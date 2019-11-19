Без ремонта чуда не будет. Двое пензенцев погибли в яме с кипятком, и это только начало

В Пензе два человека погибли, когда их автомобиль провалился в яму с кипятком. Специалисты-коммунальщики предупреждают: прорывов и аварий меньше не станет.

Парковка на яме

Автомобиль LADA Largus провалился в яму утром на стоянке у магазина на улице Аустрина в Пензе. В региональном управлении МЧС объяснили, что там произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. К прибытию спасателей оба мужчины, находившиеся в машине, были мертвы. Как узнали СМИ, погибли 49-летний Владимир Валялкин и его 54-летний коллега Игорь Чекасов, мужчины занимались изготовлением мебели.

Местные жители рассказали "Пятому каналу«, что эта яма образовалась еще в октябре, после начала отопительного сезона. Несколько недель назад ее засыпали.

«Мы ожидали, что рано или поздно здесь провалится машина. Мы с ребенком каждый день тут ездим. Вот провалишься и сваришься заживо. А всем все равно», — рассказала журналистам Анна Шибаева.

Необходимый ремонт

Между тем в АО «Т Плюс Теплосеть Пенза», который обслуживает трубы на данном участке, заявили, что не проводили ремонтных работ на этом месте. В компании рассказали, что за последние три года компания вложила миллиард в ремонт сетей, но этого недостаточно. Такого же мнения придерживается председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор.

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«В стране ситуация крайне напряженная, потому что количество аварий не уменьшается и будет расти, потому что замена сетей в должном виде не делается. Чудес не бывает. Если сегодня не менять сети, то повторения, естественно, будут. Не должны быть человеческие жертвы. Но аварийные ситуации на сетях будут в обязательном порядке. Будут прорывы, будут жалобы», — заявил Шпектор «360».

По его словам, на данный момент износ сетей составляет около 88%, а 10% и вовсе нужно менять, но никто этого не делает. Сейчас же из-за наступления холодов и увеличения давления на трубы вероятность аварий сильно возросла.

Ответственность коммунальщиков

С другой стороны, депутат Сергей Пахомов считает, что даже в нынешней ситуации таких трагических случаев можно избежать, если ответственно следить за утечками.

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«Необходимо проводить аудит сетей и держать ситуацию с утечками на постоянном контроле. Не будет утечек, не будет таких проблем. Сегодняшние сети и то оборудование, которое используется, позволяет обнаруживать утечки достаточно быстро. Если на них реагировать, то ЧС будет меньше», — отметил Пахомов.

Он рассказал, что сейчас власти готовят большую федеральную программу по приведению в порядок коммунальных сетей, на нее будет выделено до 400 миллиардов рублей. Пока же программа еще готовится, Пахомов призвал быть внимательнее не только коммунальщиков, но и жителей.

«Ситуацию ЧП сложно предусмотреть. Если видишь, что из-под земли идет пар или дым, или тепло нереальное, или на снегу огромный круг растаявшего асфальта, то лучше отойти и не интересоваться, что там произошло, ну и давить на власть, слать сигнал о том, что проблемы есть», — добавил Пахомов.

Обращались ли жители Пензы к властям города, неизвестно. Зато обвалом грунта заинтересовался председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он взял расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности под контроль центрального аппарата.