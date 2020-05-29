Безопасные позы, перчатки и данные клиентов. Проститутки во всем мире рвутся в бой, но их контролируют

Во всем мире постепенно ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии. Возобновляют работу производства, открываются магазины. О возвращении к своим рабочим будням задумались и секс-работницы. Например, в Швейцарии к открытию пикантной индустрии уже ввели новый регламент работы. В нем даже прописали, в каких позах лучше обслуживать клиентов. Подробнее о том, как теперь будут работать женщины с низкой социальной ответственностью, и в каких странах надеются пойти по примеру Швейцарии — в материале «360».

Требования для секс-работниц

Проститутки в Швейцарии должны будут соблюдать новые санитарные нормы при работе с клиентами, пишет Daily Mail.

Работать проститутки должны в определенной позе — коленно-локтевой позе, а во время секса втроем обязательно надевать перчатки. При этом, по возможности, секс-работницы должны носить маски. А простыни будут меняться для каждого нового клиента, но это тоже по возможности.

Источник фото: Pixabay

Кроме того, клиенты больше не смогут сохранять анонимность. Теперь их данные будут храниться в базе минимум четыре недели. Это сделано на тот случай, если проститутки все-таки заразятся коронавирусной инфекцией.

Требования от секс-работниц

Немецкие проститутки решили не отставать от своих заграничных коллег. Секс-работницы Германии обратились с открытыми письмом к 16 членам парламента, которые ранее призвали к продолжению запрета на их работу в связи с пандемией, уточнила «Газета.ru».

В обращении представители секс-индустрии настаивают, что им тоже нужно дать возможность «снова получать доход и предлагать потребителю качественные услуги, основанные на принципах гуманизма и являющиеся для него базовыми». Также они предоставили свои новые меры санитарно-эпидемической безопасности.

Чтобы предотвратить вспышку COVID-19 среди работниц и клиентов публичных домов предлагается соблюдать масочный режим во время встреч, регулярно дезинфицировать и проветривать комнаты, где принимают гостей. Кроме того, ограничить число самих работниц в публичных домах.

При этом женщины подчеркнули в письме, что во многих местах, где оказываются интимные услуги, клиент и работник оказываются один на один — так же, как в салонах красоты.

«В проституции всегда были высокие стандарты гигиены», — настаивают представители немецкой секс-индустрии.

Район красных фонарей (Амстердам, Нидерланды). Источник фото: Pixabay

В Дании заявили о пользе секса во время пандемии

Глава здравоохранения Дании Серен Брострем заговорил о сексе во время пандемии еще в апреле. Тогда он не касался проституции, но на пользе секса он настаивал, писал The Local.

Брострем отмечал тогда, что строгий подход страны к изоляции не распространяется ни на случайные половые связи, ни на секс с постоянными партнерами.

«Секс — это хорошо. Секс полезен для здоровья. Мы — сексуальные создания, и, конечно же, вы можете заниматься сексом в этой ситуации», — заявлял Брострем.

Но он добавлял, что как и при любом другом контакте между людьми, при сексе тоже существует риск заражения.

Секс-индустрия во время пандемии

Власти Бангладеш закрыли публичные дома на время угрозы коронавируса. Так, один из самых больших борделей мира — целый город под названием Даулатдия — лишился клиентов. Теперь как минимум полторы тысячи проституток в прямом смысле голодают — ведь денег на еду у них больше нет.

А вот видеохостинг Pornhub умудрился даже заработать на пандемии. Сначала ресурс предоставил бесплатный премиум-доступ пользователям. А потом открыл раздел Hazmat — там порноактеры занимаются сексом в защитных костюмах и масках.