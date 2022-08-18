Безработица отодвинулась на начало 2023 года. Сохранить занятость поможет дополнительное образование
Минтруд РФ спрогнозировал пик роста напряжения на рынке труда на конец года
Пик напряженности на рынке труда сдвинулся на конец 2022 — начало 2023 года, заявили в Минтруде. Раньше прогноз был менее оптимистичным, но число сотрудников под риском увольнения сократилось на 5%. Тем не менее россиянам посоветовали задуматься о повышении квалификации, чтобы наверняка сохранить свои рабочие места.
Антироссийские санкции и уход ряда иностранных компаний из России поставили сотни тысяч россиян под угрозу увольнения. Основной удар, по данным ТАСС, может прийтись на сотрудников промышленных предприятий — из-за ликвидации компаний или приостановки их деятельности. Однако теперь Министерство труда и социальной защиты обновило прогнозы: пик напряженности отодвинулся на конец 2022 — начало 2023 года.
Заместитель завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что явных предпосылок для роста безработицы в России нет. И даже уход ряда работодателей с российского рынка не слишком сильно ударил по рынку труда, так как немногие компании решились на то, чтобы окончательно порвать отношения с Россией.
«Во многих случаях эти предприятия сохраняют рабочие места, рабочие площади, какую-то даже заработную плату выплачивают своим сотрудникам. При этом очень часто эта деятельность не останавливается, а осуществляется под руководством других управленцев — уже наших, российских», — подчеркнул он.
Щербаков добавил, что правительство активно работает над программой импортозамещения, которая компенсирует часть рабочих мест за счет создания новых производств и расширения уже существующих.
«Поэтому я не думаю, что у нас будет расти безработица», — сказал эксперт.
Сохранить работу поможет квалификация
ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства сообщил, что в Министерстве труда и социальной защиты поручили помочь сохранить занятость работников, оказавшихся под риском увольнения, а тех, кто уже потерял работу, поддержать.
В постановлении правительства упоминаются региональные программы по обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, которыми можно воспользоваться в период простоя или вынужденного отпуска.
Уже сейчас, как сообщил ТАСС, договоры на обучение заключили более 17 тысяч работников, а более четырех тысяч уже получили новые навыки. Пока программа не набрала ожидаемых темпов, но это связывают со стабилизацией ситуации в экономике, выводом предприятий из режима неполной занятости.
Александр Щербаков подчеркнул, что прогресс в области дополнительного обучения действительно есть: службы занятости активно помогают россиянам не только найти новую работу по специальности, но и получить дополнительные навыки, чтобы перейти в новую, более востребованную и стабильную сферу.
«Можно обратиться в службу занятости, чтобы найти форму обучения новым видам трудовой деятельности. В том числе это виды деятельности, которые связаны с торговлей и обслуживанием людей, например, тех, кто нуждается в уходе», — объяснил он.
Перспективные профессии
По мнению Александра Щербакова, некоторые виды деятельности могут оказаться не так востребованы в ближайшем будущем из-за трансформации экономики. В зоне риска, по мнению трудового эксперта, могут оказаться работники из сферы розничной торговли и доставки.
Также станет сложнее найти высокооплачиваемую работу юристам или экономистам, так как сейчас на рынке достаточно кадров, а спрос увеличиваться не будет. При этом, как подчеркнул Щербаков, можно повысить свою ценность в глазах работодателя, если усовершенствовать свой профессиональный уровень.
Это действительно универсальный подход: чем выше профессионализм, чем выше уровень знаний, тем в большей степени такой работник нужен работодателю
Александр Щербаков.
Набирать популярность, по словам Щербакова, будут технические специалисты — установка на развитие импортозамещения этому способствует. Люди, чьи профессии связаны с созданием, освоением и использованием технологий, по словам эксперта, останутся востребованы.
«Поскольку мы ставим во главу угла политику импортозамещения, которая предполагает рост технического уровня нашего производства, необходимо повышать техническую оснастку, осваивать новые виды технологий и новые виды деятельности», — заключил он.