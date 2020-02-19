Бездомные не вписались в «нарядность» Москвы. Чиновники пригрозили благотворительному фонду за открытие ночлежки

Директор столичного филиала благотворительного фонда «Ночлежка» Дарья Байбакова рассказала об угрозах со стороны главы управы Бегового района. Александр Мизгарь, по ее словам, пообещал «вставлять палки в колеса» организации и натравить на них всяческие проверки — все это для того, чтобы в районе не заработал приют для бездомных. В администрации Бегового района это опровергли, и объяснили свою позицию по поводу «Ночлежки». «360» разбирался в причинах противостояния благотворительной организации и администрации одного из районов Москвы.

Встречу с главой управы Бегового района Дарья Байбакова описала на своей странице в Facebook. В посте она рассказала, что Александр Мизгарь пригрозил проверками от разных инстанций, которые должны помешать открыть приют для бездомных людей.

Сам Мизгарь ранее писал, что приют открывать нельзя из-за того, что выбранное место находится слишком близко к обычным домам, и жители против такого расклада.

Встреча

В беседе с «360» директриса московского филиала благотворительного фонда «Ночлежка» Дарья Байбакова пояснила, что описанная в Facebook встреча с главой района была не первой. До этого они встречались летом, еще до заключения договора аренды. Тогда, по словам Байбаковой, глава управы сказал что проекты хорошие, нужные и в районе полезные, и место, которое было выбрано фондом, далеко от жилых домов, и он его одобряет.

Байбакова рассказала, что представители фонда просили помочь с общением с местными жителям, потому что они хотели все заранее начать обсуждать и не хотели делать это за спиной у жителей. Глава управы сказал, что не рекомендует встречаться с жителями потому что ему кажется, что некоторые людивыступят против. На это в фонде ответили, что им важно выстраивать диалог с жителями и налаживать соседство. После этого «Ночлежка» несколько раз обращалась в управу.

Последняя встреча

Представители фонда записались на очную встречу еще раз, потому что «привыкли сотрудничать со всеми соседями». На встрече они рассказывали, что начали ремонт, отнесли инженерную документацию в МЧС, Роспотребнадзор, сходили познакомиться к участковому.

В фонде хотят, чтобы все все было прозрачно и правильно. Для этого Байбакова позвала в гости главу управы в район Беговой, чтобы они могли своими глазами посмотреть, как идет ремонт. От всех приглашений глава управы отказался и сказал, что «ему все понятно», отметила Байбакова. А понятно ему, что есть люди, которые выступают против. И он несколько раз подчеркнул, что те люди которые выступают против — это люди, интересы которых он будет отстаивать, обращая внимание разных проверяющих инстанций после нашего открытия, что «вот обратите внимание, еще раз проверьте».

«Те люди, которые выступают против, их очень небольшое количество, но они довольно активные и очень громкие. <…> Есть ощущение, что люди не готовы разбираться в фактах, почему люди становятся бездомными. Силен страх, стереотипы и нежелание помогать людям, а желание жить в районе, где чисто, красиво и никаких социальных проблем нет. Или их не видно», — объяснила Байбакова, добавив, что немало жителей района поддерживают их.

При этом она отметила, что этот район — между двумя вокзалами, и там огромное количество бездомных. Там и так есть организации которые их кормят уже несколько лет, туда приходят по 70 человек.

«Я по-человечески понимаю главу управы, на него действительно оказывается давление активных жителей, и поэтому мне жалко, что это настолько превалирует, что никто не спрашивает мнение жителей, которые поддерживают, и что жителями муниципальные депутаты и представители управы считают исключительно тех, кто зарегистрирован в районе и имеет там собственность. А люди, которые работают дворниками или бездомные, которые на вокзалах находятся, потому что они в беде и им нужна помощь — эти люди никого не волнуют. Они как будто не жители Москвы», — рассказала Байбакова.

Она подчеркнула, что приют для бездомных, о котором идет речь, — это 24 человека. Противники считают, что его появление приведет к росту эпидемий, повысится уровень криминогенности. Но, по словам Байбаковой, есть исследования, которые опровергают эти стереотипы.

Почему в Москве так относятся к приютам для бездомных?

«Ночлежка» появилась в Петербурге в 1990 году, а филиал в Москве — в 2018-м, отметила Байбакова.

Петербург в 1990-м и Москва в 2018-м — разные города, разная обстановка и уровень жизни. По мнению Байбаковой, в 90-м году людям в стране — и Петербурге в частности — эти социальные проблемы и понимание того, как тяжело может быть людям, которые попали в беду, остались без работы, как будто были ближе, чем сейчас.

Кроме того, в Москве очень много людей которые приехали из регионов за успешной устроенной жизнью, и эти социальные проблемы остались там откуда они приехали, здесь все развитие Москвы — про нарядность, праздничность, считает Байбакова. И работа чиновников — она во многом про благоустройство, комфорт, и это хорошо, отметила Байбакова. Но также она считает, что в этом должен быть баланс, все должны понимать что Москва прекрасный красивый город, а с другой стороны при всем этом в Москве в центре каждый год умирает три тысячи бездомных людей, потому что им негде получить помощь.

Когда фонд открывал московский филиал, то много времени потратил, чтобы попросить у правительства помещение в безвозмездную аренду или хотя бы в аренду с коэффициентом социальной значимости, но получили 4-5 отказов, в том числе от департамента имущества, где пишут, что это нецелесообразно.

Место на Беговой — это на самом деле случайность. Волонтеры, по словам Байбаковой, прошли около 80 промзон, чтобы выбрать подходящее под критерии место.

«Когда мы откроемся, будет понятно, что эти страхи, которые сейчас вокруг главы управы накручены активистами, не реализовались — нет эпидемии, нет повышения преступности, потому что так это не работает. 24 человека живет в приюте, 30 [человек], которые приходят в консультационную службу… в масштабах района, и вообще это люди, которые за помощью приходят, это не преступники. Надеюсь, что мы перейдем от ультиматумов к сотрудничеству», — заключила Байбакова.

Страхи — это стереотипы

Руководитель консультационной и соцслужбы «Ночлежка» Наталья Шавлохова рассказала «360», что лично не присутствовала на встрече Байбаковой с главой Бегового района Александром Мизгарем, но отметила, что знает о его нежелании посетить «Ночлежку» в Петербурге.

По ее словам, она бы хотела, чтобы такая встреча состоялась, и глава управы сам увидел и сделал выводы о том, как работает фонд.

«В Петербурге мы уже порядка 30 лет и часть горожан знает про организацию „Ночлежка“: чем мы занимаемся, как мы это делаем, и то что мы находимся вблизи с жилыми домами, и то что у нас хорошие отношения с соседями <…> У нас всегда открыта организация, буквально любой желающий может заглянуть и посмотреть, как это выглядит. Поэтому часть страхов и тревог снимается просто тем, что человек может посмотреть, как это выглядит на самом деле», — объяснила Шавлохова почему, по ее мнению, в Москве открывать приюты для бездомных так трудно по сравнению с Петербургом, и могут ли люди просто бояться.

Проблема бездомности не очень известна в целом людям. Как правило, при слове «бездомный» люди представляют стереотипную картину. Большая часть людей, обращающихся в «Ночлежку» — это люди, которые стараются за собой следить. А в Москве не так много было раньше дискуссий про бездомность, и это естественная история, что когда заводится речь о проблеме, люди в первую очередь говорят о самых неприятных ее частях и страхах, считает Шавлохова.

«Я очень рассчитываю, что у нас сложится со временем сотрудничество, потому что без этого не хочется считать, что нам придется в конфликте находиться. Да, действительно, есть общая цель и в районе действительно живут разные люди, которым нужна разная помощь», — отметила Шавлохова.

Новая встреча главы управы с жителями района

Представитель главы управы Бегового района дала «360» комментарий по итогам прошедшей встречи.

«17 февраля на личном приеме главы управы состоялась встреча с директором Московского филиала Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации помощи бездомным „Ночлежка“ Д. Байбаковой. Директор „Ночлежки“ рассказала о пользе данного проекта и готовности к диалогу с жителями района по любым вопросам», — сказано в комментарии.

Отмечается, что учитывая социальную значимость данного проекта для определенной категории жителей столицы, нельзя все-таки забывать, что в непосредственной близости от предполагаемого места открытия приюта сейчас находятся объекты образования, здравоохранения и жилые дома.

«Возрастает уверенность, что в случае размещения „Ночлежки“ на территории района у большинства жителей района мгновенно возникнут вопросы о санитарно-эпидемиологической обстановке, криминогенной ситуации и тому подобное», — считают в администрации района.

В сообщении указано, что главная цель работы любой организации или учреждения — это комфортность проживания в районе в целом и, «особенно, для жителей рядом расположенных домов, а также сотрудников многочисленных офисов, расположенных поблизости, которая будет значительно снижена в случае начала работы приюта».

В заявлении говорится и о проверках Роспотребнадзора и МЧС. «Это самостоятельные организации, которые осуществляют свою деятельность в рамках законодательства», указано в комментарии.

Также в заявлении сказано, что в среду, 19 февраля, в управе района Беговой пройдет встреча главы управы с жителями района, на которую можно прийти и напрямую задать вопрос жителям об их мнении по поводу открытия приюта для бездомных в районе.