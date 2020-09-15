«Без России никак». Специалисты провели анализ языка тела Лукашенко на встрече с Путиным

Встреча лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко прошла в Сочи. В формате тет-а-тет беседа президентов двух стран длилась больше четырех часов. Сейчас кадры протокольной съемки разбирают специалисты по этикету, а политологи предполагают, о чем же говорили президенты за закрытыми дверями.

«Поза не элегантная»

В первую очередь специалистам по этикету бросается в глаза образ белорусского лидера Александра Лукашенко. По словам президента Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбины Холговой, поза главы Белоруссии в ходе переговоров была неэлегантной и «недостойной президента страны».

«Поза неэлегантная, поза недостойная президента страны», — сказала Холгова. Она отметила, что сидеть нужно прямо, колени должны смотреть прямо, одна стопа может быть чуть ближе к телу, другая — чуть дальше. При этом Холгова добавила, что поза Лукашенко действительно вызывает некоторые вопросы, но интерпретировать, что она означает она бы не взялась, потому что не исключено, что это просто привычка сидеть в такой позе.

Совместной конференции по итогу переговоров не было, поэтому, о чем шла речь на переговорах сейчас только предполагают политологи.

«Без России не справится»

Политолог Наталья Елисеева считает, что белорусский лидер понял, что в данной ситуации без России ему не справиться. При этом она уточнила, что информация пока есть только по открытой части переговоров лидеров двух стран, их разговор тет-а-тет пока не опубликован.

Источник фото: Пресс-служба Кремля

«Лукашенко понял, что без России в данной ситуации ему не справиться, и если он действительно собирается оставаться в должности главы республики Белоруссия, то ему придется общаться непосредственно с Россией, ему придется выстраивать взаимоотношения именно с Российской Федерацией», — считает Елисеева.

По мнению белорусского политолога Валерия Карбалевича, Москва пытается влиять на Лукашенко, чтобы он скорее принял конституцию и провел досрочные выборы.

Встреча в Сочи стала первой зарубежной поездкой Лукашенко после того, как он 9 августа переизбрался на пост президента, а по стране прошла волна митингов. До этого российский лидер и его белорусский коллега уже четырежды общались по телефону.

По словам президента России Владимира Путина, белорусы сами, без подсказок из вне, должны разобраться в ситуации в стране. В то же время глава российского государства назвал Белоруссию самым ближайшим союзником.

Россия предоставит Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов, заявил Путин. Также Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину против коронавируса.