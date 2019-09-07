Без угрозы для матерей. Как закупка Россией зарубежных лекарств поможет семьям тяжелобольных детей

После нескольких задержаний матерей, десятков статей о не зарегистрированных в России препаратах Дмитрий Медведев сообщил, что есть жизненно необходимые лекарства, которые производятся только за рубежом.

Омбудсмен попросила Минздрав упростить оборот лекарств Подробнее

«Я подписал распоряжение правительства о выделении денег из резервного фонда на закупку нужных лекарств. Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям. А врачи смогут назначать такие препараты больным», — написал он.

В соответствии с распоряжением медикаменты должны будут доставлять в региональные центры, а оттуда в клиники.

Директор детского хосписа «Дом с маяком» Лида Мониава объяснила у себя в Fасеbооk, каким образом детям смогут назначать необходимые препараты.

«Основанием для получения лекарства будет врачебная комиссия (три подписи), то есть уже не федеральный консилиум, как раньше, а врачебная комиссия по месту жительства. Врачи любой медицинской организации могут собрать этот консилиум, направить его в региональный Минздрав и получить препарат», — написала она.

Фактически это распоряжение позволит врачам официально выписывать рецепты на нужные лекарства детям. Раньше врач мог только порекомендовать тот же «Фризиум» и предупредить, что за нелегальную покупку родитель может получить уголовную статью.

Схема распределения препаратов мне кажется правильной: по месту жительства детей, без поездок в Москву. Но одновременно я представляю себе невролога в городе N, на какие три буквы он будет посылать родителей, которые обратятся с просьбой дать им заключение врачебной комиссии на не зарегистрированный в России и незнакомый региональному врачу препарат Лида Мониава.

Для того, чтобы подобных ситуаций избежать, Лида Мониава предлагает организовать обучение для региональных специалистов относительно работы с данными препаратами, а также открыть консультационные горячие линии для врачей и родителей, где одни могли бы уточнить возможность назначения лекарства, а другие — сообщить о проблеме.

Жизненно необходимые лекарства

Лида Мониава вместе со своими коллегами по детскому хоспису «Дом с маяком» составила список жизненно необходимых препаратов для детей. Всего в перечне девять позиций: диазепам, клобазам, мидазолам, фенобарбитал, фенитоин, этосуксимид, сультиам, стирипентол, вигабатрин.

Все это лекарства для лечения эпилепсии, судорожных приступов при самых разных заболеваниях — от эпилепсии до онкологии и редких генетических синдромов. «Там десятки разных заболеваний. Все дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, тоже нуждаются в этих препаратах», — сказала Мониава «360».

Пока Московский эндокринный завод сможет оперативно закупить только четыре: диазепам, фенобарбитал, мидазолам и клобазам («Фризиум»). Закупка этих препаратов — большая победа. «Они (Московский эндокринный завод — прим. ред.) закупили самые массовые препараты, которые нужны большинству детей», — отметила Лида Мониава.

На закупку препаратов из Европы правительство РФ выделило 26 миллионов 128 тысяч рублей. На эти средства планируют приобрести 11 270 упаковок лекарств. Это приблизительно 2318 рублей за упаковку.

Лида Мониава пишет, что «Фризиум», за который были задержаны две мамы тяжелобольных детей в августе этого года, Минздрав закупает по цене 20 рублей за таблетку. Это почти в четыре раза меньше, чем тратили матери на приобретение необходимых их детям лекарств у перекупщиков.

Мамы все это время покупали у нелегальных перекупщиков по 70 рублей за таблетку. А когда начался скандал, цены на черном рынке взлетели, и одна таблетка стоила уже 177 рублей. В восемь раз дороже реальной стоимости. Микроклизмы диазепама Минздрав закупает в Европе по 175 рублей за штуку. А мамы все эти годы покупали на черном рынке по 1,5 тысячи рублей — тоже в восемь раз дороже Лида Мониава.

Закупленных лекарств, по словам Мониавы, хватит на полгода — после этого государство обещает снова закупить необходимое. Дмитрий Медведев рассказал, что до конца 2023 года планируется наладить выпуск всех необходимых обезболивающих лекарств для детей в России.