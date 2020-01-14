«Яндекс» отправится колесить по Европе. Без нас там плохо?

«Яндекс» отправится колесить по Европе. Компания запустит каршеринг на европейском рынке, но сначала протестирует его в Испании, Франции, Италии или Дании. Не стоит думать, что в ЕС нет подобных сервисов. О том, какие они и как ими пользоваться — разбирался «360».

Уже в 2020 году тысячи электромобилей от «Яндекса» смогут выйти на дороги одного из городов Евросоюза. Такое заявление сделал глава «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов. В качестве стартовой площадки для европейской экспансии рассматриваются Мадрид, Копенгаген и неназванные города во Франции и Италии. Компания присматривается только к тем локациям, которые имеют благоустроенную инфраструктуру для электромобилей.

На самом деле в мире очень много каршеринговых компаний, только они пользуются разной популярностью. Например, в Финляндии известна 24Rent, в парке которой лишь 400 машин. Также есть немецкая компания ShareNow, где больше 21 тысячи автомобилей. Российский «Делимобиль» занял золотую середину — 12 тысяч авто, а «Яндекс.Драйв» имеет 21 тысячу машин.

Как это работает в России, граждане с водительскими правами знают, но отличается ли отечественный каршеринг от европейского?

Финское приложение 24Rent. Источник фото: Twitter

Германия

В Германии (и еще нескольких европейских городах) работает каршеринг DriveNow — это довольно крупный сервис, позволяющий покататься на BMW разных моделей, а также Mini Cooper. Регистрация в приложении такая же, как и в российских сервисах, только списывают не один рубль, а 10 евро (680 рублей). Сразу же DriveNow предлагает взглянуть на предложения партнеров — каршеринга Car2Go, у которого есть Mercedes и Smart.

Одно из незначительных, но милых отличий от российских сервисов — все машины DriveNow имеют имена. Например, Изабелла, Линда, Роберт, Аида.

Серьезным отличием от российских компаний является дополнительная плата за аренду машины из аэропорта — плюс 14 евро. Может быть, это цена за одну потрясающую вещь — возможность забронировать авто без приложения. Когда пользователь видит каршеринг на парковке, то может подойти к нему и посмотреть на датчик на лобовом стекле. Он покажет, свободна машина или нет.

Преимуществом каршеринга в Германии является более глубокая интеграция мультимедийной системы в «мозги» машины. Если пользователь стоит на заправке, машина помогает ему — говорит, какой бензин заправлять, какие действия совершать с пистолетом. Неудобства в том, что нельзя просто сфотографировать повреждения авто — необходимо звонить в поддержку.

Цены DriveNow: минута аренды стоит 30-45 евроцентов, плюс один евро в качестве страховки.

Парковка в аэропорту Кельна. Источник фото: pixabay

Италия

В Италии есть каршеринг Enjoy. В парке всего две модели машин — Fiat 500 и Fiat Doblo. Часовая поездка на Fiat 500 получится 15 евро, а за сутки — 50 евро, учитывая скидку. Поминутная аренда — 0,25 евро (17 рублей). Сервис Enjoy работает также в Милане, Турине, Флоренции, Катании и Болоньи.

Один пользователь, побывавший в Риме, рассказал, что у Enjoy не существует понятия «ожидание». В России, когда нужно отойти на три минуты в магазин, авто можно поставить в этот режим — оставить свои вещи в салоне и просто заблокировать машину. У Enjoy так сделать не получится.

Кроме того, после бронирования автомобиль ждет 15 минут, после чего пользователю капает по 0,10 евро в минуту на протяжении 90 минут. Юзер рассказал, что въезд и выезд из аэропорта платный. Например, в крупнейшем в стране Фьюмичино придется заплатить 9,5 евро (650 рублей), а в римском Чампино — 4,5 евро (300 рублей).

Любопытно, что итальянский каршеринг зачастую предлагается на «механике», а не «автомате». Кроме того, Enjoy не принимает дебетовые карты, а только кредитные.

Англия

Британский каршеринг представлен, в частности, компаниями Getaround (бренд Drivy) и E-Car Club (для любителей электромобилей).

В обоих случаях аренда авто обойдется от 4,50 фунтов в час (360 рублей). Забронировать машину можно как через сайт, так и скачав приложение (есть для iOS и Android).

Тарифы остаются одинаковыми как в будни, так и в выходные или на праздники, отмечают путешественники. У Getaround автопарк ожидаемо больше, машину можно найти не только в Лондоне и окрестностях, но и на значительном удалении от столицы.

Электромобили E-Car Club помимо Лондона можно арендовать в Оксфорде, Кембридже, Бристоле и некоторых других городах Англии. Точные локации указаны на карте сервиса.

Лондон. Источник фото: pixabay

Швейцария

В Швейцарии действуют международные компании проката, такие как Europcar, AVIS, Enterprise, Alamo и другие. Опытные путешественники советуют воспользоваться агрегаторами Autoeurope, EconomyBookings или Rentalcars, которые включают в цену все обязательные страховки — аналоги российского КАСКО и ОСАГО.

При начале путешествия в аэропорту Женевы, расположенного у границы с Францией, стоит выбрать швейцарский сектор аэропорта (GVA), а не французский (GVF). При аренде машины в швейцарском секторе у нее по умолчанию уже оплачен проезд по автобанам. В случае с французской машиной за него придется дополнительно заплатить 40 франков (2,5 тысячи рублей).

По отзывам туристы выделяют компании Sixt и Thrifty, офисы которых есть и в соседних европейских странах.

Отличительной особенностью швейцарского каршеринга является предложение автомобилей класса «люкс». В летний сезон компании предлагают взять в аренду Porsche, Range Rover, Jaguar, Aston Martin и даже Ferrari.

Испания

Испанский рынок краткосрочной аренды авто развит в крупных городах. Одним из первых начал работать немецкий оператор Car2Go. Прокат там стартует от 21 евроцента за минуту, включая страховку, бензин и парковку. Суточный тариф начинается от 59 евро (четыре тысячи рублей). Выезжать за пределы установленной зоны нельзя — в противном случае водителя ждет штраф в 500 евро (34 тысячи рублей).

Для поездок по Мадриду и окрестностям на электрокаре можно арендовать машину у компании Emov. При этом одной зарядки Citroen C-Zero хватит максимум на 100 километров. Аренда стартует от 25 центов за час, регистрационный сбор — девять евро (600 рублей).

В Барселоне свой каршеринг — Avancar и Ubeeqo. Машины находятся на подземных паркингах отелей. Возвращать их нужно туда же.