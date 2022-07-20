Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге

Короткий отпуск или предстоящие выходные можно провести в Московской области, тем более некоторые города Подмосковья очень похожи на заграничные курорты. Смогут ли ваши друзья отличить Звенигород от Швейцарии, Долгопрудный — от Монако и запомнить все красивые места Истры?

Проверить поможет наш корреспондент Анастасия Букреева. Она отправилась в поездку по этим городам и заодно протестировала связь от МТС: можно ли по пути слушать музыку онлайн, быстро находить нужную информацию, прокладывать маршрут, публиковать видео или фото в соцсети. Компания сообщала, что построила в Подмосковье новые базовые станции и заменила оборудование на старых. Значит, интернет должен летать.

На отдых на каршеринге

Наконец отправиться в Подмосковье можно не по работе, а просто ради удовольствия — надеюсь узнать что-то новое, полюбоваться природой и пофотографировать на память. Еду на BelkaCar: в каршеринге действует специальный тариф для подписчиков МТС Premium. Им и воспользуюсь, потому что есть приятный бонус — скидки на поминутную аренду и страховку и дополнительные бесплатные минуты ожидания.

Интернет не подвел — найти подходящий автомобиль и заказать его оказалось проще простого. Маршрут построен, можно отправляться!

Русская Швейцария

Первая точка — Звенигород, или подмосковная Швейцария. Именно так называли пригороды города из-за холмистого пейзажа, напоминающего плоскогорье долин в Альпах.

В отличие от страны шоколада, добраться сюда из Москвы можно на обычной пригородной электричке или автомобиле. Полтора часа по Новой Риге на машине — и я на месте.

Источник фото: телеканал «360»

Звенигород — один из старейших городов Подмосковья. В летописях он упоминается с XII века. По одной из версий, город основал Юрий Долгорукий через пять лет после появления Москвы — в 1152 году. Всю нужную информацию о Звенигороде я быстро нашла в Сети, интернет ловит в любой точке города.



Источник фото: Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыреИсточник фото: Wikimedia /Евгений Чернобук

Источник фото: телеканал «360»

Главная архитектурная и культурная точка города — Саввино-Сторожевский монастырь. В XIV веке его основал ученик Сергия Радонежского Савва Сторожевский.

Чтобы увидеть город во всей красе, поднялась на смотровую площадку монастыря. Отсюда открывается потрясающий вид — самое время для селфи!

Источник фото: телеканал «360»

Виды просто шикарные! Проверим, смогу ли поделиться ими с друзьями и близкими. Вот результат: 31,97 Мегабита в секунду. С этой скоростью могу легко отправлять сообщения, загружать фото и видео в соцсети, отправлять их друзьям.

Источник фото: телеканал «360»

А вот листать ленту, смотреть видео и серфить в Сети могу со скоростью 275,39 Мегабита в секунду. Это очень быстро! Раз — и готово! Жду лайки и комментарии.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий город — Истра. По дороге заезжаю на заправку «Лукойл», потому что здесь у меня, как у подписчика МТС Premium, есть кешбэк. Мне вернули бонусами 5%!

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в подписке есть и другие сервисы, которыми постоянно пользуюсь, например, бесплатно смотрю KION. В дороге лучше послушаю музыку.

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковная Палестина

Вбила точку в навигаторе, включила подборку треков «Звуки Ближнего Востока» в МТС Music — и в путь. Отправляюсь в легендарные окрестности Истры. В XVII веке патриарх Никон создал здесь копию Святой Земли — Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь.

Источник фото: Wikimedia /Владимир Нестеренко

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Рядом с ним — музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Удивительно, как в этом месте сочетаются старое и новое. Здешним выставкам могут позавидовать столичные галереи. Музей сотрудничает с частными коллекционерами, они привозят уникальные экспонаты. В основных экспозициях — археологические артефакты, посвященные средневековой Руси, и редкости, связанные с монастырем. Поэтому всем советую заехать сюда, а билеты можно купить без очередей — онлайн.

Источник фото: телеканал «360»

Истра — еще и гастрономическая сырная столица Подмосковья. Тут варят российские сыры, которые не уступают по вкусу и качеству ни итальянским, ни французским. На сыроварне «Русский пармезан» можно увидеть, как созревает сыр, а также прогуляться по ферме и попасть на экскурсию в небольшой зоопарк. Этими фотками я тоже поделюсь с друзьями. Хорошо, что в МТС Premium у меня 50 Гигабайт интернета и можно не переживать, что он закончится.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Но я не удержалась и решила позвонить подругам по видеосвязи, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями и красочными видами. Провела друзьям экскурсию и еду дальше!

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Подмосковное Монако

Следующая точка маршрута — Лазурный Берег. Только расположен он в Долгопрудном.

За красивыми фотографиями я еду прямиком в Международный московский яхтенный порт. Здесь можно не только полюбоваться видами, но и купить или арендовать яхту. Те, кому такое удовольствие не по карману, просто увезут с собой массу отличных снимков. Выложу фото в соцсети и буду ждать вопросы про билеты в Монако.

Источник фото: pxhere.com

Долгопрудный своим существованием обязан предприятию по производству дирижаблей. Поселок возле него так и назвали — Дирижаблестрой. В 1938 году его переименовали в Долгопрудный в честь каскада из двух искусственных водоемов неподалеку. Стоит город на Клязьминском водохранилище. Все это я узнала опять же через интернет.

Помимо Клязьминского водохранилища и прекрасных яхт, туристов привлекают местные старинные усадьбы. Также здесь стоит увидеть памятник Золушке и скульптурную композицию с «заблудившимся ямщиком».

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Еще одно классное место для фотосессий — канал имени Москвы, соединяющий Волжский бассейн и Москву-реку. На набережной можно хорошо отдохнуть и сфотографироваться.

На этом мое небольшое, но насыщенное путешествие закончилось сегодня в Долгопрудном. Поездка была разной: в Звенигороде и Новом Иерусалиме было больше истории, в Истре я попробовала отменный сыр и увидела знаменитый монастырь, в Долгопрудном отдохнула на «Лазурном Берегу».

При этом все время была на связи и быстро делилась с друзьями фото и видео, потому что всегда был интернет, который ни разу не подвел. А все, что наснимала, отправила храниться в облако «Вторая память», чтобы не занимало место на смартфоне. Это облако тоже в моей подписке. И да, мне вернулся кешбэк за заправку!