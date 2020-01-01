Налог на веселье: как встретить 1 января без похмелья

Новый год всегда хочется встретить весело, а 1 января — не страдать от похмелья. Лучший совет в такой ситуации — пить совсем немного, соблюдая меру. Однако если ненароком было выпито лишнее, начало года будет безнадежно испорчено. Два года назад «360» рассказывал, как избежать похмелья и что делать, если оно все‐таки настигло. Напоминаем!

Новый год и следующие за ним праздники без алкоголя проводят только единицы. Вечером он дарит людям веселье, а наутро — головную боль, тошноту и слабость. Такое состояние в народе называют похмельем. Практически у каждого, кто иногда употребляет алкоголь, есть свой рецепт, как избавиться от этого состояния. И обычно этот рецепт не действует.

В медицине и наркологии похмелье является одним из главных признаков алкоголизма. В этом случае улучшить состояние можно только новой дозой. То, что все называют похмельем в обычной жизни, на самом деле банальное отравление, напоминал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Похмелье — это фактически отравление уксусным альдегидом, то есть основным продуктом переработки этанола. Возникает оно из-за того, что накануне было выпито слишком много, гораздо больше, чем может переработать организм Алексей Водовозов.

Избежать похмелья при употреблении большого количества алкоголя практически невозможно. Однако можно уменьшить негативное влияние спиртных напитков на организм, следуя ряду довольно простых правил.

«Избежать этого никак нельзя, можно сказать, что это налог на веселье, который придется заплатить в том случае, если доза будет превышена. В лучшем случае, похмелье можно сгладить», — добавил Водовозов.

Пить воду во время застолья

Врач отметил, что часто алкоголь является мочегонным, а это значит, что человеку грозит обезвоживание. Водовозов посоветовал во время застолья побольше пить безалкогольных напитков, чтобы избежать этого состояния. Чем больше жидкости в человеке, тем больше шансов, что какое-то ее количество останется на утро.

Источник фото: телеканал «360»

Не смешивать

Это правило знают все — смешивать алкоголь разных видов и разной крепости нельзя. Врач подтвердил эту житейскую мудрость и объяснил, что происходит с медицинской точки зрения. Оказывается, каждый вид спиртного напитка дает свою картину наутро, большое разнообразие алкоголя даст больше тяжелых ощущений.

Не смешивать означает только то, что мы получаем похмелье от всех метаболитов, которые есть в выпитых спиртных напитках. Поэтому если мы пили один вид, мы получаем одну клиническую картину. Если мы смешиваем несколько — то и состояние наутро будет еще хуже Алексей Водовозов.

Пить алкоголь фабричного производства

Водовозов отметил, что важно во время застолья пить хороший алкоголь фабричного производства, потому что на предприятиях сейчас из напитков стараются максимально убирать так называемые «сивушные масла».

Источник фото: телеканал «360»

Желательно, чтобы это было фабричное производство. Потому что современная пищевая промышленность ушла достаточно далеко, и те же знаменитые сивушные масла, которые вносят вклад в похмелье, их удаляют в определенной мере Алексей Водовозов.

Не пить на голодный желудок

Диетолог Михаил Гинзбург в разговоре с «360» отметил, что нельзя начинать трапезу с алкоголя — в первую очередь, нужно хорошо поесть. Еда замедляет всасывание алкоголя и позволяет избежать тяжелого опьянения и последующего похмелья.

Никогда не начинайте трапезу с алкоголя — не пейте на голодный желудок. Всегда в желудке должна быть какая-то еда, на которую должен литься этот самый алкоголь. Присутствие еды замедлит всасывание алкоголя и не вызовет тяжелого опьянения, которое перейдет в отравление Михаил Гинзбург.

Пить медленно

Он также советует не спешить с тостами и растянуть процесс употребления алкоголя. Если человек решил избежать похмелья, то лучше брать в руки бокал со спиртным напитком через тост. В промежутках можно пить воду или морс.

Второе правило — пить нужно как можно медленнее. То есть не хлопать по русской традиции по полстакана водки за раз, а пить медленно и понемногу Михаил Гинзбург.

Отдыхать

Если с наступлением 1 января пришло и суровое похмелье, то лучше расслабиться и остаться в кровати. Терапевт Алексей Водовозов рекомендует вести себя, как во время обычного пищевого отравления — отдыхать, спать, пить как можно больше воды, в том числе и минеральную воду без газа.

Здесь как с простудой: у каждого есть свой рецепт лечения, но она проходит сама. Похмелье проходит самостоятельно, ферменты должны сделать свое дело — то есть переработать тот уксусный альдегид, который есть в организме Алексей Водовозов

Не пить рассол

Несмотря на широкое распространение этого метода в народе, врачи его использовать не рекомендуют. Все дело в том, что в рассоле обычно содержится уксус, которого и так очень много в крови человека, выпившего лишнего накануне.

Не похмеляться

Диетолог Михаил Гинзбург рекомендует забыть об употреблении алкоголя похмельным утром. Ничего хорошего этот любимый в народе метод не принесет.

В быту тоже пытаются полечиться от этой самой алкогольной интоксикации приемом алкоголя. Чего точно не стоит делать людям, которые перепили, это принимать снова алкоголь Михаил Гинзбург.

В каком случае нужно обратиться к врачу

По словам диетолога, во время застолий с алкоголем и утром на следующий день вся сердечно-сосудистая система начинает работать аварийно. Гинзбург отметил, что при похмелье не должно болеть сердце. Если человек чувствует этот симптом, нужно немедленно обратиться к врачу и получить квалифицированную помощь.