Против кого дружить будем? НАТО разваливается без общего врага

В НАТО разлад. Во время саммита Трамп упрекнул Макрона за его критику в адрес военно-политического блока, а с турецким лидером у главы Франции разошлись мнения насчет курдов. Политолог Ксавье Моро рассказал «360», почему в альянсе не все спокойно.

Источник фото: NATO / facebook

Макрон обвинил Эрдогана в сговоре с ИГ*. Глава Турции, в свою очередь, пригрозил наложить вето на план альянса по защите стран Балтии, если государства-участники не согласятся с тем, что курдские боевики в Сирии у границы с Турцией — террористы. Дональд Трамп тоже не остался в стороне. Он назвал слова французского лидера о «смерти мозга» военно-политического блока оскорбительными и «очень, очень неприятными». Также глава Вашингтона традиционно пригрозил санкциями. Правда, на этот раз не России или Китаю, а членам НАТО, которые не выполняют обязанности и не хотят увеличивать расходы на оборону.

НАТО на данный момент — военный альянс, у которого нет общего врага. И в этом заключается главная проблема этого блока. Так считает французский политолог Ксавье Моро. Макрон назвал главным врагом блока исламский терроризм. Но это не так для исповедующей ислам Турции и находящихся слишком далеко от миграционных волн США.

Сплотить страны-участницы может лишь наличие общего врага. Вспомните, НАТО был основан в США с целью защиты Европы от советского влияния. А сейчас от кого защищать? СССР не существует больше. Конечно, «глубинное государство» США пытается выставить врагом Россию или Китай Ксавье Моро политолог.

Источник фото: NATO / facebook

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Моро напомнил, что до конфликта на Украине альянс не знал, кого выставить глобальным врагом блока. В 2013 году НАТО назвало таковым африканских пиратов. Политолог счел это достаточно глупым способом потратить миллиарды долларов из военного бюджета.

Благодаря событиям на Украине, многие члены альянса заговорили о сплочении против Москвы. Затем некоторые участники НАТО решили объединиться против терроризма. Но опять-таки, по словам собеседника «360», это не общий враг.

Что же касается дальнейших отношений внутри альянса, Макрон мог ухудшить их своими выражениями на саммите, хотя хуже уже похоже некуда: «Его отношения с Трампом и Эрдоганом и без того были плохи. Могут стать хуже, но это уже не играет большой роли. НАТО на данный момент все же больше политическая организация, нежели военная», — заключил Моро.