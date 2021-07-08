Бездомных решили пересчитать и дать им жилье. Но без борьбы с алкоголизмом это выброшенные деньги

Бездомным в России могут начать систематически помогать на государственном уровне. Прежде всего им дадут медицинскую помощь, а затем и жилье по программе социального найма. Для многих это станет спасением и дорогой в нормальную жизнь. Но на пути могут встать нежелание бродяг меняться и алкоголизм, который зачастую и делает людей бомжами.

Кто такие бездомные

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила МВД и Министерству труда заняться вопросом бездомных в стране. Прежде всего ведомства должны будут уточнить понятие «гражданин без определенного места жительства», а затем провести перепись таких людей и поставить их в очередь на получение социального жилья.

Заниматься бездомными будет Совет по вопросам попечительства в социальной сфере. Его участник, директор благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин объяснил «360», что определиться с терминологией действительно важно, потому что оставшееся с советских времен понятие бомж (без определенного места жительства) очень размыто и даже внутри разных ведомств его трактуют по-своему: как человека без регистрации, без документов и так далее. А для организованной государственной профилактики бездомности важно определить, с кем именно будут работать службы, которые придется создавать практически с нуля.

Сейчас, по большому счету, системы помощи бездомным в масштабах страны не существует, к сожалению. И если, не дай бог, кто-то из нас окажется на улице, мы и сами не знаем, куда нам обратиться за помощью. Мест таких мало даже в Петербурге и Москве Григорий Свердлин.

С необходимостью определения и выделения различных типов бездомности согласен и руководитель сети приютов для бездомных людей «Дом трудолюбия Ной» Эмиль Сосинский. По его словам, критически важно не «причесывать всех под одну гребенку», потому что благо для одних может стать приговором для других.

«Важно разделять тех, кто потерял жилье из-за того, что у них условно сгорел дом, тех, кто продал все и вложил в бизнес, который прогорел, и тех, кем мы занимаемся 18 лет, кто в 90% случаев алкоголики и потеряли все именно из-за этого. Будет преступлением, если их всех объединят и всем будут давать жилье», — уверен Сосинский.

Причины бездомности

По статистике «Ночлежки» за 2019–2020 год, тремя основными причинами бездомности становятся переезд в поисках работы, семейные конфликты и мошенничество в сфере недвижимости.

Эмиль Сосинский добавил, что многие оказываются на улице еще и из-за зависимостей, например алкоголизма. Может доходить до того, что люди буквально пропивают свои квартиры. И с ними работать, пожалуй, тяжелее всего, потому что зависимость оказывается сильнее рассудка.

Тем бездомным, которые живут на улице по причине алкоголизма, никакого индивидуального жилья давать нельзя, это будет просто преступление против них. Поэтому, если пойдут по самому простому пути и решат, что все бездомные одинаковые, это будет преступление Эмиль Сосинский.

Нарколог Олег Стеценко подчеркнул в разговоре с «360», что алкоголизм — это первичное психическое заболевание, а злоупотребление алкоголем — лишь его симптом. Возникает болезнь из-за того, что человек чувствует потребность уйти из реальности, а выход находит именно в состоянии опьянения.

«Если просто заставить алкоголика не пить — это не все, это только верхушка проблемы, симптоматическое лечение. Нужен комплексный подход, убрать вот эту психологическую зависимость, отрешенность от мира», — уверен Стеценко.

Принудительная помощь

Категория бездомных, страдающих алкогольной зависимостью, самая трудная для реабилитации. Для них, убежден Эмиль Сосинский, нужна система, аналогичная принудительному лечению наркозависимых, потому что зачастую сами они не способны осознать проблему и начать над ней работать.

«Алкозависимые, как и психически больные, не могут получить какое-то принудительное лечение или принудительную помощь, пока они сами не будут прилагать усилия к тому, чтобы куда-то попасть. Без заявлений во все инстанции, без стучания во все колокола их никуда не заберут, если они не представляют угрозу», — сказал он.

Григорий Свердлин с такой позицией не согласен. Он считает, что советский опыт лечебно-трудовых профилакториев доказал, что принуждением вылечить кого-то очень сложно, а процент реабилитации останется крайне низким.

«Опыт показывает, что принудительная помощь не работает. Мы в своих проектах работаем только с теми людьми, кто готов принять свою зависимость и над ней работать», — объяснил он.

В «Доме трудолюбия Ной» люди тоже находятся только по доброй воле — законодательно заставить человека уйти с улицы, восстановить документы, найти работу и жилье нельзя. Но в этой сети приютов, где специализируются как раз на бездомных с алкогольной зависимостью, ставку делают на трудотерапию. Бездомные работают, за счет этого содержат и себя, и тех, кто в силу возраста или болезни делать этого не может.