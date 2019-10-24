Есть только два пути: в будущее без цирков или в цирк без животных

После того, как в карельском цирке медведь во время выступления напал на дрессировщика, номер решили снять с показа. Но проблему это не решит. Животные в цирке — это пережиток дремучего средневековья, от которого Россия почему-то никак не может отказаться. И пока в нашей стране продолжают мучить животных ради развлечения публики, сделать с нападающими на дрессировщиков зверями ничего не получится.

Прежде всего надо задаться вопросом: почему животные нападают? Ведь в цирк ходят дети, там не должно быть опасностей. Понятно, что львы, тигры и медведи — дикие звери, это не пудели, на которых можно посмотреть без риска для здоровья. Но и пудель может неплохо укусить, если неправильно его дрессировать.

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И именно здесь мы подошли к главной, если не единственной проблеме. Дрессировка. Дело в том, что далеко не всех животных можно научить делать то, что человек хочет видеть. Собаки, например, поддаются дрессировке, а медведи — нет.

Больше того, зоозащитники считают, что гуманной дрессуры не существует в принципе — уговорами животное невозможно заставить делать то, что по природе им делать несвойственно. Например, тигра прыгать через огненное кольцо или медведя танцевать.

И все это только хитрый маркетинговый ход цирков — давать зверю вкусняшку, за которую он якобы это и делает. На самом же деле есть только один способ так называемой дрессуры диких животных: насилие. Зверей бьют — током и не только, морят голодом, держат в тесных и грязных клетках… Такая дрессура обычна. И, к сожалению, эффективна. Но, как и все в этой жизни, только до определенной поры.

Принято считать, что Иисус сказал: «Взявший меч, от меча погибнет». Потом Мартин Лютер Кинг повторил — насилие порождает насилие. Так и здесь — пока люди мучают животных, животные рано или поздно будут нападать. Человек сумел приручить собаку, именно приручить — сделать дикого зверя другом человека, а не просто заставить плясать под свою дудку. Сумел приручить лошадь — не насилием, а уходом и привычкой.

А большую часть цирковых животных человек приручить не может, потому что в ХХI веке остался, кажется, только кнут. Ведь собаку человек приручил не за день и даже не за месяц, на это понадобилось значительно больше времени. А сейчас ждать никто не хочет, человечеству все нужно «быстрее, выше, сильнее», а лучше, чтобы еще эффектнее и необычнее.

Надо понимать, что животные — это не искусственный интеллект, который можно быстро научить выполнять новые команды. Поэтому, раз уж мы всей страной семимильными шагами движемся в светлое экологичное и свободное будущее, то стоит, наконец, пережить тот факт, что смеяться и радоваться можно не только над животными, которые исполняют противоестественные трюки.

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