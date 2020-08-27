Безлимитных тарифов стало меньше в России. Почему бесконечный интернет оказался не нужен пользователям

Безлимитный интернет оказался обузой и для операторов, и для самих пользователей. Большинство компаний отказываются от подобных тарифных планов. Но пострадают ли от этого обычные клиенты?

«Билайн»

В пресс-службе «Билайн» сказали «360», что безлимитные интернет-пакеты негативно влияют на рынок, а их популярность обусловлена скорее маркетинговыми инструментами, чем реальной необходимостью иметь огромное количество гигабайтов.

Мы не против безлимитов как таковых. Но они не должны быть драйверами и единственным фактором выбора для потребителей, и их стоимость должна быть экономически обоснованной. В этом плане оптимальны пакетные тарифы, сконструированные в зависимости от объема потребления пресс-служба «Билайн».

В «Билайн» отметили, что рынок трансформируется в сторону роста спроса на тарифы с совместным потреблением и пакеты с включенным доступом к цифровым сервисам. У «Билайна» этим принципам отвечают, в частности, линейки «Близкие люди» и «Не один дома».

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Филиппов

МТС

Специалисты МТС тоже пересмотрели безлимитные тарифы. В пресс-релизе (есть у «360») говорится, что сотрудники компании проанализировали базу клиентов и выяснили, что большинство абонентов безлимитных тарифов (75% клиентов используют эти пакеты) расходуют только 12-15 гигабайт трафика ежемесячно. То есть люди платят за то, чем не пользуются.

Чтобы не переплачивать, в МТС придумали «Тарифище», который включает 25-30 гигабайт интернета (в Москве 50), а неиспользованные гигабайты отправляет в кешбэк, который можно тратить на оплату услуг связи, подписок на МТС ТВ, МТС Music или других сервисов, а также покупку гаджетов со скидкой. Таким образом снизить платеж на следующий месяц можно на 25-30%. Подключается такой тариф за 650 рублей. В него входят 700 минут разговоров, 700 SMS и 50 гигабайт интернета. В качестве примера в МТС сказали, что если абонент потратит только 15 гигабайт из пакета, то оставшиеся он может обменять на кешбэк и сэкономить 225 рублей.

МТС не убрал безлимитный тариф, но теперь его стоимость увеличилась на 50-75 рублей в зависимости от региона. В пресс-службе добавили, что в тот же «Тарифище» можно добавить безлимит, но для этого придется отдать 200 рублей.

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

Tele2

Оператор связи объяснил «360», что трафик в безлимитных тарифах растет нелинейно и опережает выручку, что приводит к очень высокой нагрузке на Сеть. В то же время Tele2 не ликвидировал безлимитные тарифы.

В продуктовой линейке Tele2 безлимит присутствует как нишевый продукт, востребованный лишь частью абонентов. Мы считаем, что текущие пакетные тарифы могут удовлетворить любые потребности клиентов в трафике пресс-служба Tele2.

Источник фото: РИА «Новости» / Наталья Селиверстова

«ВТБ Мобайл»

Генеральный директор «ВТБ Мобайл» Максим Шарков в разговоре с «360»объяснил, что оператор следит как за выгодой для клиентов, так и за экономикой компании. Оператор не будет отказываться от безлимита, потому что пока в компании все сбалансировано. «ВТБ Мобайл» будет принимать какие-либо решения в случае изменения ситуации.

В компании отметили, что с начала самоизоляции действительно повысился трафик, но никаких сложностей для серверов это не создает.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Астапкович

«МегаФон»

В пресс-службе «МегаФона» сказали «360», что отказываться от безлимитных тарифов не собираются.

Пользователи линейки могут бесплатно общаться в популярных мессенджерах даже при отрицательном балансе счета. В тарифы «Все» и «Интернет» также включен безлимит на соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Отменять безлимитные тарифы и опции мы в ближайшее время не планируем пресс-служба «МегаФон».

У компании есть три тарифных плана с полностью безлимитным интернетом: «Максимум», VIP и «Премиум». В остальных можно в качестве дополнительной опции добавлять гигабайты. Они хранятся бессрочно и расходуются автоматически, если закончился включенный в пакет интернет.

Источник фото: РИА «Новости» / Кирилл Каллиников

Что не так с безлимитом?

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков по просьбе «360» объяснил, что не так с тарифными планами с безлимитным интернетом. По его словам, в конце концов все операторы откажутся от таких пакетов, потому что это невыгодно. Безлимит, по мнению Кускова, маркетинговая инициатива, которая была предназначена для привлечения клиентов. Уже потом компании задумались о монетизации и поняли, что преимуществ никаких нет.

Безлимит не приносит операторам безлимитных тарифов денег. Сеть загружается, а деньги операторы видят от простых абонентов, которые скачивают 5-10 гигабайт в месяц. Это не может их устраивать на фоне пандемии и роста потребления трафика Денис Кусков.

Не только операторам безлимит невыгоден. Неудобства создаются и для самих пользователей, потому что станция может одновременно обслужить определенное количество абонентов, но если среди них есть «безлимитчик», то больший трафик дают ему, а держатели простых пакетов получают интернет хуже.