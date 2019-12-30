Новый год без травм. Как легально и безопасно запускать фейерверки в России

Какой Новый год без салютов? Многие россияне не только любят посмотреть на праздничные залпы из «катюш», но и сами не прочь запустить пару фейерверков. «360» напоминает, как правильно и безопасно работать с пиротехникой, чтобы не омрачать новогодние праздники травмами.

Казалось бы, правила использования пиротехники просты, но лучше проверить свои знания до того, как приступать к запуску фейерверков. Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Химки Александр Анжауров рассказал «360» о правилах пожарной безопасности при работе с пиротехникой.

Как выбрать и где запускать?

Первое, на что стоит обратить внимание, — сертификат соответствия на пиротехническое изделие. Он обязательно должен быть у продавца. Другая важная деталь — инструкция по применению на русском языке, которая должна находиться на упаковке.

Pexels

Кроме того, чрезвычайно важно проверять срок годности петард. Если он истек, то в лучшем случае снаряд просто не сработает, а в худшем — может нанести серьезные повреждения даже при соблюдении всех правил техники безопасности.

Категорически запрещено запускать петарды под линиями электропередачи, ветками деревьев и при скорости ветра более пяти метров в секунду. Если ветер несильный, запускать петарды можно только с наветренной стороны, потому что у пиротехники есть радиус разлета опасных частиц, которые также могут привести к травмам Александр Анжауров замначальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Химки.

Запускать петарды и прочие пиротехнические изделия можно только в специально отведенных для этого местах. Так, в Подмосковье их 282, расположение ближайшего к вам можно узнать на сайтах правительства области или главного управления МЧС.

Как безопасно запустить петарду?

Перед запуском пиротехники следует тщательно изучить инструкцию. Если следовать всем правилам на этикетке и запускать петарду в подходящем месте и при верных погодных условиях, все пройдет хорошо.

FreeImages

Из общих требований пожарной безопасности при запуске пиротехники стоит особо выделить то, что работать с петардами может только взрослый — дети не должны участвовать в запуске.

Кроме того, люди должны находиться на безопасном расстоянии от задействованных пиротехнических изделий — оно указывается в инструкции. Обычно оно должно быть не менее 5-20 метров для петард и фейерверков разной мощности.

Взрывать петарды в руках категорически запрещено, как и наклоняться над зажженными петардами и фейерверками — это может привести к серьезным травмам и даже к смерти.

Петарды закончились, что дальше?

Нередко случается, что петарды не взрываются — из-за неправильного хранения, например. В таких ситуациях, или когда пиротехника сработала неполностью — вместо 15 зарядов выстрелило всего пять — ни в коем случае нельзя пытаться повторно ее поджечь. Но и просто выкидывать такие петарды нельзя — утилизацией занимаются специальные организации.

Pixabay

Чтобы безопасно распрощаться с несработавшими или сработавшими не полностью пиротехническими изделиями, нужно выждать не менее 10 минут — только после этого можно приближаться даже к полностью отстрелявшим свое петардам. Если возможности сдать пиротехнику нет, то ее следует замочить на несколько часов, а потом выбросить как обычный бытовой мусор.

За нарушение техники пожарной безопасности при запуске пиротехники полагается административное наказание: штраф от двух до трех тысяч рублей. Александр Анжауров также отметил, что в новогодние праздники сотрудники полиции будут усиленно контролировать соблюдение техники безопасности.