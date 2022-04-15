Европа не обойдется без российского газа

Армения впервые оплатила российский газ рублями, подав пример другим странам. Страны Евросоюза решение о погашении поставок энергоносителя через российские банки для конвертации в рублях пока еще не приняли, но других поставщиков у них нет и им придется соглашаться на условия Москвы. Также Россия намерена увеличить поставки газа в Азию, в Китай, с которым давно сотрудничает, а также в Индию. Об этом «360» рассказал экономист член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Далее — прямая речь собеседника «360».

Россия переводит свою торговлю со странами СНГ в рубли с 2017 года. Лидером здесь является Белоруссия, у которой 88% торгового оборота идет в российских рублях. Второе место у Казахстана с 66%. Поэтому Армения приняла решение в рамках тренда. При этом Ереван покупает российский газ с большим дисконтом относительно мировых цен. Ничего удивительного здесь нет. Главный плюс, что нет никаких рисков с точки зрения оплаты, то есть «Газпром» получит эти деньги.

Катар послал, Баку — молчит

Европа не может обойтись без нашего газа сейчас. Они думали, что будут покупать больше у Катара и Азербайджан. Но Катар их послал, а Баку промолчал, потому что есть вероятность, что он будет заниматься реэкспортом нашего газа.

Я думаю, что будет скандал, но поставки продолжатся. Нефтегазовый экспорт год к году вырастет на 30%, что обеспечит стабильность рубля и бюджета. Я даже подозреваю, что летом «Газпром» выплатит хорошие дивиденды. Хотя, может быть, они могут быть немного ниже, чем ждали.

Я надеюсь, что летом военная операция закончится. Она завершится каким-то миром. Соответственно между Россией и Европой будет достигнут какой-то баланс.

«Роснефть» была первой, кто начал обслуживать китайский рынок еще в 2004 году. «Газпром» намного позже, но китайцы пытались их очень сильно по цене продавить, поэтому они долго торговались. Мы будем увеличивать свое присутствие на китайском рынке, у нас есть новые покупатели — это Индия. Турция может увеличить свои закупки. Но заменить европейский рынок будет очень сложно, так как российская экономика еще с советских времен, экспортная. Поэтому нам будет не очень легко. Но эта та реальность, в которой мы живем.