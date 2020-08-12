Без шведских столов и в тишине. Отдых в Турции во время пандемии глазами туристов из России
Максимальная загрузка отелей летом 2020 года не может превышать 65%, отмечается на сайте АТОР. Но туристический сезон будет длиннее — до конца, а не середины ноября. Перед заездом россиян персонал некоторых отелей увеличился. В некоторых из них сотрудников стало больше сразу на четверть. А дезинфекции уделяют внимания большее, чем раньше.
Персонал носит маски, но для туристов это необязательно. На входе в отель, спа и ресторан гостям измеряют температуру. Также перед приемом пищи людям предлагают воспользоваться антисептиком. Подходы к шведскому столу не ограничены. Но блюда находятся за стеклом и подают их официанты. Соль и сахар фасуют в индивидуальные пакетики. Столики расставлены на расстоянии в полтора, а лежаки на пляже — в 2,5 метра друг от друга.
Правила посещения аквапарков и бассейнов не изменились. Анимация и обстановка в номерах тоже. Но детские клубы теперь принимают разом не более шести малышей. Спа-салоны — не более 10, а тренажерные залы — до четырех гостей.
Некритичные изменения
Сейчас жительница Вологды Ольга Сверчкова отдыхает с семьей в Турции. На отдых они прилетели 10 августа. С размещением возникли небольшие проблемы — забронированный отель не прошел сертификацию. Туроператор заселил их пятизвездочный Еftalia Village 5* в 18 километрах от Аланьи. Замена оказалась удачной — забронированная первоначально гостиница располагалась дальше от моря.
«Сервис остался на прежнем уровне, единственное, у нас произошла замена по отелю. Антисептики в свободном доступе. В ресторанах отменили самообслуживание. Теперь есть небольшие очереди, но это не критично. Питание отличное, разнообразное. Турки очень доброжелательны и отзывчивы», — рассказала Ольга «360».
Туроператор, как раньше, предлагает побывать на организованных экскурсиях. Но с развлечениями стало хуже — кроме выступлений местного певца другой вечерней анимации в отеле нет. А караоке работает только на пляже. Из других изменений Ольга подметила небольшое количество соотечественников. В основном в отеле отдыхают немцы и турки.
«Социальную дистанцию никто не соблюдает. Температуру измеряют только при входе на территорию отеля. Тут про COVID-19 напоминает только то, что сотрудники отеля носят маски, щитки и перчатки. 99% туристов их не носят. Вот в аэропорту и у нас, и в Турции, а также в трансферных автобусах все должны быть масках», — заключила девушка.
Маски и дешевые экскурсии
В Мармарисе действует масочный режим, днем в масках очень жарко. Но если полиция остановит туриста без средства защиты на улице, ему грозит крупный штраф, сообщил «360» московский журналист Иван Удальцов. В отеле My hotel dream отдыхающим разрешено находиться без масок, но персоналу приходится их носить.
«На каждом этаже санитайзеры, антисептики есть на каждом столе в ресторане. Из минусов — нет на этажах кулера. Они запрещены. При заезде в отель у туриста проверяют температуру. Также он заполняет анкету, где нужно ответить на вопросы о том, был ли человек за последние несколько недель в другом государстве, болел или не болел турист коронавирусом и контактировал или нет он с заболевшим», — рассказал Иван.
Что касается еды, то громадные столы с большим выбором еды сейчас отсутствуют. Есть минимальный выбор блюд. При этом если раньше постояльцы сами набирали себе тарелки, то сейчас это невозможно. Еду накладывает повар ресторана.
«Зато экскурсии существенно подешевели. Например, поездка на Дальян раньше стоила порядка 60 долларов. Сейчас 35. Если оформляешь поездку в день приезда делают еще скидку пять долларов. Итого получается 30», — заключил Иван.
Есть все и даже больше
Ношение масок в некоторых местах — практически единственное неудобство на отдыхе в Белеке, рассказала «360» руководитель анапской школы мейкапа Светлана Алфимова. Кроме этого, у девушки есть нарекания к плохой работе Wi-Fi. Сейчас в отеле довольно много отдыхающих, но столики и лежаки расставлены так, чтобы никто никому не мешал.
«Очень много развлекательных мероприятий. Бассейн занимает большую площадь, вода чистая и очень теплая. Лежаков достаточно для всех. Еда — шведский стол, но накладывает персонал. Выбор блюд типичен для Турции, есть все и даже больше», — пояснила Светлана.