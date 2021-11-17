Сценарий локдауна Европы и опыт эпидемий прошлых веков. Что ждет Россию без вакцинации

Антипрививочники в России продолжают борьбу в интернете, оставляют под видео о важности вакцинации множество возмущенных комментариев. Они настаивают на снятии ковидных ограничений и отмене сертификатов и QR-кодов. Тем временем, последние события в Европе уже демонстрируют сценарий дальнейших событий, если коллективного иммунитета в стране так и не появится. Многие западные государства уже ввели жесткие меры, а ВОЗ назвала Европу эпицентром пандемии.

Первая в списке стран с жесткими ограничениями — Австрия. Там ввели локдаун для всех, кто не поставил прививку. С 8 ноября они не могут посещать театры, музеи, кафе, рестораны, кинотеатры, салоны красоты и фитнес-центры. С 15-го — введено ограничение на выход из дома. Разрешаются только поездки на работу или учебу, походы в магазин и к врачу.

Почти также поступили и власти Германии, за одним только исключением: ограничений на выход из дома там пока нет. Новые меры принимаются в Нидерландах, Дании, Италии. Гид по Риму Мария рассказала, как действует в стране так называемый гринпас.

Гринпас — это тоже в общем такой доступ, тоже некий QR-код. Он дает некие привилегии людям. То есть если вы хотите путешествовать на поездах, на машинах, на самолетах, — он вам обязательно нужен. Потом что касается общепита: если вы хотите сидеть в ресторане внутри, гринпас обязательно нужен Мария Гид по Риму

Нет другого выхода

Стоит отметить, что все это — решения Европы, которая позиционирует себя демократичной и свободной. Власти понимают, что на данный момент у них нет другого выхода. Система здравоохранения просто не выдержит дальнейшего роста заражений.

Медики не отрицают: прививка все равно не даст гарантии, что человек не заразится. Но она поможет снизить вероятность заболеть — или в значительной мере избавит от риска тяжелых осложнений.

Еще одни сценарий продемонстрировал Израиль. Там уже ввели обязательную ревакцинацию. Доля привитых в государстве превышает 70%. После этого в стране значительно снизилось число заражений и упала смертность. Власти Израиля все чаще говорят не о борьбе с пандемией, а о победе над ней. Хотя некоторое время назад ограничительные меры в Израиле были просто беспрецедентными.

«У нас здесь почти обычная жизнь. Почти нормальная жизнь. Маски требуется носить только в общественном транспорте, в закрытых помещениях. В целом на улице большинство людей ходит без масок», — рассказал журналист из Израиля Роман Янушевский.

Вакцинация

Вакцинация исторически остается самым действенным средством в борьбе с эпидемиями. Например, оспа была зафиксирована еще до нашей эры. Вакцина появилась в 1796 году, а массовая вакцинация началась только в 1967. Именно после этого, на протяжении уже 50 лет, не зафиксировано ни одного случая.

Похожая история с корью, которая в 19 веке влекла за собой множество осложнений, вплоть до слепоты или энцефалита. Вакцина появилась в 1963 году, и только за первые пять лет удалось снизить заболеваемость на планете в 650 раз. Полиомиелит, поражающий центральную нервную систему, до сих по не поддается эффективному лечению. Но после вакцинации количество заражений снизилось на 99%.