Бездомных станет больше. Европа боится голода и армии безработных беженцев с Украины

Страны, принимающие украинских беженцев, захлебываются из-за потока людей, не успевают их расселять и трудоустраивать. Конфликтных ситуаций становится все больше. В Великобритании все чаще приезжих выставляют на улицу, в Польше общественные организации боятся голода и армии бездомных. В невозможности справиться с трудностями из-за беженцев все больше убеждаются в Латвии. Западное гостеприимство, кажется, исчерпало себя и находится на грани.

Жилищный кризис

По данным The Economist, в польских семьях проживают почти 600 тысяч украинцев. Остальные беженцы разместились в отелях, пансионатах, кто-то — у родственников. Но проблема никуда не уходит. Налицо нехватка жилья, стремительно растут цены.

В частности, в Варшаве аренда в среднем подскочила более чем на 40% по сравнению с уровнем 2021 года. А это в три раза выше уровня инфляции, отметило издание. Предложений аренды все меньше. В пункты приема беженцев уже начали превращать офисные здания.

The Economist прогнозирует, что в ближайшие месяцы жилищный кризис усугубится. У местных семей терпение не бесконечное. Многим надоедает делить с беженцами свой кров, не обходится без ссор. В пансионатах и летних лагерях скоро начнется новый сезон. Куда польские власти будут размещать приезжих, которые пока живут там, — непонятно. Жилье настолько дорогое плюс его так мало, что есть вероятность не найти ничего.

Поляки хотят нормальной жизни

Сотрудник фонда, который занимается переселением беженцев, Кайетан Врублевский рассказал изданию Onet, что многие поляки, которые разрешили украинцам жить в своих домах, хотят вернуться к нормальной жизни. Людей можно понять, но вот только правительство Польши, скорее всего, этого не осознает. У властей нет никаких программ переселения, пожаловался Врублевский. В итоге в стране начала назревать угроза бездомности и голода.

К сожалению, это может плохо кончиться, если мы не начнем действовать системно. К нам уже приходят люди, которые приняли под свою крышу беженцев, но хотели бы вернуться к нормальной жизни. Их нельзя винить Кайетан Врублевский.

Вдобавок большинство беженцев хотят оставаться в крупных городах, а в провинцию ехать не хотят.

«Это вопрос доступа к рабочим местам, образованию. Они чувствуют себя безопаснее в больших городах, но это иллюзия», — констатировал коллега Врублевского Бартош Крамек.

Латвия не справляется

Украинские беженцы, которые приезжают в Латвию, сталкиваются с теми же проблемами, что и в Польше: жилье не найти, на работу не устроиться. А местные жители уже не скрывают, что от происходящего далеко не в восторге, пишет Delfi.

Член правления общества Gribu palīdzēt bēgļiem («Хочу помочь беженцам») Линда Якобсоне заявила в эфире Латвийского радио, что большинство украинских граждан не смогут трудоустроиться «в силу объективных причин». Говоря о проблеме с жильем, она указала на то, что рынок вообще ограничен, а те, у кого есть свободное жилье, к беженцам не очень-то приветливы.

Это связано с тем, что люди хотят сдавать квартиры в аренду на длительный срок, плюс им нужен залог, а у беженцев на него нет денег.

Британцы не церемонятся

По данным Daily Mail, в Великобритании принимающие беженцев семьи все больше выгоняют их на улицу из-за ссор. Местные благотворительные организации боятся, что программа по переселению просто провалится, потому что волонтеры не могут справиться с появившимися проблемами.

При этом власти, по данным Би-би-си, считают, что только небольшое количество хозяев попросили украинцев уйти из дома. И, таким образом, получается, что и трудностей никаких нет.

Только в расчет не принимается то, что под давлением оказываются местные советы, пороги которых обивают выселенные люди, требующие, чтобы им помогли найти новое жилье.

«На Солнечном Берегу царит хаос»

Недовольство из-за переселенцев растет и в Болгарии. Там местные отельеры уже ждут туристов, скоро начнется новый летний сезон, но вопрос, когда гостиницы покинут украинские беженцы, остается открытым.

В Государственном агентстве по делам беженцев заявили, что к концу мая переведут беженцев на некие ведомственные базы. Но при этом информации о том, сколько есть таких баз, сколько там коек и вообще в каком они состоянии, в агентстве не предоставили. По информации bTV, некоторым из этих объектов нужен капремонт, другие уже заняты.

«Мы очень волнуемся <…> У нас нет абсолютно никакой информации о том, что произойдет, как это произойдет, когда это начнется и когда закончится. Это оказывает большое давление как на владельцев отелей, так и на самих беженцев», — рассказал отельер Радостин Дачев.

По словам его коллеги Венелина Ташева, сейчас на курорте Солнечный Берег царит хаос. У Ташева в отеле живут 2600 беженцев.

В качестве одного из вариантов отельеры думают разделить курорт на зоны — одну отдать туристам, другую — беженцам.