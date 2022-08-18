Безработица отодвинулась на начало 2023 года. Сохранить занятость поможет дополнительное образование

Пик напряженности на рынке труда сдвинулся на конец 2022 — начало 2023 года, заявили в Минтруде. Раньше прогноз был менее оптимистичным, но число сотрудников под риском увольнения сократилось на 5%. Тем не менее россиянам посоветовали задуматься о повышении квалификации, чтобы наверняка сохранить свои рабочие места.

Антироссийские санкции и уход ряда иностранных компаний из России поставили сотни тысяч россиян под угрозу увольнения. Основной удар, по данным ТАСС, может прийтись на сотрудников промышленных предприятий — из-за ликвидации компаний или приостановки их деятельности. Однако теперь Министерство труда и социальной защиты обновило прогнозы: пик напряженности отодвинулся на конец 2022 — начало 2023 года.

Заместитель завкафедрой труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков уверен, что явных предпосылок для роста безработицы в России нет. И даже уход ряда работодателей с российского рынка не слишком сильно ударил по рынку труда, так как немногие компании решились на то, чтобы окончательно порвать отношения с Россией.

«Во многих случаях эти предприятия сохраняют рабочие места, рабочие площади, какую-то даже заработную плату выплачивают своим сотрудникам. При этом очень часто эта деятельность не останавливается, а осуществляется под руководством других управленцев — уже наших, российских», — подчеркнул он.

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Щербаков добавил, что правительство активно работает над программой импортозамещения, которая компенсирует часть рабочих мест за счет создания новых производств и расширения уже существующих.

«Поэтому я не думаю, что у нас будет расти безработица», — сказал эксперт.

Сохранить работу поможет квалификация

ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства сообщил, что в Министерстве труда и социальной защиты поручили помочь сохранить занятость работников, оказавшихся под риском увольнения, а тех, кто уже потерял работу, поддержать.

В постановлении правительства упоминаются региональные программы по обучению и дополнительному профессиональному образованию работников промышленных предприятий, которыми можно воспользоваться в период простоя или вынужденного отпуска.

Уже сейчас, как сообщил ТАСС, договоры на обучение заключили более 17 тысяч работников, а более четырех тысяч уже получили новые навыки. Пока программа не набрала ожидаемых темпов, но это связывают со стабилизацией ситуации в экономике, выводом предприятий из режима неполной занятости.

Источник фото: пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

Александр Щербаков подчеркнул, что прогресс в области дополнительного обучения действительно есть: службы занятости активно помогают россиянам не только найти новую работу по специальности, но и получить дополнительные навыки, чтобы перейти в новую, более востребованную и стабильную сферу.

«Можно обратиться в службу занятости, чтобы найти форму обучения новым видам трудовой деятельности. В том числе это виды деятельности, которые связаны с торговлей и обслуживанием людей, например, тех, кто нуждается в уходе», — объяснил он.

Перспективные профессии

По мнению Александра Щербакова, некоторые виды деятельности могут оказаться не так востребованы в ближайшем будущем из-за трансформации экономики. В зоне риска, по мнению трудового эксперта, могут оказаться работники из сферы розничной торговли и доставки.

Также станет сложнее найти высокооплачиваемую работу юристам или экономистам, так как сейчас на рынке достаточно кадров, а спрос увеличиваться не будет. При этом, как подчеркнул Щербаков, можно повысить свою ценность в глазах работодателя, если усовершенствовать свой профессиональный уровень.

Это действительно универсальный подход: чем выше профессионализм, чем выше уровень знаний, тем в большей степени такой работник нужен работодателю Александр Щербаков.

Набирать популярность, по словам Щербакова, будут технические специалисты — установка на развитие импортозамещения этому способствует. Люди, чьи профессии связаны с созданием, освоением и использованием технологий, по словам эксперта, останутся востребованы.

«Поскольку мы ставим во главу угла политику импортозамещения, которая предполагает рост технического уровня нашего производства, необходимо повышать техническую оснастку, осваивать новые виды технологий и новые виды деятельности», — заключил он.