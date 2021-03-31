В Берлине ужесточают ограничительные меры. Теперь в непродовольственные магазины, парикмахерские и музеи пускают только с отрицательным тестом на коронавирус и в масках типа FFP2. Новые правила начали действовать с 31 марта. При этом большинство заведений продолжают оставаться закрытыми.

О нововведениях сообщили на официальном сайте Берлина. Под правила попали также музеи, галереи и мемориальные комплексы. Им разрешили открыться для посещения, только если пропуск оформляется по предварительной записи. Более того, обязательно надо дать людям возможность соблюдать минимальной дистанцию — в помещении должно быть не более одного посетителя на 40 квадратных метров. И при этом потенциальным посетителям обязательно надо предъявить результаты теста на коронавирус с отрицательным результатом.

Занятия спортом в крытых сооружениях, фитнес-клубах, танцевальных студиях и так далее разрешены только в исключительных случаях.

При этом нововведения не коснутся аптек, продуктовых магазинов, салонов оптики, товаров для дома и бытовой химии, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок и автомастерских.

Закрытыми оставили театры, кинотеатры, концертные площадки и другие учреждения для проведения массовых мероприятий. Не разрешили открыть также сауны, бани, парки развлечений, казино, букмекерские конторы и другие заведения сферы досуга.

Реакция местных жителей

Местные жители, которые и без того возмущены затянувшимся в Германии локдауном, начали скупать в аптеках и магазинах тесты для самостоятельного использования. Их почти не осталось. Тем временем сделать тест в специальном центре стоит 35 евро.

По всему городу распространили рекламу тестов на коронавирус. Однако некоторые жители Берлина рассказали РИА «Новости», что отказываются делать их из принципа. Они уверены, что в обществе начинается дискриминация тех, кто не сдал тест. Ведь теперь они даже не могут посетить многие учреждения.

Скандал с локдауном на Пасху

Ранее в Германии Ангела Меркель сообщила о продлении в стране карантина до 18 апреля. При этом режим изоляции планировали ужесточить с 1 по 5 апреля, на время Пасхи. Все, вплоть до продуктовых магазинов, должно было оставаться закрытым, а немцам запретили собираться компаниями больше пяти человек. Работать разрешили лишь центры вакцинации и проведения тестов на коронавирусную инфекцию.

Задумка вызвала резкую критику оппозиции и местных жителей. В итоге канцлеру пришлось извиняться за свое решение. Запланированные ограничения отменили уже через сутки.

«Это ошибка только моя, поскольку в конечном итоге я несу за все ответственность», — процитировали главу Германии в Deutsche Welle.

Эта ситуация вызвала слухи об отставке Меркель.