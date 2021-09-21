Пермский стрелок не скрывался, когда шел к университету, чтобы совершить нападение. Надев балаклаву, он спокойно доехал до вуза на такси, а потом шел по улице, размахивая большой черной сумкой. При этом ни водитель, ни прохожие на него не обратили внимания. Сотрудники полиции говорят, что причина в равнодушии.

Перед тем, как совершить нападение на университет, 18-летнему Тимуру Б. нужно было до него добраться. Для этого, как сообщил Telegram-канал Shot, он воспользовался услугами такси. Стрелок доехал до станции железнодорожного вокзала «Пермь-2», откуда пешком дошел до университета, находящегося на расстоянии около 600 метров.

Добирался парень до университета неторопливо. Из такси он вышел в 11:02, после чего около 15 минут пробыл на станции, а потом уже пошел к зданию. Стрелок явно не боялся того, что кто-то обратит на него внимание и помешает его планам. При этом внешний вид Тимура Б. должен был насторожить хоть кого-то. Парень был облачен в черную одежду, лицо свое он закрыл балаклавой, а в руках нес большую сумку, которой периодически размахивал в разные стороны.

Возникает вопрос: почему никого не насторожил его внешний вид? Почему никто не обратился в полицию?

Всем все равно

По словам психолога Натальи Панфиловой, данная проблема — это бич нашего времени. Люди слишком сосредоточены на своих заботах и не обращают внимания на то, что происходит вокруг них. Российское общество за несколько десятков лет из одной крайности перешло в другую.

Когда-то было время, когда любой чих заканчивался доносом на соседей и даже близких родственников. У людей была слишком активная гражданская позиция. А сейчас появилась другая крайность, когда люди не хотят вмешиваться, потому что это якобы нарушает границы другого человека.

«Это последствие того, что в обществе сейчас нет таких четких ориентиров того, что хорошо, а что плохо. Люди не понимают, что общество оценит, а что не примет. У нас сбиты прицелы», — заявила Панфилова.

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов также поддержал мысль о равнодушии людей. Человек может идти в экипировке с оружием в руках или просто голым прогуливаться, а на него никто и не посмотрит.

«Главное, что их не трогают, а остальное не интересует. Из-за безразличия очень много бед», — сказал криминалист.

Адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов добавил, что кого-то внешний вид стрелка мог напрячь и вызвать подозрения, но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы принять какие-то меры.

Как быть?

Какие меры необходимо принимать, если кто-то на улице кажется подозрительным и есть опасения, что человек может нанести кому-то вред? Необходимо обращаться в полицию. По словам Игнатова, лучше лишний раз позвонить, чем пройти мимо. Один звонок может спасти чью-то жизнь.

«Нужно просто позвонить в 112 или 102 и сообщить о том, что увидели кого-то подозрительного. Самому не пытаться задерживать человека, потому что это может быть опасно для жизни», — сказал адвокат Калинов.

Оба специалиста отметили, что в случае, если подозрения окажутся ошибочными, звонящему ничего не будет. Такая ситуация не будет рассматриваться как ложный вызов, поскольку в ней не было умысла ввести органы полиции в заблуждение. Человек просто выполнял свой гражданский долг.

«Человек звонит и дает информацию, а дальше действовать уже будут сотрудники. Звонящий ведь не говорит, что произошло преступление, которого на самом деле нет. Он просто делится подозрениями и информацией», — подчеркнул Игнатов.

Именно поэтому всем, кто замечает что-то подозрительное, эксперты посоветовали не проходить мимо, а обращаться в правоохранительные органы.