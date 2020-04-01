Табачные фабрики в разных регионах России приостановили производство сигарет. Если «каникулы» продлят, запасы сигарет закончатся и они начнут исчезать с прилавков. Так может, самое время бросить курить?

Сигареты исключили из списка товаров первой необходимости. Из-за этого 30 марта расположенные в Ленинградской области табачные фабрики закрылись на карантин. Годовой объем выпуска табачной продукции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оценивается в 180 миллиардов рублей. Каждая неделя простоя обойдется производителям почти в 3,5 миллиарда рублей.

По словам участников рынка, пока на складах достаточно готовой продукции. Но если выходную неделю продлят, на рынке возникнет дефицит табачных изделий. Его закроет контрабандная продукция, а бюджет недополучит акцизов и налогов примерно на 10 миллиардов рублей в неделю.

Контрабанда и контрафакт

Работа двух фабрик в Ленобласти и Краснодарском крае приостановлена до 3 апреля, сообщил «360» гендиректор «Филипп Моррис Сейлз энд Маркетинг» Сергей Слипченко. Пока запасов продукции хватит, но в России порядка 35 миллионов курильщиков. В долгосрочной перспективе простой может привести к срыву действующих контрактов, риску возникновения дефицита и роста контрабанды.

«Основная проблема, которую мы видим, — рост нелегального рынка. На конец прошлого года его доля составляла порядка 16%. И, что очень чувствительно для федерального бюджета, могут сократиться акцизные поступления», — добавил он.

По итогам 2019 года табачная отрасль стала одной из основных, пополнявших бюджет. Общая сумма поступлений, по словам Слипченко, составила около 600 миллиардов рублей.

Рост цен

Предприятия в Волгограде тоже остановлены, рассказала «360» директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco Илона Миртова. Запасы есть, но рано или поздно они закончатся. По мнению руководства компании, решение об удалении табака из списка товаров первой необходимости было преждевременным.

«Во-первых, табачники платят налоги и продолжат их платить, если предприятия не будут остановлены. Во-вторых, при отсутствии легальной табачной продукции в магазинах, а такое тоже может произойти, эту нишу очень быстро займут нелегальные производители. От этого проиграют и потребители, и государство», — уверена она.

Эксперт не исключила, что дефицит продукции может спровоцировать подорожание сигарет, пусть и не в ближайшей перспективе. Хотя сами табачники относятся к этому очень осторожно. Их главные конкуренты — нелегалы, продающие товар дешевле. И если поднять цены, для многих курильщиков это станет еще одним поводом приобрести подпольную продукцию.

Самокрутки и махорка

Сопредседатель общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева считает, что россияне не откажутся от вредной привычки, даже если сигареты начнут исчезать с прилавков.

«Скорее всего, сейчас курильщики закупят про запас по паре блоков, а потом перейдут на самокрутки. Но выход найдут всегда», — убеждена она.

Схожее мнение в беседе с «360» выразил психолог-аддиктолог, эксперт по вредным привычкам и психологии здоровья Михаил Хорс. В конце 1980-х — начале 1990-х годов сигареты продавались по талонам, так что люди переходили на махорку и папиросы. А дефицит лишь повышал значимость сигарет для людей.

«Человек придает сигаретам свойства, которыми они на самом деле не обладают. Курильщики считают, что сигареты помогают снять стресс, общаться, думать, занимать время, когда скучно. Для курильщика сигарета имеет высокий статус. Поэтому он не откажется от нее, даже если придется сажать самосад», — добавил Хорс.

Впрочем, он допустил, что новых курильщиков из-за дефицита станет меньше.

Отделить себя от тяги

Никотин — наркотик, вызывающий зависимость. Химически она преодолима, но психологически побороть привычку сложно. Реально бросить курить помогает развенчание связанных с процессом мифов и понимание, что сигареты снимают не стресс, а ломку, которую сами же и создают.

«Самое главное — разделение. Не приравнивать значения „я хочу курить“ и „я испытываю тягу к курению“. Если человек хочет бросить, значит, он не хочет курить. И большая ошибка называть эту тягу желанием. Важно понять, что это симптом болезни, болезненное состояние, но не желание курить», — заключил психолог.