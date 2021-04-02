После аварии с блогером Эдвардом Билом лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил забирать машины у злостных нарушителей ПДД. В России много случаев, когда люди без прав или пьяные сбивали пешеходов, а в качестве наказания получали лишь условные сроки. Значит ли это, что закон на стороне водителей-рецидивистов?

Конфискация авто

С предложением лишать автомобилей злостных нарушителей ПДД выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Партия внесет в Госдуму законопроект, который может ввести этот вопрос в правовое поле.

«ЛДПР много раз предлагала: у пьяных водителей или жестких нарушителей правил конфисковывать автомобиль и высылать за пределы родного города. Иначе они будут бесконечно совершать новые и новые ДТП и издеваться над добропорядочными гражданами», — сказал Жириновский.

Этот вопрос вновь стал актуален из-за аварии на Садовом кольце с участием известного блогера Эдварда Била. Как он рассказал следователям на допросе, он был за рулем спорткара Audi RS6, когда автомобиль выехал на полосу встречного движения. Его машина столкнулась с четырьмя автомобилями.

Одной из пострадавших была девушка на Volkswagen, она в реанимации. Ее муж Константин заявил, что врачи не уверены, что смогут спасти ее. По словам Константина, его семье пока никто не предлагал помощь, хотя адвокат Била Сергей Жорин заявил, что блогер компенсирует лечение.

Уход от ответственности

В России было много случаев, когда водители получали легкое наказание за серьезное нарушение Правил дорожного движения. В марте 2021 года 34-летнего водителя из Ковдора приговорили к году и трем месяцам условно за пьяную езду. В его организме нашли 0,820 миллиграмма на литр алкоголя (при максимальном значении 0,16), передает сайт МВД по Мурманской области.

Причем до этого у мужчины было административное наказание за такое же нарушение. В первый раз его арестовали на 15 суток.

В конце октября 2020 года 64-летняя Валентина Сизова возвращалась домой и остановилась на обочине пустой дороги, чтобы пропустить машину. Однако водитель не заметил женщину и сбил ее. Она перелетела через автомобиль и скончалась. За рулем находился 39-летний Антон Полетелов, который в момент аварии был пьян. Причем пил он регулярно, рассказал его знакомый Александр Борисов.

Полетелов, считает Борисов, был в таком состоянии, что даже не заметил, как Сизова влетела к нему в салон. «Сбил в поле и с ней приехал к моему дому», — сказал знакомый. В итоге пенсионерку сочли виновной в собственной гибели, Полетелова не стали привлекать к ответственности, писало РИА «Новости».

Летом 2020 года около тюменского бара произошла потасовка, в результате которой молодой человек сел за руль своей машины и протаранил пешеходов. Потом он врезался в маршрутку с 14 пассажирами, развернулся через двойную сплошную линию разметки и еще раз протаранил транспортное средство. После этого он скрылся с места ДТП, писал сайт «72.ru».

Его нашли и арестовали на трое суток за бегство с места аварии. Молодого человека в итоге признали виновным в хулиганстве и дали 1,5 года условно. Причем парень даже не имел права водить машину — на нем было ограничение.

В 2018 году петербуржец сбил пожилого пешехода на трамвайной остановке, расположенной на проезжей части. По правилам, он должен был остановиться, пока все пассажиры трамвая не покинут дорогу, однако этого не сделал, сбив на скорости 60 километров в час пенсионера. Мужчина скончался в больнице, сообщила «Фонтанка».

Только в 2021 году петербуржца осудили — на два года условно. Также ему назначили штраф в размере около 140 тысяч рублей и лишили права управлять транспортным средством на три года.

Отсутствие разбора

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин в беседе с «360» объяснил, что законодательство не подразумевает накопительную систему автомобильных штрафов. У человека их может быть 500, как у Била, но лишить прав его не могут просто из-за числа нарушений. Здесь нужно смотреть конкретно по каждому штрафу — где, за что и как.

По словам Субботина, важно понимать, когда деяние является неумышленным.

«По этой статье (неумышленное убийство — прим. ред.) попадаются не только блогеры и [Михаил] Ефремов. Попадаются и люди, которые где-то оступились, нормальные люди. И что их теперь, под одну гребенку ставить с этими мерзавцами? Нет, конечно», — сказал Субботин.

В российском законодательстве есть инструменты, чтобы ограничивать в действиях опасных водителей. Вот только инспекторы ГИБДД ими пользуются, по мнению Субботина, только в собственных интересах. А когда речь идет об оперативной работе и применении нужной статьи (например, о лишении водительских прав), сотрудники этим пренебрегают.

По словам Субботина, это происходит из-за большой загруженности ГИБДД и малого числа сотрудников. Все-таки каждое постановление, которое приходит с камеры видеофиксации, подписывается конкретным человеком. Это не электронная подпись.

Статей, по которым отстраняют от автомобиля, достаточно. Просто нужны усилия. Что за 100 нарушений лишают прав, такого нет. Идет автоматическая фиксация — нарушил, заплатил Вячеслав Субботин.

Водителя лишают прав в нескольких случаях: если превысил скорость на 60 километров в час, проехал на красный или выехал на встречную полосу.

Субботин обратил внимание на то, что возможность снизить количество аварий с погибшими или пострадавшими заключается не только в повышении штрафов и суровости наказания. Главное здесь — инженерия дорог. Это также развязки, хорды, отсутствие наземных пешеходных переходов, разделение потоков и оборудованные обочины, чтобы машины не вылетали.

Равнозначная ответственность

Юрист из Адвокатской палаты города Москвы Кира Ратнер в разговоре с «360» отметила, что существующий закон не защищает пешеходов в том виде, в котором «хотелось бы». Водителя могут временно лишить прав — это единственная «защита», которую обеспечивает закон.

Просто ввести положение, при котором, как предложил Жириновский, водителей будут лишать автомобиля, невозможно. Машина — это собственность. И если ее конфисковывать, это нарушает другие российские законы.

По словам Ратнер, сейчас прорабатываются разные варианты того, как можно дополнительно защитить пешеходов от безответственных водителей. Например, рассматривается запрет на сдачу экзамена на водительские права. По нынешним правилам, лишенный удостоверения автомобилист через установленный судом срок может снова сдать экзамен и водить.

В любом случае, это источник опасности. Да, у нас водитель является виновным в большинстве случаев. Но при этом это неумышленная категория преступлений. Это не убийство умышленного характера, неумышленное причинение тяжкого вреда Кира Ратнер.

По мнению Ратнер, если говорить о тяжких последствиях ДТП, то здесь требуется реформация в том числе уголовно-процессуального законодательства. Если наказание за умышленные преступления поднимут, изменив закон, тогда будет равенство. Но сейчас его нет. Суды исходят из того, что неумышленные преступления по своей тяжести не могут быть равнозначны умышленным по ответственности.