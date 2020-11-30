Безответственное пение. Фанаты Басты и Моргенштерна забили танцполы, а отвечать будут организаторы

За последние дни несколько концертов прошли с нарушениями антикоронавирусных мер. Дистанцию не соблюдали на выступлениях Басты, «Бригадного подряда» и «Чижа» в Петербурге, а также Елки в Москве. Отсутствие масок и забитые танцполы замечали на концертах Моргенштерна, «Аквариума» и «Би-2».

27 и 28 ноября во время выступлений Басты в Петербурге зрители не соблюдали положенную дистанцию. Многие, как видно из выложенного в Instagram исполнителем ролика, были без масок.

В комитете Санкт-Петербурга заявили, что зал был заполнен примерно наполовину, а вместо танцпола организаторы установили дополнительные кресла. Но все же пообещали проверить сообщения о нарушениях.

В Москве зрители без масок нарушали дистанцию на концерте Елки, который проходил 29 ноября в столичном клубе 1930 Moscow.

Нелегальные выступления

Концерты «Бригадного подряда» и «Чиж & Co», которые 28 ноября прошли в клубах «Космонавт» и «А2» все в том же Санкт-Петербурге, тоже не обошлись без нарушений. Оба мероприятия не были согласованы с комитетом по культуре. Организаторам отказали в их проведении, пишет «Интерфакс».

Нелегальные выступления посетили представители ведомства, которые также зафиксировали нарушения антиковидных норм.

Забитый танцпол

Танцпол челябинской арены «Трактор» был забит под завязку во время прошедшего там 16 ноября концерта «Би-2». Это несложно увидеть на выложенных музыкантами в соцсети снимках.

Из-за нарушения антиковидных мер в октябре в Москве приостановили деятельность концертных площадок «Известия Hall» и «Адреналин Стадиум». На входе в «Известия» поясняла посетившая выступление «Аквариума» журналистка BFM.Ru, зрителям не измеряли температуру, количество людей на танцполе было «как в доковидные времена», о масках тоже мало кто позаботился.

Двойной Моргентшерн

Дважды отличился рэпер Моргенштерн. 27 ноября он выступил на закрытом корпоративе, сообщает Е1.ru, получив за это четыре миллиона рублей. Сотрудникам запретили снимать выступление. А вот руководитель организатора концерта «Империи музыки» Табриз Шахиди опубликовал фотографии. Корпоратив проходил, несмотря на то, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал компаниям отказаться от вечеринок из-за коронавируса.

В июле музыкант выступил в сочинском ресторане «Виноград», хотя в Краснодарском крае вообще действовал запрет на проведение массовых мероприятий. После этого заведение закрыли.

Ответственность организаторов

Ответственность за несогласованные с властями выступления, несоблюдение социальной дистанции и отсутствие у зрителей масок несут исключительно организаторы, заявил «360» адвокат Тимур Маршани. Музыканты к таким вещам не имеют никакого отношения.

«Музыканты не несут никакой ответственности за то, что организационно-техническое сопровождение не очень грамотно осуществляется конкретными продюсерами, промоутерами, организаторами концертов и шоу. Ответственность несут организаторы, и она сохраняется на последующее сопровождение всего мероприятия», — сказал адвокат.

После начала пандемии в КоАП появилась статья 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Составлена она так, что при желании любую мелочь можно трактовать как нарушение, пояснил «360» адвокат Евгений Розенблат. А применить ее можно не только к организаторам, но и посетителям концертов.

Юрист не исключил что в теории надзорные органы могут начать применять статью 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил», если возникнет угроза массового заражения россиян коронавирусом. Такое дело возбудили в апреле против главного внештатного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой за несоблюдение карантина.

«Здесь очевидно, что, если у нас тысячи посетителей и не соблюдаются никакие меры, очевидно, что угроза есть. Мы сейчас не будем говорить, насколько эта статья справедлива, но она есть. И если риски есть, то факт массовых заболеваний не обязателен, главное, чтобы была угроза», — заключил Розенблат.