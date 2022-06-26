Беженцев ЛНР спрятали в Первомайском. Город-призрак стал укрытием для детей и стариков

Первомайское — это город в Луганской Народной Республике, куда привозят жителей населенных пунктов, находящихся в зоне боевых действий. Беженцев, среди которых родители с детьми и пожилые люди, разместили в местном общежитии. Корреспондент «360» Люся Александрова приехала туда вместе с гуманитарной миссией Подмосковья «Доброе дело», которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, и узнала об условиях жизни этих людей.

Улицы Первомайского во второй половине дня пустеют. Люди расходятся по домам, уцелевшим после украинских обстрелов. Одним из таких зданий стало общежитие, куда привозят беженцев из населенных пунктов, оказавшихся в зоне боевых действий.

Условия для жизни тяжелые. На всех не хватает кроватей и матрасов, есть перебои с водой. Но для беженцев сейчас важны крыша над головой, тишина и безопасность.

Источник фото: телеканал «360»

На первом этаже общежития разместили пенсионеров и инвалидов. По словам сотрудников, у них есть даже безногие постояльцы. Из-за большого количества беженцев некоторые кровати выставили в коридор. Мест в комнатах для всех не хватает.

На верхнем этаже мамы с детьми. От обстрелов они спасались в подвалах. Некоторых страх не отпускает до сих пор.

«Страшно, сильно страшно. Бахает, стреляет, летает. Сидели в подвале, не вылазили. Выйдем, побудем чуть-чуть. Ребенок не бегал, на руках держали рядышком постоянно», — рассказала мать двоих детей Елена. В общежитие она попала всего несколько дней назад. Маму с двумя детьми вывезли на БТР военные.

Елена подчеркнула, что держалась, как только можно. Но сил уже не оставалось. Не сдержавшись, она расплакалась. Успокаивать ее бросились дети.

В общежитии все живут рядом. Денег у беженцев, чтобы купить продукты, практически нет. Да и магазины в Первомайском не работают. Есть страх оказаться брошенным и забытым.

Источник фото: телеканал «360»

Узнав о привезенной гуманитарной помощи из Московской области, люди оживают. Нашлись те, кто готов оказать им помощь.

«Очень тяжело России. Всех сразу поднять беженцев очень тяжело. Но она действует, она помогает, она нам дает гуманитарку», — отметил один из мужчин. Он рассказал, что сам он из Попасной. Сбежал из города, когда по нему открыли огонь украинские националисты.

Еще одна беженка — Любовь Федоровна — одинокая пенсионерка, оставившая родной дом, разрушенный украинской армией.

«Вывезли нас. Стреляли и вывезли. Рук не чувствую и ноги отморозила. С крыши эти летели, все сараи разломали», — вспомнила она. Украинских военных она называет «бандерами» и «порошенковыми друзьями».

Пожаловалась, что ей не во что даже переодеться. Единственная одежда, которая у нее есть, — та, в которой она уехала.

В общежитии нет плиты, чтобы приготовить обед. Нет воды, чтобы люди могли постирать и помыться. Людям необходимы готовая еда, вода, одежда и подгузники.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель гуманитарного штаба Московской области Александр Тарарев заявил, что всю необходимую помощь сюда доставят в ближайшее время. А пока оставят то, что уже привезли.

«Все это собрали Подмосковьем, школьниками Подмосковья, семьями Московской области. Мы первый раз приехали оценить объем необходимой помощи. Все доставим. Два больших КамАЗа приехали, оставим необходимую помощь», — заявил он.

Про это общежитие гуманитарная миссия Подмосковья узнала только во время этой поездки. Теперь туда начнут доставлять помощь, которая так нужна людям. Но кроме продуктов, воды и одежды беженцам нужны поддержка и внимание. Они спрятались в городе-призраке, но остаются живыми людьми.