику можно модернизировать, но «тот уровень, который есть — по уровню бюджета государств».

Новая техника стоит дорого, а если с ней не уметь обращаться — это пустая трата денег Алексей Леонков военный эксперт.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков добавил, что Россия передает вооружение в первую очередь странам бывшего Советского Союза. За исключением тех, что вошли в НАТО.

«Безвозмездно, как правило, бедным странам Центральной Азии», — пояснил он.

Передачу военной техники другим странам Леонков назвал нормальной практикой, к которой прибегают в том числе в США и Великобритании. При обмене учитывается мнение получающей вооружение стороны.

Двойная польза

В российской армии, заметил Сивков, «хранится большое количество оружейных систем устаревшего типа». В основном именно они передаются бедным странам вроде Таджикистана.

«Зачем? Чтобы эти страны были связаны с нами. Поставками такого оружия мы эти страны привязываем к себе. Если они <…> не будут получать комплектующие, то, естественно, и оружие использовать не смогут и будут вынуждены на нас ориентироваться», — сказал он.

С мнением коллеги отчасти согласился Алексей Леонков, указав на обновление вооружения в армии РФ: на смену старым комплексам приходят новые, какие-то системы модернизируются, а ставку делают на более современное вооружение. Для некоторых стран оружие, которое в России сочли ненужным, подходит для «обеспечения защиты суверенитета».

Утилизацию вооружения военный эксперт назвал перерасходом средств. По его мнению, лучше доработать имеющиеся системы — и кто-то сможет сберечь свои границы.

Сивков считает, что таким образом также освобождаются помещения. Хранящиеся на складах системы требуют ухода и обслуживания по установленному регламенту, соответственно, возникает необходимость в помещениях, деньгах и людях.

Зло или благо?

Военная напряженность в мире растет, заметил президент Академии геополитических проблем. При этом «объемы производства недостаточны, чтобы обеспечить ведение военных действий». Передачу оружия он назвал действием, несущим определенный потенциал угрозы.

«В случае проведения масштабной мобилизации, при больших потерях — как раз для этих резервов и хранится это оружие», — сказал Константин Сивков .

Передача российской техники, по словам Леонкова, значит следующее: «в случае возникновения опасности наземные или еще какие-либо силы будут принимать участие в борьбе за суверенитет, и мы будем в этом помогать». Тем не менее опасности для РФ, подчеркнул он, как таковой нет.

Экспортный вариант — усеченное по многим вещам вооружение, но которое превышает зарубежные аналоги Алексей Леонков.

«Если сравнить экспортную технику и то, что идет к нам на вооружение — наше, конечно, лучше. Плюс там находится нечто такое, что за рубеж мы никогда не продадим и не подарим», — заключил военный эксперт.