facebook_pixel
    20 июля 2022, 16:35

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге

    «360» и МТС составили список маршрутов, куда можно отправиться этим летом, чтобы отдохнуть и получить массу впечатлений

    Татьяна Струкова

    Короткий отпуск или предстоящие выходные можно провести в Московской области, тем более некоторые города Подмосковья очень похожи на заграничные курорты. Смогут ли ваши друзья отличить Звенигород от Швейцарии, Долгопрудный — от Монако и запомнить все красивые места Истры?

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге

    Проверить поможет наш корреспондент Анастасия Букреева. Она отправилась в поездку по этим городам и заодно протестировала связь от МТС: можно ли по пути слушать музыку онлайн, быстро находить нужную информацию, прокладывать маршрут, публиковать видео или фото в соцсети. Компания сообщала, что построила в Подмосковье новые базовые станции и заменила оборудование на старых. Значит, интернет должен летать.

    На отдых на каршеринге

    Наконец отправиться в Подмосковье можно не по работе, а просто ради удовольствия — надеюсь узнать что-то новое, полюбоваться природой и пофотографировать на память. Еду на BelkaCar: в каршеринге действует специальный тариф для подписчиков МТС Premium. Им и воспользуюсь, потому что есть приятный бонус — скидки на поминутную аренду и страховку и дополнительные бесплатные минуты ожидания.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 1

    Интернет не подвел — найти подходящий автомобиль и заказать его оказалось проще простого. Маршрут построен, можно отправляться!

    Русская Швейцария

    Первая точка — Звенигород, или подмосковная Швейцария. Именно так называли пригороды города из-за холмистого пейзажа, напоминающего плоскогорье долин в Альпах.

    В отличие от страны шоколада, добраться сюда из Москвы можно на обычной пригородной электричке или автомобиле. Полтора часа по Новой Риге на машине — и я на месте.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Звенигород — один из старейших городов Подмосковья. В летописях он упоминается с XII века. По одной из версий, город основал Юрий Долгорукий через пять лет после появления Москвы — в 1152 году. Всю нужную информацию о Звенигороде я быстро нашла в Сети, интернет ловит в любой точке города.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 3Собор Рождества Пресвятой Богородицы в Саввино-Сторожевском монастыре
    Источник фото: Wikimedia/Евгений Чернобук
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Главная архитектурная и культурная точка города — Саввино-Сторожевский монастырь. В XIV веке его основал ученик Сергия Радонежского Савва Сторожевский.

    Чтобы увидеть город во всей красе, поднялась на смотровую площадку монастыря. Отсюда открывается потрясающий вид — самое время для селфи!

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 5Источник фото: телеканал «360»

    Виды просто шикарные! Проверим, смогу ли поделиться ими с друзьями и близкими. Вот результат: 31,97 Мегабита в секунду. С этой скоростью могу легко отправлять сообщения, загружать фото и видео в соцсети, отправлять их друзьям.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 6Источник фото: телеканал «360»

    А вот листать ленту, смотреть видео и серфить в Сети могу со скоростью 275,39 Мегабита в секунду. Это очень быстро! Раз — и готово! Жду лайки и комментарии.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 7Источник фото: телеканал «360»

    Следующий город — Истра. По дороге заезжаю на заправку «Лукойл», потому что здесь у меня, как у подписчика МТС Premium, есть кешбэк. Мне вернули бонусами 5%!

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 8Источник фото: телеканал «360»

    Кстати, в подписке есть и другие сервисы, которыми постоянно пользуюсь, например, бесплатно смотрю KION. В дороге лучше послушаю музыку.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 9Источник фото: телеканал «360»

    Подмосковная Палестина

    Вбила точку в навигаторе, включила подборку треков «Звуки Ближнего Востока» в МТС Music — и в путь. Отправляюсь в легендарные окрестности Истры. В XVII веке патриарх Никон создал здесь копию Святой Земли — Воскресенский Ново-Иерусалимский мужской монастырь.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 10Источник фото: Wikimedia/Владимир Нестеренко
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 11Источник фото: телеканал «360»
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 12Источник фото: телеканал «360»

    Рядом с ним — музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим». Удивительно, как в этом месте сочетаются старое и новое. Здешним выставкам могут позавидовать столичные галереи. Музей сотрудничает с частными коллекционерами, они привозят уникальные экспонаты. В основных экспозициях — археологические артефакты, посвященные средневековой Руси, и редкости, связанные с монастырем. Поэтому всем советую заехать сюда, а билеты можно купить без очередей — онлайн.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 13Источник фото: телеканал «360»

    Истра — еще и гастрономическая сырная столица Подмосковья. Тут варят российские сыры, которые не уступают по вкусу и качеству ни итальянским, ни французским. На сыроварне «Русский пармезан» можно увидеть, как созревает сыр, а также прогуляться по ферме и попасть на экскурсию в небольшой зоопарк. Этими фотками я тоже поделюсь с друзьями. Хорошо, что в МТС Premium у меня 50 Гигабайт интернета и можно не переживать, что он закончится.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 14Источник фото: телеканал «360»
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 15Источник фото: телеканал «360»
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 16Источник фото: телеканал «360»

    Но я не удержалась и решила позвонить подругам по видеосвязи, чтобы поделиться с ними своими впечатлениями и красочными видами. Провела друзьям экскурсию и еду дальше!

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 17Источник фото: телеканал «360»
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 18Источник фото: телеканал «360»

    Подмосковное Монако

    Следующая точка маршрута — Лазурный Берег. Только расположен он в Долгопрудном.

    За красивыми фотографиями я еду прямиком в Международный московский яхтенный порт. Здесь можно не только полюбоваться видами, но и купить или арендовать яхту. Те, кому такое удовольствие не по карману, просто увезут с собой массу отличных снимков. Выложу фото в соцсети и буду ждать вопросы про билеты в Монако.

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 19Источник фото: pxhere.com

    Долгопрудный своим существованием обязан предприятию по производству дирижаблей. Поселок возле него так и назвали — Дирижаблестрой. В 1938 году его переименовали в Долгопрудный в честь каскада из двух искусственных водоемов неподалеку. Стоит город на Клязьминском водохранилище. Все это я узнала опять же через интернет.

    Помимо Клязьминского водохранилища и прекрасных яхт, туристов привлекают местные старинные усадьбы. Также здесь стоит увидеть памятник Золушке и скульптурную композицию с «заблудившимся ямщиком».

    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 20Источник фото: телеканал «360»
    Без виз, перелетов и билетов. Лучшие маршруты для коротких путешествий на каршеринге | Изображение 21Источник фото: телеканал «360»

    Еще одно классное место для фотосессий — канал имени Москвы, соединяющий Волжский бассейн и Москву-реку. На набережной можно хорошо отдохнуть и сфотографироваться.

    На этом мое небольшое, но насыщенное путешествие закончилось сегодня в Долгопрудном. Поездка была разной: в Звенигороде и Новом Иерусалиме было больше истории, в Истре я попробовала отменный сыр и увидела знаменитый монастырь, в Долгопрудном отдохнула на «Лазурном Берегу».

    При этом все время была на связи и быстро делилась с друзьями фото и видео, потому что всегда был интернет, который ни разу не подвел. А все, что наснимала, отправила храниться в облако «Вторая память», чтобы не занимало место на смартфоне. Это облако тоже в моей подписке. И да, мне вернулся кешбэк за заправку!