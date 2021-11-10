Без надежды на перемены. Почему от следующей встречи Путина и Байдена ничего не ждут

Президенты России и США могут лично встретиться в начале 2022 года. Что именно они обсудят, остается неясным. Но эксперты призывают относиться к этому с осторожностью и не ждать перезагрузки отношений двух стран.

О возможном проведении переговоров Владимира Путина и Джо Байдена сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой источники, знакомые с ходом переговоров между РФ и США. По их данным, лидеры стран могут сначала пообщаться в онлайн-формате, а потом уже в начале 2022 года провести личную очную встречу.

Политолог и публицист Наталия Елисеева в беседе с «360» отметила, что эта тема муссируется в СМИ уже давно — как в российских, так и в западных изданиях. По ее мнению, на гипотетическом саммите Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать прошедшие переговоры в Женеве. Они проговорят, чего удалось достигнуть, что выполнить не удалось, а также наметят те точки, по которым у России и США есть нерешаемые проблемы.

«Но, как показывает практика, любая встреча с представителями США, в том числе и с первым лицом, редко к чему-то приводит, потому что у нас несколько различные позиции по сотрудничеству наших государств», — пояснила Елисеева.

Перезагрузки не произойдет

Политолог обратила внимание, что США настаивают исключительно на своих позициях и зачастую отвергают попытки России наладить активный диалог. Одним из доказательств этого стали итоги прошедшей в Женеве встречи. После нее было анонсировано довольно много всего в плане сотрудничества, но впоследствии начались разные проблемы и конфликты, в том числе и продолжение дипломатических столкновений.

Ожидать какого-то прорыва не стоит. Ни США, ни Россия не готовы поступиться своими принципами, чтобы наладить партнерство Наталия Елисеева политолог.

«То есть у нас есть какие-то моменты, где работа как шла, так и идет. Но если мы говорим о глобальном сотрудничестве, тут каждая сторона придерживается исключительно своего вектора развития», — сказала она.

Елисеева напомнила, что Россия в какой-то период времени пыталась наладить диалог, но не увидела шагов навстречу. Получилась игра в одни ворота.

«Поэтому я полагаю, что если даже эта встреча будет, то это будет обсуждение [прошедшего саммита в Женеве]. Возможно, будут намечены какие-то позиции, по которым надо будет работать. Но говорить о прорыве, очередной перезагрузке — этого, конечно, не будет», — заключила она.

Что говорят в Кремле и Белом доме

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил — у него нет данных о том, что лидеры России и США могут провести переговоры до конца года.

«Есть понимание, что встреча нужна, что общение нужно двух президентов и что общение нужно продолжать, но четких сроков пока нет», — сказал он.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер также заявила, что администрация США не располагает информацией о возможных переговорах Путина и Байдена.

«Мне нечего анонсировать по поводу какой-либо встречи», — сообщила она журналистам.

Женевский саммит президентов России и США прошел 16 июня этого года. Стороны смогли договориться о восстановлении отношений в различных сферах. При этом Песков после встречи президентов указал на то, что США не отказались от сдерживания России.

«Так быстро ничего измениться не может: а) есть инертность определенная, б) никто, я имею в виду наших американских товарищей, не отказывался от планов по сдерживанию России», — отметил он.

Представитель Кремля предупредил, что такая позиция не может не иметь негативных последствий.