Безумный лидер. В адекватности Владимира Зеленского появились большие сомнения

Чем дольше продолжается спецоперация на Украине, тем больше вопросов появляется к ее президенту Владимиру Зеленскому. Его внешний вид и сбивчивые речи заставляют задуматься о его психологическом состоянии. Некоторые члены Рады обвинили президента в употреблении запрещенных веществ. А другие уверены, что он давно бежал из Киева. А видео, якобы снятые из столицы Украины, на самом деле записаны на хромакее.

Зеленский сбежал

Впервые о том, что Владимир Зеленский мог уехать с Украины, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, президент сначала уехал из Киева во Львов, а оттуда перебрался в Польшу. После этого Зеленский записал видео около своего офиса в Киеве и опроверг заявления Володина. Однако политик не исключил возможности того, что данное видеообращение было подготовлено заранее.

Позже о том, что Зеленский бежал в Польшу, сказал уже депутат Рады Илья Кива. В своем Telegram-канале он писал о том, что президент переехал в другую страну и собирается организовывать «массовую бойню украинской армии и гражданских лиц». По утверждениям Кивы, украинский лидер нашел убежище в американском посольстве.

В подлинности видеороликов Зеленского усомнились и несколько Telegram-каналов. Например, канал Readovka заметил подозрительные элементы в двух видео президента Украины. На первом он снимал себя с фронтальной камеры в своем кабинете, а позади него была четка видна картина на стене. Однако уже с другого ракурса этой картины на видео не оказалось. Более того, даже длина щетины на лице Зеленского изменилась.

На втором видео украинский президент якобы находился на улице в Киеве, но позади него не было никакой динамики. Все предметы статичны, что наводит на подозрения. Авторы Rеаdоvkа предполагают, что видео могло быть снято на фоне хромакея. Об этом же писал и Теlеgrаm-канал «Война с фейками».

«Утреннее видео с улицы, похоже, записано на хромакее, а фон подложен. На четвертой секунде Зеленский немного двигает головой, а фон не двигается. На фоне нет ни одного объекта в динамике», — говорилось в сообщении.

Источник фото: Instagram

Большинство людей уверены: Зеленский находится не в Киеве. Если же говорить о его точном местоположении, то фигурирует три основные версии. Во-первых, он мог остаться на Украине и прятаться в бункере во Львове. Во-вторых, он действительно может находиться в американском посольстве в Польше. Ну и в-третьих, возможно, он прячется в румынском городе Брашове.

Последняя теория возникла благодаря сайту Flightradar, который зафиксировал неидентифицированный самолет в сопровождении четырех вертолетов ВС около границы Украины и Румынии. Трек полетов воздушных судов оборвался как раз около Брашова. Вероятнее всего, на них перевозили Зеленского и его команду. Теlеgrаm-канал «Война с фейками» также указал на то, что в это же время у аэропорта Брашова летал военный грузовой самолет НАТО.

Усталость или зависимость

Людей волнует не только физическое местонахождение Зеленского, но и его психическое состояние. Больше всего внимание общественности привлекло его выступление на пресс-конференции 3 марта. У президента заплетался язык, лицо было опухшим, а взгляд затуманенным. Он с трудом отвечал на вопросы, запинался и использовал довольно странный лексикон. Движения его казались заторможенными.

Источник фото: YouTube

Такому поведению украинского президента можно было дать несколько объяснений. Одни решили, что Зеленский просто устал и не выспался, а другие заподозрили его в нетрезвом состоянии. При этом теории разнились от того, что Зеленский был просто пьян, до предположений, что он находился под более тяжелыми веществами.

Он постоянно взмахивал руками и требовал встречи с президентом России Владимиром Путиным. Правда, делал он это в весьма странной форме.

Источник фото: YouTube

«Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори», — заявлял Зеленский агрессивным тоном.

Многие отметили, что президент выглядел весьма неопрятно и постоянно появлялся в одной и той же футболке. Теlеgrаm-канал Readovka указал на то, что последние свои речи Зеленский вообще читал по бумажке и еле выговаривал слова. Связано это было с тем, что он почти перестал спать, а в бункере, в котором он на тот момент, предположительно, находился, перестали давать воду, поэтому украинский лидер даже не мог принять душ.

Происходящее прокомментировал и депутат Рады Илья Кива.

«Мы видим налицо у него кокаиновую эйфорию. Ни меньше и ни больше», — заявил он.

Поведение Зеленского потревожило даже Запад, поэтому они поспешили написать статьи с заходами о том, что он находится в опасности и испытывает большой стресс. Некоторые СМИ стали активно расписывать, как украинскому президенту якобы удалось пережить три попытки покушения на жизнь.