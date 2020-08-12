Без шведских столов и в тишине. Отдых в Турции во время пандемии глазами туристов из России

Первые отдохнувшие в Турции россияне рассказали «360» о своих впечатлениях от путешествий. Они отмечают, что качество сервиса осталось на прежнем высоком уровне. Персонал такой же отзывчивый и доброжелательный. Но есть все же есть и изменения.

Максимальная загрузка отелей летом 2020 года не может превышать 65%, отмечается на сайте АТОР. Но туристический сезон будет длиннее — до конца, а не середины ноября. Перед заездом россиян персонал некоторых отелей увеличился. В некоторых из них сотрудников стало больше сразу на четверть. А дезинфекции уделяют внимания большее, чем раньше.

Персонал носит маски, но для туристов это необязательно. На входе в отель, спа и ресторан гостям измеряют температуру. Также перед приемом пищи людям предлагают воспользоваться антисептиком. Подходы к шведскому столу не ограничены. Но блюда находятся за стеклом и подают их официанты. Соль и сахар фасуют в индивидуальные пакетики. Столики расставлены на расстоянии в полтора, а лежаки на пляже — в 2,5 метра друг от друга.

Правила посещения аквапарков и бассейнов не изменились. Анимация и обстановка в номерах тоже. Но детские клубы теперь принимают разом не более шести малышей. Спа-салоны — не более 10, а тренажерные залы — до четырех гостей.

Некритичные изменения

Сейчас жительница Вологды Ольга Сверчкова отдыхает с семьей в Турции. На отдых они прилетели 10 августа. С размещением возникли небольшие проблемы — забронированный отель не прошел сертификацию. Туроператор заселил их пятизвездочный Еftalia Village 5* в 18 километрах от Аланьи. Замена оказалась удачной — забронированная первоначально гостиница располагалась дальше от моря.

Источник фото: Ольга Сверчкова

«Сервис остался на прежнем уровне, единственное, у нас произошла замена по отелю. Антисептики в свободном доступе. В ресторанах отменили самообслуживание. Теперь есть небольшие очереди, но это не критично. Питание отличное, разнообразное. Турки очень доброжелательны и отзывчивы», — рассказала Ольга «360».

Туроператор, как раньше, предлагает побывать на организованных экскурсиях. Но с развлечениями стало хуже — кроме выступлений местного певца другой вечерней анимации в отеле нет. А караоке работает только на пляже. Из других изменений Ольга подметила небольшое количество соотечественников. В основном в отеле отдыхают немцы и турки.

Источник фото: Ольга Сверчкова

«Социальную дистанцию никто не соблюдает. Температуру измеряют только при входе на территорию отеля. Тут про COVID-19 напоминает только то, что сотрудники отеля носят маски, щитки и перчатки. 99% туристов их не носят. Вот в аэропорту и у нас, и в Турции, а также в трансферных автобусах все должны быть масках», — заключила девушка.

Маски и дешевые экскурсии

В Мармарисе действует масочный режим, днем в масках очень жарко. Но если полиция остановит туриста без средства защиты на улице, ему грозит крупный штраф, сообщил «360» московский журналист Иван Удальцов. В отеле My hotel dream отдыхающим разрешено находиться без масок, но персоналу приходится их носить.

Источник фото: Иван Удальцов

«На каждом этаже санитайзеры, антисептики есть на каждом столе в ресторане. Из минусов — нет на этажах кулера. Они запрещены. При заезде в отель у туриста проверяют температуру. Также он заполняет анкету, где нужно ответить на вопросы о том, был ли человек за последние несколько недель в другом государстве, болел или не болел турист коронавирусом и контактировал или нет он с заболевшим», — рассказал Иван.

Источник фото: Иван Удальцов

Что касается еды, то громадные столы с большим выбором еды сейчас отсутствуют. Есть минимальный выбор блюд. При этом если раньше постояльцы сами набирали себе тарелки, то сейчас это невозможно. Еду накладывает повар ресторана.

Источник фото: Иван Удальцов

«Зато экскурсии существенно подешевели. Например, поездка на Дальян раньше стоила порядка 60 долларов. Сейчас 35. Если оформляешь поездку в день приезда делают еще скидку пять долларов. Итого получается 30», — заключил Иван.

Есть все и даже больше

Ношение масок в некоторых местах — практически единственное неудобство на отдыхе в Белеке, рассказала «360» руководитель анапской школы мейкапа Светлана Алфимова. Кроме этого, у девушки есть нарекания к плохой работе Wi-Fi. Сейчас в отеле довольно много отдыхающих, но столики и лежаки расставлены так, чтобы никто никому не мешал.

«Очень много развлекательных мероприятий. Бассейн занимает большую площадь, вода чистая и очень теплая. Лежаков достаточно для всех. Еда — шведский стол, но накладывает персонал. Выбор блюд типичен для Турции, есть все и даже больше», — пояснила Светлана.