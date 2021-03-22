Безработицу «вылечат» деньгами. Количество новых мест вырастет, но хватит ли их?

По данным Росстата, количество безработных в России в феврале составляет 4,2 миллиона человек — это 5,7% от трудоспособного населения. Зарегистрированы в службах занятости только 2,2 миллиона человек, из которых меньше половины получают пособие. Многие лишились работы во время пандемии. Власти в регионах утверждают, что людям проще получать пособия, чем идти на низкую ставку. Но эксперты утверждают, что проблема с поиском работы актуальна для больших городов.

Башкирский феномен

Выплаты детских пособий стали одной из причин резкого увеличения числа безработных во время пандемии в Башкирии. С таким заявлением на оперативном совещании правительства региона выступила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

Она привела данные статистики, из которых следует, что к концу сентября 2020 года количество безработных достигло 129 тысяч человек. При этом в начале года их было всего 18,3 тысячи.

«Причинами этого стало повышение пособия по безработице, специальные доплаты в размере трех тысяч рублей на каждого ребенка безработных граждан, возможность получения дополнительных социальных выплат, а также тот факт, что граждане могли зарегистрироваться в качестве безработных не выходя из дома», — привело цитату Ивановой UfaCityNews.

По словам министра, к весне ситуация с количеством безработных улучшилась. Сейчас их насчитывается 83,7 тысячи человек, что далеко от допандемийного уровня.

Меры поддержки

Ситуация с высокой безработицей остается сложной по всей России. Для стабилизации ситуации правительство страны решило привлечь частный бизнес. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он заявил, что президент поставил задачу восстановить уровень занятости до доковидного уровня до конца года.



Новые меры, которые намерено реализовать правительство, предусматривают выплату субсидий компаниям, которые предоставят новые рабочие места для россиян, стоящих на бирже труда.

Сумма субсидии составит три минимальных размера оплаты труда за каждого человека. Деньги будут выплачивать частями: за первый, третий и шестой месяц. Все это время компания не сможет уволить нового работника.

Всего на эти цели выделяется 12 миллиардов рублей. Таким способом планируется трудоустроить до 200 тысяч человек. Следить за выполнением условий и выплачивать субсидии станет Фонд социального страхования.

Еще одной мерой для ликвидации безработицы станут программы переобучения и дополнительного профессионального образования. На эти цели из бюджета выделят 10 миллиардов рублей, которые распределят в виде грантов. Новую профессию смогут освоить не менее 168 тысяч человек.

В 2019 году количество безработных россиян составляло 647 680 человек. Это был самый низкий уровень безработицы за всю историю. В феврале 2021 года количество безработных составляет 4,2 миллиона человек.

Проблема больших городов

Пандемия и введенные ограничения сильно ударили по представителям малого бизнеса и работникам сферы обслуживания. Производственный сектор пострадал намного меньше. Об этом в беседе с «360» рассказал президент Международной ассоциации содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон» Олег Косырев.

«Безработица — это все же проблема больших городов, где есть концентрация малого бизнеса и небольших предприятий. В деревнях нет такого объема потери работы у людей. Тем более что производственный сектор пострадал не так сильно, как сфера обслуживания», — заявил он.

По оценке эксперта, во время пандемии люди начали вставать на биржу труда, чтобы иметь хоть какой-то доход. Но рассматривать этот процесс как попытку заработать нельзя, так как размеры пособий не такие большие, чтобы жить на них постоянно.

Предложение правительства, по мнению Олега Косырева, не сильно изменит ситуацию, так как это глобальная проблема. Он подчеркнул, что предложением о переквалификации воспользуются точно не все.

«Это достаточно стрессовая ситуация для людей, когда ты имеешь определенные навыки, привык к определенной работе. Проходить дополнительное обучение проблематично. Особенно для людей старшего поколения. Но это лучше, чем ничего», — сказал эксперт.

Радикального изменения ситуации с безработицей Олег Косырев предложил не ждать. По его словам, малый бизнес и предприятия сферы обслуживания до сих пор не оправились от последствий пандемии. Тем более что многие клиенты начали сокращать свои расходы. Это привело к тому, что после увольнения с одного места новое найти намного сложнее.