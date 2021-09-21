Безопасность жителей и льготы многодетным. Главное о социальной газификации в Подмосковье

Социальная газификация в Московской области набирает обороты — сейчас в неделю газ получают примерно 100 домов. Однако растет не только скорость работы, но и количество вопросов, которые интересуют жителей. А также число мошенников, которые пытаются выдать себя за газовщиков. Генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов во время брифинга ответил на все интересующие людей вопросы.

Безопасность жителей

Баранов подчеркнул, что вопрос безопасности всегда был крайне важен, особенно когда речь идет про газ.

«На сегодняшний день по поручению губернатора вся новая газификация в индивидуальном секторе, в жилищном строительстве проводится с обязательной установкой сигнализаторов загазованности. То есть это простые устройства, которые страхуют жителей, если возникнет утечка», — отметил он.

Однако важно и обслуживание газового оборудования, которое надо проводить ежегодно. Баранов подчеркнул, что эту услугу можно заказать в любой специализированной организации, которая работает в Подмосковье. В том числе в «Мособлгазе».

Баранов подчеркнул, что в оборудование, которое не обслуживается, по закону запрещено подавать газ. Сперва «Мособлгаз» выдаст первое уведомление о необходимости заключить такой договор. Если за 20 дней житель не отреагирует, он получит второе уведомление, а также предупреждение о возможном прекращении подачи газа. Однако это газ перестают подавать редко и в исключительных случаях.

«Зачастую жители, пока не столкнутся с реальной возможностью отключения газа, игнорируют все эти правила. И это заканчивается плачевно — плачевно, прежде всего, для самих жителей. Поэтому мы стараемся уговаривать, убеждать, разъяснять, но если жители нас не слышат, мы будем вынуждены, исходя из их безопасности, прекращать подачу газа», — уточнил он.

При этом не важно, старая у жителя плита или новая. Если техника может безопасно выполнять свою функцию, ее не нужно менять. Однако сперва все проверят специалисты — они должны убедиться, что оборудованию не нужна замена.

Но опасность для жителей исходит не только от неисправного газового оборудования, но и от мошенников, которые притворяются сотрудниками «Мособлгаза» и ходят по домам, вымогая деньги.

«Чтобы защитить наших жителей и усложнить максимально жизнь этим мошенникам, „Мособлгаз“, помимо одежд, дополнительно ввел систему QR-кодов. Мы специально каждого сотрудника, который ходит по адресам проверять техобслуживание, оснастили карточкой с QR-кодом. Соответственно, житель, наведя камеру телефона, на экране увидит информацию о данном сотруднике, которая подтвердит, что он сотрудник „Мособлгаза“. И здесь сомнений быть не должно», — подчеркнул Баранов.

Помощь многодетным и малоимущим

Глава «Мособлгаза» отметил, что правительство Подмосковья сейчас обсуждает вопрос материальной помощи для социальной газификации. Во время одной из последних встреч губернатор Андрей Воробьев предложил внести изменения по этому вопросу на уровне федерального законодательства. Ведь программа президентская и действует по всей стране, значит и льготы должны быть для всех.

«В целом поддержка была озвучена. Я думаю, как только будет сформирован новый состав Госдумы, Подмосковье продолжит консультации, чтобы сделать это на федеральном уровне. И дополнительно к этому, насколько я знаю, в СО сейчас обсуждают на уровне регионального правительства внедрение льгот для многодетных, малоимущих. Этот вопрос обсуждается, предполагаю, что в ближайшем будущем правительство все озвучит», — заявил Баранов.

Как попасть в программу

Игорь Баранов напомнил, что в Московской области сейчас действуют две программы газификации — президентская и губернаторская. В рамках президентского проекта идет догазификация — газ проводят до границ участков в тех населенных пунктах, где уже построен и работает газопровод.

В селе много домов, но прописаны всего четыре человека. Оно не попало в программу — почему, и может ли попасть?

«Там, по сути, критериев нет. Единственный критерий для пункта газа — зарегистрированный объект капитального строительства», — напомнил глава «Мособлгаза».

В рамках губернаторской программы газ проводят в населенные пункты, в которых газопровода пока нет. Каждый год «Мособлгаз» газифицирует 50 таких поселений.

«Критерии, которые сейчас Московская область определила для газификации населенных пунктов — 30 человек и более должны быть прописаны и стоимость подводки газа к домовладениям в этом населенном пункте не должна быть больше, чем 250 тысяч рублей на одного жителя», — отметил он.

Однако со временем критерии могут меняться — в начале программы проводили газификацию только тех населенных пунктов, где были прописаны 300 человек. Как только их газифицировали — стали проводить газ в населенные пункты, в которых прописаны 200 человек, потом в те, где прописаны 100.

«Затем критерий опустился до 30 [прописанных] и появилась удельная стоимость подводки газа. Выполним эту задачу — будем двигаться дальше. Поэтому каждый населенный пункт, вне зависимости от количества прописанных жителей, у нас на счету. И на счету Московской области», — уточнил он.

Мы четко понимаем, какие населенные пункты у нас не газифицированы. Как только газифицируем — планка опускается. Поэтому на сегодняшний день варианта два: либо соответствовать критериям, которые я назвал, либо чуть-чуть подождать — пока мы газифицируем населенные пункты с большим числом прописанных жителей и дальше Игорь Баранов.

Баранов подчеркнул, что сейчас все сфокусированы на президентском проекте социальной газификации, который необходимо реализовать до конца 2022 года. Но мало кто говорит об еще одном поручении президента — до 2030 года полностью завершить газификацию страны и Московской области в частности. Поэтому нет сомнений, что населенные пункты с маленьким числом прописанных тоже газифицируют.

Зачем «Мособлгазу» частные газопроводы

Баранов отметил, что некоторые жители, которые в свое время построили газопроводы, сейчас пытаются передать их на баланс Московской области. Обычно это происходит по следующей схеме: частные физические или юридические лица построили газопровод для себя, собрали с соседей деньги за согласие пользоваться им, а затем поняли, что больше не получат никакой выгоды, и захотели от него избавиться.

Подмосковье не может забрать все такие газопроводы в собственность, потому что каждый нужно обслуживать и содержать — и на это надо найти деньги. Однако регион готов брать частные газопроводы, которые могут быть использованы для газификации других жителей.

«Тогда есть понимание, зачем Подмосковью брать этот газопровод на баланс. Потому что для своих же жителей Московская область будет решать вопрос газификации. Даже одного жителя достаточно, чтобы был аргумент, для чего бремя содержания частной сети нужно взять на баланс», — уточнил Баранов.

Кроме того, регион оформляет собственность над газопроводами, которые перестали обслуживать. Ведь, все, что связано с газом, является объектом повышенной опасности. Такие газопроводы выявляют и в рамках специальной процедуры переоформляют в собственность региона.

Газификация нежилых строений

Если на участке стоит только хозблок или баня, провести газ бесплатно до забора в рамках социальной газификации не получится. Программа работает только на объекты капитального строительства, которые предназначены для жилья.

Если дом уже построен, но не не газифицирован, то в рамках президентской программы газ бесплатно доведут до края участка. В таком случае на территории можно будет газифицировать не только дом, но и хозблок или баню — с жителем заключат комплексный договор, в который внесут эту услугу.

Газификация в Одинцове и скорость работ

Одинцовский городской округ является одним из семи, в которых максимальный спрос на социальную газификацию и максимальное число домовладений. Чтобы жители могли оперативно получить ответы и решить волнующие их проблемы, в округе открыли один из семи стационарных офисов социальной газификации.

«К Одинцовскому округу у нас особое внимание. У нас четыре населенных пункта здесь уже полностью газифицированы, в 14 ведут работы. В этом году мы полностью закончим газификацию 55 из 169 населенных пунктов в Одинцовском округе», — отметил Баранов.

Он отметил, что скорость работ постоянно растет: если в начале программы за 100 домовладений газифицировали за неделю, то сейчас для этого хватает одного дня. Он подчеркнул, что регион точно успеет уложиться в срок и закончить президентскую программу до конца 2022 года — несмотря на колоссальный спрос на газификацию в регионе.

«За первые два месяца из 115 тысяч адресов получили более 70 тысяч заявок. И, конечно, „Мособлгазу“ необходимо время на то, чтобы их обрабатывать. <…> И мы сейчас работаем над тем, чтобы каждый житель получил обратную связь, если он подал заявку на комплексный договор. И стараемся максимально оперативно выезжать к ним, проходить территорию и заключать договоры», — отметил Баранов.