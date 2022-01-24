Безос вложил $3 млрд в создание «лекарства от смерти». Успех не гарантирован, но вполне возможен

Американский миллиардер Джефф Безос решил вложиться в создание «лекарства от смерти». Он потратил на проект три миллиарда долларов, хотя успех никто не гарантирует. Но даже если ученые не добьются прорыва, то у человечества уже есть действенные способы продлить жизнь.

Основатель Amazon вложил миллиарды в стартап Alto Labs. Специалисты компании будут работать над созданием «лекарства от смерти», сообщило издание The Conservation. Ученые планируют разработать препарат, основываясь на результатах изучения процесса репрограммирования клеток — то есть возврата в состояние стволовых.

Миллиардер уже набрал команду специалистов. Одним из первых участником проекта стал бывший главный научный сотрудник британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline Хэл Бэррон. Позже к группе присоединились нобелевские лауреаты Шинья Яманака и Дженнифер Дудна.

Пока успешность работы по созданию «лекарства от смерти» остается под вопросом. Но, как отметило издание, любые результаты помогут ученым в будущем продвинуться в области борьбы со старением.

«Человечеству подвластно все»

Говорить о подобных разработках уже можно, заявил «360» врач-генетик биомедицинского холдинга «Атлас» Александр Резник. Людей всегда занимало решение вопросов продолжительности жизни.

«В первую очередь, наверное, нужно вспомнить про нашумевшие в свое время теломеры и книге „Эффект теломер“, которая как будто бы содержит даже понятные и исполнимые инструкции по тому, как способствовать удлинению этих участков хромосом, а следовательно — продлению жизни», — рассказал эксперт.

Речь идет о книге ученого Элизабет Блэкберн. Американка нашла биологический индикатор — теломеразу, восстанавливающая теломеры, которые влияют на продолжительность жизни.

Кроме теломер описаны и внутриклеточные сигнальные пути, которые так или иначе задействованы в продолжительности жизни клеток. Еще Резник напомнил о таком модельном животном, как голый землекоп. Этот грызун не болеет раком и не чувствует боли. Ученые уже давно изучают этих «победивших смерть» животных.

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«Уже давным-давно изучают вопросы старения и продления жизни. Здорово, что Безос инвестирует миллиарды долларов в это направление. Я думаю, что человечеству все подвластно. Мы и на Луну высадились, и масса прорывных технологий — например, в лечении онкологии — реализованы», — подчеркнул генетик.

По его словам, о бессмертии говорить не приходится, но специалисты вполне могут найти способ продлить жизнь с сохранением ее качества лет до 100. Пока прогнозы давать сложно, так как все устроено не так просто, как казалось раньше.

«Со временем знания накапливаются и становится понятно, что все устроено чрезвычайно сложно. Во-вторых, крайне неблагодарное дело давать прогнозы в такой области, как современная биомедицина, молекулярная биология или генетика. Надеюсь, что это произойдет на нашем веку», — сказал Резник.

Он добавил, что не стал бы ожидать каких-то радикальных вещей.

Как продлить жизнь

Способы продлить жизнь есть и сейчас. Генетик посоветовал заняться медитативными практиками. Он пояснил, что так называемая осознанность способствует эффективному управлению стрессом.

«Хронический стресс является бичом современного человека. С другой стороны, физическая активность, занятия спортом. Здесь я ничего нового не скажу. Клетчатка в рационе, нормализация сна, избавление от вредных привычек», — перечислил Резник.

Сейчас про медитацию можно услышать отовсюду. Значение этих практик обесценивают, хотя они существуют давным-давно.

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«За словом „медитация“ стоит большой блок научных исследований, которые имеют доказательную базу. Плюс, можно обратиться к рекомендациям различных авторитетных организаций, например, Европейского сообщества кардиологов. У них совершенно четко все прописано — что есть, чем заниматься, как спать», — отметил специалист.

Следовать подобным рекомендациям необходимо для минимизации риска развития различных заболеваний. Генетик напомнил, что среди самых распространенных проблем традиционно встречаются болезни сердца и сосудов, онкология, а также болезни органов дыхания.