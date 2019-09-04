«Без оружия, только руки». Снуп Доггу понравился русский бой стенка на стенку

Снуп Догг оценил видео с фестиваля «Атамановские кулачки» с традиционным русским боем стенка на стенку. И даже репостнул его к себе в Instagram! «360» рассказывает, что это за фестиваль и что думают о русских состязаниях иностранцы.

Каждый год, в конце августа, в селе Атаманов Угол в Тамбовской области проходят традиционные игры — «Атамановские кулачки». Эта традиция сохраняется там почти непрерывно с XVII века. Один из боев стенка на стенку попался на глаза известному американскому рэперу Снуп Доггу.

«По-мужски. Без оружия, только руки».

Изначально видео появилось на странице у американского комика Lil Duval, где его и увидел рэпер. Комик подписал его хештегом #whiteboying, который черное сообщество использует, чтобы высмеять белых мужчин.

Но не все оказались настроены скептически. «Черные люди не смогли бы так. Кто-то бы точно начал бы стрелять», — заметил один из комментаторов. Другие начали шутить: «Это я против менеджеров», «Нужно делать так же с коллегами в конце рабочей недели», «Нужно устроить такие же между веганами и мясоедами».

Русские фанаты рэпера тоже обратили на пост внимание и объяснили, что это соревнования по русской стенке. И даже пригласили Снуп Догга самого приехать: «Это Россия. Приезжайте к нам, в наш город Тамбов», «Это Россиюшка», «Россия ждет в гости!», «Привет из России, приезжайте к нам на соревнования!»

Что такое «Атамановские кулачки»?

«Атамановские кулачки» — это фестиваль, «титульные русские игры», как гласит официальный сайт мероприятия. Они даже включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и входят в топ-200 фестивалей России.

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На «Кулачках» проходят соревнования по рукопашному бою стенка на стенку, по борьбе за-вороток, а также по различным народным играм, таким как лапта, напоминающая бейсбол; русмяч, похожий на футбол с кожаным мячом и разрешенными силовыми приемами; и другие.

«Сегодня мы возрождаем этот обычай, это состязание. Конечно, мы уже не можем добиться того, чтобы бились полсела на полсела, потому что изменилась социальная структура. И у нас приезжие, как правило, борются с тамбовчанами стенка на стенку», — рассказал организатор «Кулачков» Анатолий Тедорадзе.

Поучаствовать в играх и состязаниях могут как профессионалы, так и любители, ведь здесь принято «биться по любви», то есть не калеча друг друга. В конце каждого боя соперники обязательно жмут друг другу руки в знак того, что поединок был дружеским.