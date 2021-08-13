Без вреда для окружающей среды и без эмоций. Что такое компостирование трупа

В США появился новый способ захоронения умерших, который представляет из себя компостирование трупа. В отличие от кремации и погребения этот метод не вредит окружающей среде и снижает выброс углекислого газа. У альтернативы нашлись свои критики в лице католической церкви.

В Калифорнии могут легализовать новый способ захоронения — превращение тела в биоразлагаемые останки или же компостирование, написал The Guardian. Такой метод не наносит вред окружающей среде в отличии от погребения в землю и кремации.

Но Калифорния не первый штат, где пришли к такой идее. В штате Вашингтон еще в 2020 году узаконили органическое разложение останков. В результате останки могут использовать в лесу или передать семье усопшего.

В штатах Колорадо и Орегон выпустили похожий закон, который также запрещает использовать биомассу для выращивания сельскохозяйственных культур, которыми будут питаться люди. Гавайи, Делавэр и Вермонт пока что рассматривают такой закон.

Что такое компостирование трупа

Сотрудники американской компании Recompose, которая первая в США оказалась в этом бизнесе, уверены, что натуральное органическое разложение позволяет в буквальном смысле вернуться к земле. Руководитель информационного отдела компании Анна Свенсон заявила, что некоторых людей привлекает идея остаться в лесу после смерти

«Это то, что я выбрала для самой себя», — заявила сотрудница.

Компания Recompose разработала процесс, который включает в себя помещение остатков в камеру, поддержание теплого воздуха и использование таких органических материалов, как древесные опилки, люцерна и солома. Эти факторы способствуют работе микробов и микроорганизмов.

Через 30 дней тело и даже кости и зубы, превращаются в почву, которой было бы достаточно для того, чтобы наполнить две тележки. Компания заявила, что процесс снижает выброс метрической тонны углекислого газа, который либо попадает в атмосферу, либо в землю. Это равносильно 40 газовым баллонам.

Из-за кремации каждый год в атмосферу выбрасывали миллионы тонн углекислого газа, а погребение забальзамированных тел может привести к проникновению химикатов в землю. После разложения тела почва становится загрязненной, и вредные вещества могут проникнуть в грунтовые воды.

Примечательно то, что компания работает только с людьми и не компостирует умерших домашних животных.

Критики альтернативы

В штате Вашингтон копания Recompose поработала с 60 семьями, и начала постоянно получать заказы в декабре с момента своего открытия. Но далеко не все позитивно оценили альтернативу захоронениям.

Католическая церковь заявила, что такая практика неуважительна по отношению к умершим, а Калифорнийская католическая конференция отклонила законопроект в штате.

Пресс-секретарь организации Стив Пеханич заявил, что такая трансформация останков создаст эмоциональную дистанцию, а не трепетное отношение к умершему.

Но Recompose продолжила питать надежды на расширение работы в других штатах, в том числе и в Калифорнии.