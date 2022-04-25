Без страха санкций. Как в Подмосковье поддерживают бизнес

Власти Московской области обеспечили предпринимателям максимальную поддержку в условиях санкций. Представители малого и среднего бизнеса получат возможность оформить льготные займы, взять землю в аренду, получить кредитные каникулы, а также моратории на проверки и штрафы.

Импортозамещение в Подмосковье

Одним из главных пунктов программы помощи стала поддержка импортозамещения — в разработке уже 40 проектов. Они направлены на основные сферы: машиностроение, фармакология, стройматериалы, химическая промышленность.

Предприниматели смогут получить льготные займы из Фонда развития промышленности. Сейчас в работе уже 19 проектов. Также власти предлагают взять землю в аренду за один рубль и льготные кредиты в банке.

С 25 апреля принимаются заявки для проектов импортозамещения малого и среднего предпринимательства. Бизнесмены смогут оформить субсидии со льготной десятипроцентной ставкой по кредитам, которая будет действовать до трех лет.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас в Московской области работает уже 43 проекта по импортозамещению. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Теlеgrаm-канале отметил, что они дадут возможность создать в регионе более семи тысячи рабочих мест.

Помощь банков

Бизнесмены получат компенсацию на покупку оборудования для модернизации производства — до 50% от фактических затрат, но не более 10 миллионов рублей. Компенсация на лизинг оборудования, в том числе спецтехники, составит до 70% от первого взноса, до пяти миллионов рублей.

Источник фото: телеканал «360»

Также в регионе работает программа кредитных каникул для малого и среднего бизнеса и льготных кредитов для системообразующих предприятий. Ее партнерами выступили 13 банков, в том числе Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк и «Открытие».

Сроки лицензий продлят

Компаниям, которые занимаются производством и реализацией алкоголя, транспортной деятельностью и сертификацией происхождения импортного товара, на 12 месяцев продлят разрешения и лицензии. Кроме того, в Подмосковье установлен мораторий на проверки и штрафы малого и среднего бизнеса на весь 2022 год, а для индивидуальных предпринимателей — до 2025 года. Кроме того, власти предусмотрели списание штрафов в рамках госзаказов для компаний и ИП.

Помощь IT-сектору Подмосковья

Губернатор Андрей Воробьев и глава Минцифры России Максут Шадаев обсудили меры поддержки подмосковной IT-отрасли, в которой на сегодня работают порядка 28 тысяч человек. Глава региона заверил, что Московская область поддержит IT-компании специальными грантами.

«Мы хотели предложить ряд инициатив, в частности, у нас есть возможность выделить специальный грант на новые производства в IT-индустрии. Все, кто занимается программированием и сборкой, смогут его получить. Кроме того, мы предлагаем дополнительно предусмотреть налоговые вычеты для тех, кто производит оборудование», — сказал Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо государственных программ поддержки IТ-отрасли, в Подмосковье снизили ставки по упрощенной системе налогообложения («Доходы» — с 6 до 1% и «Доходы — Расходы» — с 15 до 5%); ставки по налогу на имущество — с 2,2 до 1,1%; ставки по аренде и по налогу на землю — на 50%.

Кроме того, в регионе продолжают действовать премии губернатора за достижения в коммерциализации научных или научно-технических результатов в области науки, технологий, техники и инноваций и гранты правительства Московской области в этих сферах.